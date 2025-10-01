Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aihen, durante el partido ante el Barcelona EP
Real Sociedad

Aihen: «Estamos con ganas de tirar para arriba, hay que empezar a sumar de tres»

El de Etxauri defiende que el grupo «está tranquilo» y que «no miro la clasificación»

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:24

Aihen Muñoz es uno de los veteranos de una plantilla que ha mutado durante los últimos años, por lo que es una voz autorizada para ... repasar la actualidad del equipo txuri-urdin. Con la victoria del Oviedo en Valencia el martes por la noche la Real Sociedad está de nuevo en descenso. «La gente está con ganas de tirar para arriba porque somos conscientes de que tenemos que empezar a sumar de tres en tres. Estamos todos apretando y ayudando al compañero para que la situación mejore», ha declarado el de Etxauri.

