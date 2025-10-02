Yangel Herrera ya se entrena con todos
Sergio recluta a Beitia y Dadie y Take Kubo se incorpora al trabajo, pero no lo hacen ni Aritz ni Aramburu, por lo que Lebarbier continúa a las órdenes del técnico de Irun
San Sebastián
Jueves, 2 de octubre 2025, 13:17
El entrenamiento de jueves en Zubieta deja buenas noticias para Sergio Francisco en la Real Sociedad. Take Kubo se ha reincorporado al trabajo colectivo ... tras su ausencia del miércoles por sus molestias en el tobillo izquierdo y muestra su candidatura para ser titular el domingo (18.30 horas) contra el Rayo Vallecano en Anoeta. Las otras grandes novedades la han encarnado Yangel Hererra, Luken Beitia y Alberto Dadie. El internacional venezolano se ha ejercitado por primera vez con todos desde que fichó por la Real estando lesionado hace poco más de un mes. El central del filial también ha estado tocado, pero ya está restablecido y vuelve, pero a un primer equipo todavía mermado en las posiciones del eje de la defensa porque siguen sin asomar Aritz Elustondo y Jon Martín, igual que Óskarsson y Rupérez. Dadie ve premiadas sus buenas actuaciones con el Sanse con su concurso en este entrenamiento, pero en su caso no puede jugar en el equipo de Primera por lo menos hasta enero porque tiene 23 años.
La ausencia más preocupante es, a estas alturas, la de Jon Mikel Aramburu. A tres días del encuentro ante el Rayo Vallecano y con una convocatoria de la selección venezolana pendiente, el lateral caraqueño sigue entrenándose aparte por mor de la distensión en la rodilla derecha que sufre. Si no llega para este domingo, será Odriozola el que vuelva a ocupar el carril derecho. Sergio espera, no obstante, contar con Aramburu, aunque por si acaso ha llamado a filas a Dadie, señal que no las tiene todas consigo. Habida cuenta de las ausencias en defensa, Alex Lebarbier, pivote y central del filial, sigue ejercitándose a las órdenes de Sergio Francisco.
Noticias relacionadas
Las imágenes del entrenamiento en el 'z7' ofrecidas por el club plasman a un Sergio Francisco muy activo y vehemente con sus jugadores. «Vamos a acelerar», les grita en un lance. También les pide en otro que practiquen el pase del esférico para poder restablecer la estructura del equipo. Además, al técnico se le ve haciendo un aparte con Sadiq, con el que mantiene una charla. Parece que tiene confianza en el nigeriano pese a todo lo sucedido.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión