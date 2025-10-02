La Real vestirá de Joma la próxima campaña

La Real cambiará la firma deportiva que le vestirá la próxima temporada. El contrato con Macron, que data de 2018 y vence el próximo ... 30 de junio, no será renovado y el club ha llegado a un acuerdo con Joma para que se convierta en el nuevo patrocinador deportivo. El compromiso aún no está firmado, pero las dos partes lo dan por hecho. De esta manera, la empresa toledana equipará por primera vez al conjunto txuri-urdin, convirtiéndose en la sexta marca que lo haga después de Adidas, en dos etapas diferentes, Rasán, Astore, Nike y Macron.

Joma viste actualmente en Primera División al Villarreal y al Getafe, con el que lleva una relación de más de 20 años, y en Segunda lo hace con el Leganés, otro equipo como el guipuzcoano con camiseta a rayas blanquiazules. Aunque la Real contará con un diseño personalizado y exclusivo, la actual elástica del cuadro pepinero podría servir de referencia para imaginarse cómo será la futura zamarra txuri-urdin.

Evolución de la marca de las camisetas de la Real 1980 ADIDAS López Ufarte Vistió a la Real entre las temporadas 1980/81 y 86/87 1985 1990 Vistió a la Real entre las temporadas 1987/88 y 1993/94 John Aldridge 1995 ASTORE Vistió a la Real entre las temporadas 1994/95 y 2010/11 2000 Javier de Pedro 2005 NIKE Vistió a la Real entre las temporadas 2011/12 y 2013/14 2010 Xabi Prieto Vistió por segunda vez a la Real entre las temporadas 2014/15 y 2017/18 2015 Imanol Agirretxe 2020 Mikel Oyarzabal MACRON Viste a la Real desde la temporada 2018/19 y finalizará contrato en mayo de 2026 2025 JOMA Vestirá a la Real a partir de la temporada 2026/27 Evolución de la marca de las camisetas de la Real 1980 López Ufarte ADIDAS Vistió a la Real entre las temporadas 1980/81 y 86/87 1985 1990 Vistió a la Real entre las temporadas 1987/88 y 1993/94 John Aldridge 1995 ASTORE Vistió a la Real entre las temporadas 1994/95 y 2010/11 2000 Javier de Pedro 2005 NIKE Vistió a la Real entre las temporadas 2011/12 y 2013/14 2010 Xabi Prieto Vistió por segunda vez a la Real entre las temporadas 2014/15 y 2017/18 2015 Imanol Agirretxe 2020 Mikel Oyarzabal MACRON Viste a la Real desde la temporada 2018/19 y finalizará contrato en mayo de 2026 2025 JOMA Vestirá a la Real a partir de la temporada 2026/27 Evolución de la marca de las camisetas de la Real 1980 ADIDAS Vistió a la Real entre las temporadas 1980/81 y 86/87 1985 López Ufarte 1990 Vistió a la Real entre las temporadas 1987/88 y 1993/94 John Aldridge 1995 ASTORE Vistió a la Real entre las temporadas 1994/95 y 2010/11 2000 Javier de Pedro 2005 2010 NIKE Vistió a la Real entre las temporadas 2011/12 y 2013/14 Xabi Prieto Vistió por segunda vez a la Real entre las temporadas 2014/15 y 2017/18 2015 Mikel Oyarzabal Imanol Agirretxe 2020 MACRON Viste a la Real desde la temporada 2018/19 y finalizará contrato en mayo de 2026 2025 JOMA Vestirá a la Real a partir de la temporada 2026/27

La marca española lleva unos años posicionada en la élite del patrocinio deportivo compitiendo con las grandes empresas internacionales. Actualmente en la Liga, Nike tiene contrato con el Barcelona, Atlético, Mallorca y Elche, y Adidas con el Real Madrid, Sevilla y Oviedo. Joma se colocaría con tres equipo.

Con más de 60 años de experiencia en la fabricación de ropa deportiva, la firma tiene presencia en más de 140 países, así como en las cinco grandes ligas de fútbol, 10 comités olímpicos —incluido el Comité Olímpico Español— y 18 federaciones de atletismo. Patrocina a más de 300 equipos profesionales del mundo y tiene una fuerte presencia en las principales competiciones internacionales, incluida la Copa del Mundo.

En lo que se refiere a algunas de las ligas más reconocidas de Europa, y además de Villarreal y Getafe en la Liga, viste a clubes como Hellas Verona, Torino y Atalanta en Italia, Anderlecht en Bélgica, Hoffenheim en Alemania, Le Havre en Francia, Paços Ferreira en Portugal o Rijeka en Croacia. Esta temporada ha entrado en la Premier League de la mano del Brentford y también se encarga de equipar a las selecciones nacionales de Rumanía, Cuba y Honduras.

Ampliar Gonzalo Melero posa con la camiseta blanquiazul del Leganés confeccionada por Joma. CD LEGANÉS

Adidas, el primero en 1980

La primera firma deportiva que vistió a la Real fue Adidas en 1980 coincidiendo con el inicio de la época dorada del club. Aquel equipo de Ormaetxea venía de ser subcampeón de Liga tras batir el récord de la imbatibilidad y centró el interés de la empresa alemana, que junto a Puma emprendió en los setenta una carrera por equipar a los equipos de fútbol empezando por las selecciones nacionales. En ese momento en el que llega al conjunto txuri-urdin también era el proveedor de ropa deportiva de España, que jugó el Mundial 82 con la firma de las tres hojas en sus prendas.

Era una época en la que los diseños de las camisetas se mantenían durante varios años, no como ahora que se cambian cada temporada, por lo que la elástica blanquiazul se conservó prácticamente igual en los siete años que duró aquel acuerdo. Aún no existía el merchandising y la venta de camisetas tampoco reportaba unos ingresos millonarios.

Adidas vivió los años de oro de la Real Sociedad, aquéllos en los que conquistó las Ligas de 1981 y 1982, la primera Supercopa de España en la 82/83 y la Copa del Rey en 1987. Aquella camiseta con el logo de las tres hojas y el escudo bordado en la parte frontal, las tres rayas azules en las mangas y el cuello blanco viajó también por el continente en la edición de la Copa de Europa de 1983 en la que jugó las semifinales ante el Hamburgo después de eliminar al Vikingur de Islandia, al Celtic de Glasgow y al Sporting de Portugal. El último partido con Adidas fue la final de Copa de Zaragoza en 1987.

En la siguiente temporada, la de los subcampeonatos de Liga y Copa, fue la firma valenciana Rasán la que tomó el testigo hasta 1994, periodo en el que la Real jugó tres años en Europa, incorporó publicidad a la camiseta con Niessen, Bankoa y Krafft, fichó al primer extranjero de la época moderna, Aldridge, y se trasladó de Atocha a Anoeta. Eran unas camisetas, bajo el logotipo de icónica ave, al estilo de la época: anchas, sin formas y cuello suelto.

En 1994 desembarcó Astore, que se mantuvo fiel hasta 2011, cuando la Real llegó a un acuerdo con Nike porque le ofrecía mayores posibilidades en el ámbito de la comercialización. De 2014 a 2018 llegaría la segunda etapa con Adidas y hace siete años alcanzó el acuerdo actual con Macron que vence al final de la presente temporada después de unos años de éxitos con una Copa y cinco participaciones europeas.