Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Evolución de la marca en la equipación de la Real Sociedad
Real Sociedad

La Real vestirá de Joma la próxima campaña

A falta de la firma oficial del contrato de patrocinio, la firma española vestirá a la Real una vez concluya el compromiso vigente con Macron en junio de 2026

Miguel González

Miguel González

San Sebastián

Jueves, 2 de octubre 2025, 02:00

La Real cambiará la firma deportiva que le vestirá la próxima temporada. El contrato con Macron, que data de 2018 y vence el próximo ... 30 de junio, no será renovado y el club ha llegado a un acuerdo con Joma para que se convierta en el nuevo patrocinador deportivo. El compromiso aún no está firmado, pero las dos partes lo dan por hecho. De esta manera, la empresa toledana equipará por primera vez al conjunto txuri-urdin, convirtiéndose en la sexta marca que lo haga después de Adidas, en dos etapas diferentes, Rasán, Astore, Nike y Macron.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Seis nuevos tramos de la AP-8 en Gipuzkoa reducen su límite de velocidad a 100 km/h
  2. 2

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  3. 3

    Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto
  4. 4 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
  5. 5

    Peru Mac-Gragh, nuevo jefe de Bomberos de Donostia
  6. 6

    Un tercio de los MIR de Familia formados este año en Euskadi deja Osakidetza
  7. 7 Una taza de café cada vez más cara en Gipuzkoa
  8. 8

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  9. 9 Un centenar de padres defienden las colonias de Bernedo: «Gracias por la oportunidad de nuestros niños de vivir campamentos centrados en el euskera y el feminismo»
  10. 10

    Los sindicatos vascos convocan un paro general y manifestaciones el 15 de octubre para denunciar el «negocio con el genocidio»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Real vestirá de Joma la próxima campaña