Yangel Herrera ya se entrena con todos Sergio recluta a Beitia y Dadie y Take Kubo se incorpora al trabajo, pero no lo hacen ni Aritz ni Aramburu, por lo que Lebarbier continúa a las órdenes del técnico de Irun

Ángel López San Sebastián Jueves, 2 de octubre 2025, 13:17 Comenta Compartir

El entrenamiento de jueves en Zubieta deja buenas noticias para Sergio Francisco en la Real Sociedad. Take Kubo se ha reincorporado al trabajo colectivo ... tras su ausencia del miércoles por sus molestias en el tobillo izquierdo y muestra su candidatura para ser titular el domingo (18.30 horas) contra el Rayo Vallecano en Anoeta. Las otras grandes novedades la han encarnado Yangel Hererra, Luken Beitia y Alberto Dadie. El internacional venezolano se ha ejercitado por primera vez con todos desde que fichó por la Real estando lesionado hace poco más de un mes. El central del filial también ha estado tocado, pero ya está restablecido y vuelve, pero a un primer equipo todavía mermado en las posiciones del eje de la defensa porque siguen sin asomar Aritz Elustondo y Jon Martín, igual que Óskarsson y Rupérez. Dadie ve premiadas sus buenas actuaciones con el Sanse con su concurso en este entrenamiento, pero en su caso no puede jugar en el equipo de Primera por lo menos hasta enero porque tiene 23 años.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión