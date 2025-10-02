La Real vestirá de Joma la próxima campaña
A falta de la firma oficial del contrato de patrocinio, la firma española vestirá a la Real una vez concluya el compromiso vigente con Macron en junio de 2026
San Sebastián
Jueves, 2 de octubre 2025, 02:00
La Real cambiará la firma deportiva que le vestirá la próxima temporada. El contrato con Macron, que data de 2018 y vence el próximo ... 30 de junio, no será renovado y el club ha llegado a un acuerdo con Joma para que se convierta en el nuevo patrocinador deportivo. El compromiso aún no está firmado, pero las dos partes lo dan por hecho. De esta manera, la empresa toledana equipará por primera vez al conjunto txuri-urdin, convirtiéndose en la sexta marca que lo haga después de Adidas, en dos etapas diferentes, Rasán, Astore, Nike y Macron.
Joma viste actualmente en Primera División al Villarreal y al Getafe, con el que lleva una relación de más de 20 años, y en Segunda lo hace con el Leganés, otro equipo como el guipuzcoano con camiseta a rayas blanquiazules. Aunque la Real contará con un diseño personalizado y exclusivo, la actual elástica del cuadro pepinero podría servir de referencia para imaginarse cómo será la futura zamarra txuri-urdin.
Evolución de la marca de las camisetas de la Real
1980
ADIDAS
López Ufarte
Vistió a la Real entre las temporadas 1980/81 y 86/87
1985
1990
Vistió a la Real entre las temporadas 1987/88 y 1993/94
John
Aldridge
1995
ASTORE
Vistió a la Real entre las temporadas 1994/95 y 2010/11
2000
Javier
de Pedro
2005
NIKE
Vistió a la Real entre las temporadas 2011/12 y 2013/14
2010
Xabi
Prieto
Vistió por segunda vez a la Real entre las temporadas 2014/15 y 2017/18
2015
Imanol
Agirretxe
2020
Mikel
Oyarzabal
MACRON
Viste a la Real desde la temporada 2018/19 y finalizará contrato en mayo de 2026
2025
JOMA
Vestirá a la Real a partir de la temporada 2026/27
La marca española lleva unos años posicionada en la élite del patrocinio deportivo compitiendo con las grandes empresas internacionales. Actualmente en la Liga, Nike tiene contrato con el Barcelona, Atlético, Mallorca y Elche, y Adidas con el Real Madrid, Sevilla y Oviedo. Joma se colocaría con tres equipo.
Con más de 60 años de experiencia en la fabricación de ropa deportiva, la firma tiene presencia en más de 140 países, así como en las cinco grandes ligas de fútbol, 10 comités olímpicos —incluido el Comité Olímpico Español— y 18 federaciones de atletismo. Patrocina a más de 300 equipos profesionales del mundo y tiene una fuerte presencia en las principales competiciones internacionales, incluida la Copa del Mundo.
En lo que se refiere a algunas de las ligas más reconocidas de Europa, y además de Villarreal y Getafe en la Liga, viste a clubes como Hellas Verona, Torino y Atalanta en Italia, Anderlecht en Bélgica, Hoffenheim en Alemania, Le Havre en Francia, Paços Ferreira en Portugal o Rijeka en Croacia. Esta temporada ha entrado en la Premier League de la mano del Brentford y también se encarga de equipar a las selecciones nacionales de Rumanía, Cuba y Honduras.
Adidas, el primero en 1980
La primera firma deportiva que vistió a la Real fue Adidas en 1980 coincidiendo con el inicio de la época dorada del club. Aquel equipo de Ormaetxea venía de ser subcampeón de Liga tras batir el récord de la imbatibilidad y centró el interés de la empresa alemana, que junto a Puma emprendió en los setenta una carrera por equipar a los equipos de fútbol empezando por las selecciones nacionales. En ese momento en el que llega al conjunto txuri-urdin también era el proveedor de ropa deportiva de España, que jugó el Mundial 82 con la firma de las tres hojas en sus prendas.
Era una época en la que los diseños de las camisetas se mantenían durante varios años, no como ahora que se cambian cada temporada, por lo que la elástica blanquiazul se conservó prácticamente igual en los siete años que duró aquel acuerdo. Aún no existía el merchandising y la venta de camisetas tampoco reportaba unos ingresos millonarios.
Adidas vivió los años de oro de la Real Sociedad, aquéllos en los que conquistó las Ligas de 1981 y 1982, la primera Supercopa de España en la 82/83 y la Copa del Rey en 1987. Aquella camiseta con el logo de las tres hojas y el escudo bordado en la parte frontal, las tres rayas azules en las mangas y el cuello blanco viajó también por el continente en la edición de la Copa de Europa de 1983 en la que jugó las semifinales ante el Hamburgo después de eliminar al Vikingur de Islandia, al Celtic de Glasgow y al Sporting de Portugal. El último partido con Adidas fue la final de Copa de Zaragoza en 1987.
En la siguiente temporada, la de los subcampeonatos de Liga y Copa, fue la firma valenciana Rasán la que tomó el testigo hasta 1994, periodo en el que la Real jugó tres años en Europa, incorporó publicidad a la camiseta con Niessen, Bankoa y Krafft, fichó al primer extranjero de la época moderna, Aldridge, y se trasladó de Atocha a Anoeta. Eran unas camisetas, bajo el logotipo de icónica ave, al estilo de la época: anchas, sin formas y cuello suelto.
En 1994 desembarcó Astore, que se mantuvo fiel hasta 2011, cuando la Real llegó a un acuerdo con Nike porque le ofrecía mayores posibilidades en el ámbito de la comercialización. De 2014 a 2018 llegaría la segunda etapa con Adidas y hace siete años alcanzó el acuerdo actual con Macron que vence al final de la presente temporada después de unos años de éxitos con una Copa y cinco participaciones europeas.
Astore, récord de fidelidad con 17 temporadas
Astore ha sido el proveedor de ropa deportiva que más tiempo ha permanecido junto a la Real, ya que estuvo 17 años entre las temporadas 94/95, la segunda de Anoeta, y la 10/11, la del regreso a Primera División. Con esta marca comercial, una de las tres de Import Arrasate, vivió el club algunos de sus mejores momentos, como el tercer puesto con Krauss en 1998 y, sobre todo, el subcampeonato de Liga de 2003 con Denoueix y aquel equipazo integrado por los Kovacevic, Nihat, De Pedro, Aranzabal, Karpin, Xabi Alonso y compañía.
La elástica txuri-urdin también lució el conocido logotipo de la firma guipuzcoana en otros dos momentos muy emocionantes como el Centenario del club en 2009, con aquella camiseta en la que figuraban dos estrellas encima del escudo por las dos ligas ganadas, y el retorno a Primera en 2010. Como no podía ser de otra manera después de un vínculo de más de tres lustros, también hubo malos momentos como el del descenso en 2007 después de varios años en el alambre.
Con Astore la Real jugó dos temporadas en Europa, la Copa de la UEFA 98/99 en la que cayó en octavos de final contra el Atlético de Madrid tras dejar en la cuneta previamente al Sparta de Praga y Dinamo de Moscú, y la Champions 03/04 en la que se midió a Juventus, Olympiakos y Galatasaray en la fase de grupo y al Olympique de Lyon en la ronda de octavos.
