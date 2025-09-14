Lorea Etxabe: «Ha quedado demostrado que somos las mejores»

Se confirmaron las suposiciones. Arraun Lagunak ha vuelto a escribir una página en la historia de la Bandera de La Concha tras imponerse con autoridad ... en la tanda de honor a sus rivales.

La emoción y el orgullo se hicieron notar en las remeras. «La regata ha sido redonda. Según iba transcurriendo nos íbamos dando cuenta de que estábamos muy cerca de lograrlo», explica Lorea Etxabe, que ha logrado su cuarta Concha. «Por la zona del Aquarium yo ya estaba soñando con que lo habíamos hecho», añade.

La de Donibane ha querido subrayar el valor de este triunfo: «Es la cuarta Concha para algunas, pero lo más bonito es ver a las jóvenes que la logran por primera vez. Es precioso». La remera ha reconocido también la incertidumbre previa respecto a sus rivales, creyendo que «iban a estar más cerca».

Por otro lado, la presidenta del club, Itziar Eguren, ha querido destacar la dificultad de la jornada: «Remar por la calle uno con la mar y condiciones que había era muy complicado. Nadie lo quería y una vez más hemos demostrado que Arraun Lagunak sabe remar a mar abierto y que somos las mejores. El resultado ha sido magnífico».

El técnico del club donostiarra también ha querido tener unas palabras bonitas hacia sus remeras, confesando que «el verano ha sido muy duro y de mucho sacrificio». La solidez mostrada por la trainera ha sido la que venían «mostrando otros años» y demostrando que son las «campeonas» otro año más. «Al final ya iban más relajadas, dándose cuenta de que lo habían logrado», ha admitido.