Yangel Herrera

Yangel Herrera ya se entrena con todos

Sergio recluta a Beitia y Dadie y Take Kubo se incorpora al trabajo, pero no lo hacen ni Aritz ni Aramburu, por lo que Lebarbier continúa a las órdenes del técnico de Irun

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:17

El entrenamiento de jueves en Zubieta deja buenas noticias para Sergio Francisco en la Real Sociedad. Take Kubo se ha reincorporado al trabajo colectivo ... tras su ausencia del miércoles por sus molestias en el tobillo izquierdo y muestra su candidatura para ser titular el domingo (18.30 horas) contra el Rayo Vallecano en Anoeta. Las otras grandes novedades la han encarnado Yangel Hererra, Luken Beitia y Alberto Dadie. El internacional venezolano se ha ejercitado por primera vez con todos desde que fichó por la Real estando lesionado hace poco más de un mes. El central del filial también ha estado tocado, pero ya está restablecido y vuelve, pero a un primer equipo todavía mermado en las posiciones del eje de la defensa porque siguen sin asomar Aritz Elustondo y Jon Martín, igual que Óskarsson y Rupérez. Dadie ve premiadas sus buenas actuaciones con el Sanse con su concurso en este entrenamiento, pero en su caso no puede jugar en el equipo de Primera por lo menos hasta enero porque tiene 23 años.

