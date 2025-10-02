Dos amistosos en Japón y 22.000 kilómetros de avión pondrán a prueba el tobillo de Take Kubo

Take Kubo ha sido convocado para los encuentros amistosos que la selección de Japón disputa ante Paraguay y Brasil los días 10 y 14 de ... octubre en Osaka y Tokio respectivamente. La selección nipona fue la primera en obtener su pasaporte para la disputa del Mundial 2026 y dedica estos parones para ir preparando la cita planetaria con duelos no oficiales, aunque con sus cracks, como el realista. No es la mejor noticia para la Real Sociedad, por cuanto Kubo todavía arrastra molestias en su tobillo izquierdo derivadas precisamente del esguince sufrido en el anterior parón internacional, en un amistoso de Japón contra México en Estados Unidos.

Esa articulación del realista se pondrá a prueba en los dos amistosos que su selección juega en Japón, en los entrenamientos en condiciones muy distintas en lo que a instalaciones y condiciones meteorológicas se refiere e incluso en las dos jornadas casi enteras que el atacante deberá emplear para volar hacia su país y luego de vuelta y los cerca de 22.000 kilómetros de avión que deberá meterse entre pecho y espalda.

El partido ante Paraguay se disputa el viernes 10 de octubre a las 12.20 horas (hora peninsular) en el Panasonic Stadium de Osaka, mientras que el interesante Japón-Brasil se celebrará el martes 14 de octubre a las 12.30 horas en el Estadio Ajimoto de Tokio. Así las cosas, Kubo estará de vuelta en Gipuzkoa en algún momento del jueves 16 y sólo podrá entrenar el viernes 17 y el sábado 18, si está en condiciones y se lo permite el jet lag, para preparar el encuentro liguero del domingo 19 contra el Celta en Balaídos.

El tobillo izquierdo de Kubo está siendo mimado por los técnicos y fisios realistas desde hace un mes. Juega con un vendaje y Sergio Francisco dosifica sus minutos de competición y sus entrenamientos. Fue suplente, por ejemplo, contra el Barcelona y no participó en el entrenamiento del miércoles.