Aihen: «El equipo ha dado un paso adelante pero hay que consolidarlo con puntos»
El lateral izquierdo comparece en vísperas de la segunda 'final' de la Real, la del domingo ante el Rayo
Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:24
Aihen Muñoz ha comparecido en rueda de prensa antes del partido de este domingo frente al Rayo Vallecano (18.30 horas), en lo que se presenta como una nueva 'final'.
Saludos y que tengan una buena tarde.
Aquí finaliza la rueda de prensa de un Aihen Muñoz que ha subrayado que a pesar de que el inicio de temporada no haya sido el esperado, el equipo está con ganas y con buenas sensaciones para lo que viene de aquí en adelante.
Sobre Odriozola
Ya le dije que las casualidades no existen. El ha estado trabajando a tope. Muchas cosas no se ven. Intenta rendir a tope tenga el rol que tenga. Tiene mucho para aportar al equipo. Juegue cuando juegue, siempre va a aportar mucho al equipo. Tiene que seguir así.
Comparación del equipo con otros años
Es una sensación diferente. Por suerte, otros años hemos estado peleando por los puestos de arriba. Tenemos que adaptarnos a esta situación, llevarlo con calma. Cada uno tiene que poner de su parte para que el rendimiento del equipo incremente.
Un perfil diferente a Sergio Gómez
El puede ser un perfil mas de ataque. Yo con mis virtudes trato de intentar mejorar, aportar en ataque, seguir siendo fuerte en defensa...
Su rol en el equipo
Intento demostrar al míster que soy yo el que tiene que jugar. Sergio Gómez está haciéndolo bien, esta siendo de los mejores. Yo tengo que apretar y demostrar, cuando tenga oportunidad, que puedo ayudar el equipo. No tengo que bajar los brazos y tengo que dar lo mejor de mí.
El Rayo llega con menos descanso
Venimos de muchos años jugando cada tres días y siempre hemos sido muy competitivos. No vamos a pensar en que ellos estén mas cansados o menos. Es un partido muy importante para nosotros y queremos irnos al parón con las mejores sensaciones
La posición en la clasificación
Yo no he mirado la clasificación. Veo el trabajo que hacemos aquí día a día. Las sensaciones en el vestuario son buenas. Estamos comprometidos a pesar de que los resultados no estén siendo tan buenos.
La situación del equipo
La gente está con ganas de tirar para arriba. Somos conscientes de que tenemos que empezar a sumar y en el día a día estamos todos apretando.
Sobre el partido contra el Rayo
Es importante comenzar a sumar de tres en tres en casa. El equipo ha dado un paso adelante y queremos consolidarlos con puntos. Tenemos muchas ganas de irnos al parón con una victoria.
Sobre el partido contra el Barcelona
Fueron buenos minutos en el lateral derecho. Siempre estoy dispuesto para lo que el entrenador necesite.
Las sensaciones del equipo fueron buenas. Una pena no poder ganar allí pero la imagen del equipo fue buena.
Empieza la rueda de prensa de Aihen
Otra 'final' este domingo
El conjunto txuri-urdin jugará este domingo (18.30 horas) una nueva 'final'. Tras la victoria del Oviedo anoche en Mestalla, la escuadra blanquiazul es 18ª. En caso de ganar al Rayo Vallecano, los guipuzcoanos abandonarán esos puestos de descenso. De esa manera, se irían al parón con ocho puntos en ocho partidos.
Un recurso útil para Sergio
Arratsalde on!
Saludos. Bienvenidos al directo de El Diario Vasco de la rueda de prensa de Aihen Muñoz. El lateral izquierdo comparece a la 13.30 horas en vísperas del octavo partido de Liga de la Real Sociedad, una gran necesidad para ir al parón de selecciones con buenas sensaciones.
