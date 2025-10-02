Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Take Kubo celebra un gol con su selección Reuters

Dos amistosos en Japón y 22.000 kilómetros de avión pondrán a prueba el tobillo de Take Kubo

El realista ha sido convocado para los amistosos ante Paraguay y Brasil los días 10 y 14 de octubre en Osaka y Tokio

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:06

Comenta

Take Kubo ha sido convocado para los encuentros amistosos que la selección de Japón disputa ante Paraguay y Brasil los días 10 y 14 de ... octubre en Osaka y Tokio respectivamente. La selección nipona fue la primera en obtener su pasaporte para la disputa del Mundial 2026 y dedica estos parones para ir preparando la cita planetaria con duelos no oficiales, aunque con sus cracks, como el realista. No es la mejor noticia para la Real Sociedad, por cuanto Kubo todavía arrastra molestias en su tobillo izquierdo derivadas precisamente del esguince sufrido en el anterior parón internacional, en un amistoso de Japón contra México en Estados Unidos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto
  2. 2

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  3. 3 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  4. 4 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
  5. 5 Un concursante de OT 2025 critica el uso de las lenguas cooficiales: «Lo mejor es utilizar el castellano porque...»
  6. 6

    4.000 alumnos con más de un 10 de nota se quedan fuera de la carrera deseada en la EHU
  7. 7

    Israel intercepta la flotilla y traslada a centenares de tripulantes a sus puertos, entre ellos Greta Thunberg y Ada Colau
  8. 8 Un centenar de padres defienden las colonias de Bernedo: «Gracias por la oportunidad de nuestros niños de vivir campamentos centrados en el euskera y el feminismo»
  9. 9

    Seis nuevos tramos de la AP-8 en Gipuzkoa reducen su límite de velocidad a 100 km/h
  10. 10

    Los sindicatos vascos convocan un paro general y manifestaciones el 15 de octubre para denunciar el «negocio con el genocidio»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Dos amistosos en Japón y 22.000 kilómetros de avión pondrán a prueba el tobillo de Take Kubo

Dos amistosos en Japón y 22.000 kilómetros de avión pondrán a prueba el tobillo de Take Kubo