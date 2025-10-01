Aihen: «Estamos con ganas de tirar para arriba, hay que empezar a sumar de tres»

Aihen Muñoz es uno de los veteranos de una plantilla que ha mutado durante los últimos años, por lo que es una voz autorizada para ... repasar la actualidad del equipo txuri-urdin. Con la victoria del Oviedo en Valencia el martes por la noche la Real Sociedad está de nuevo en descenso. «La gente está con ganas de tirar para arriba porque somos conscientes de que tenemos que empezar a sumar de tres en tres. Estamos todos apretando y ayudando al compañero para que la situación mejore», ha declarado el de Etxauri.

El lateral no ha reparado demasiado en esa situación. «La verdad que no he mirado la clasificación, prefiero quedarme con el trabajo del día a día y que hemos mejorado mucho estas dos semanas. El grupo está comprometido pese a que los resultados no son los deseados», ha añadido.

La Real consiguió en casa la primera victoria de la temporada ante el Mallorca, y el equipo quiere hacerse ahora fuerte delante de su gente. «La Liga es una competición muy competitiva en la que hay que cuidar todos los detalles. Estamos generando buen energía en el día a día para luego trasladarlo a los partidos, para que nos pille como unas motos el fin de semana. Este domingo estamos con nuestra gente, el ambiente está siendo bueno y tenemos que ir a por la victoria».

El Rayo Vallecano, rival del fin de semana, se estrena este jueves en la Conference League después de 25 años sin jugar en Europa. Tendrá, como le ha ocurrido a la Real durante las últimas cinco temporadas, menos descanso para preparar el partido. «Venimos de muchos años jugando cada tres días y venimos siendo competitivos estos años. Ellos tienen partido ahora y quizás no están acostumbrados a ellos, pero nosotros estamos centrados en lo nuestro y en el partido, que es lo que importa».

En los últimos años Aihen ha tenido que pelear con un sinfín de laterales izquierdos que no terminaron de quedarse muchos años en la Real. Theo, Galán, Javi López... ahora tiene que competir con Sergio Gómez. «Lo que tengo que hacer es competir, e intentar demostrarle al míster de que el que tengo que jugar soy yo. Ahora es cierto que Sergio está siendo de los mejores porque está aportando mucho, y defensivamente también está bien. Pero nada, yo lo que tengo que hacer es apretar y demostrar cuando tenga la oportunidad. Es otro año más en el que no tengo que bajar los brazos y en el que tengo que dar lo mejor de mí», ha sentenciado.

Ante el Barcelona, por ejemplo, tuvo que terminar como lateral derecho y lo cierto es que cuajó mejores minutos ahí que por la izquierda. «Creo que fue algo puntual y como siempre jugaremos donde nos toque para poder ayudar al equipo». Ha insistido el de Etxauri que «debo aprovechar mis oportunidades y esa es una de ellas, creo que hice cositas con balón en ataque. Tengo que aportar en todo al entrenador porque en el fútbol actual se pide hacer de todo, y en todo hay que estar bien».

Las diferencias entre él y Sergio Gómez

El navarro encuentra ciertas diferencias entre él y Sergio pese a que los dos se formaron pisando área rival. Aihen era un extremo zurdo rápido que luego fue reconvertido al lateral. «Puede que él sea un perfil más de ataque, pero puede jugar en muchas posiciones porque tiene muchas virtudes. Tiene buen pie también. Pero yo pienso en mis virtudes también, tengo que intentar hacer mejores números, ser fuerte en defensa y terminar bien el año».

La Real está en una posición no demasiado cómoda, una situación a la que no está acostumbrada los últimos años con Imanol, donde se generaba un colchón al principio y luego se administraba la ventaja. «Es cierto, es una sensación diferente, por suerte estos años casi siempre hemos estado en los puestos de arriba y ahora ha empezado así la temporada. Insisto, creo que las sensaciones están siendo buenas, pero hay que saber pelear, mantenernos en calma y que cada uno ponga de su parte porque el fútbol pasa rápido y hay que adaptarse a todo».

«Cuando Odriozola metió el gol le dije que las casualidades no existen. Lleva mucho tiempo trabajando a tope»

Aihen también fue preguntado por Odriozola y sus palabras en Montjuic. El de Etxauri vivió en su día una situación similar en la que llegó a reconocer que tocó fondo tras un partido de Copa. «Cuando metió el gol le dije que las casualidades no existen. Lleva mucho tiempo trabajando a tope, ayudando a los jóvenes pese a no jugar. Entre semana me toca entrenar con él y aporta tenga el rol que tenga. Aprovechó sus minutos, tiene que seguir cogiendo ritmo y tiene mucho que aportar a este equipo juegue cuando juegue. Estamos contentos por él y todos deseamos que siga así».