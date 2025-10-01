Barrenetxea, el segundo que más desborda

Barrenetxea y diez más. Ésta es la fotografía del ataque de la Real Sociedad en las siete primeras jornadas de Liga. El donostiarra atraviesa ... a sus 23 años el mejor momento desde que debutara en el primer equipo el 21 de diciembre de 2018 en aquel partido de Anoeta contra el Alavés que supuso el adiós de Asier Garitano. Ahora, siete temporadas después, está confirmando las condiciones que le llevaron a estrenarse en Primera División antes de cumplir los 17 años y ser el segundo debutante más precoz en la historia del club.

El hábil extremo txuri-urdin ha dado un paso adelante esta temporada que se advirtió desde la primera jornada en Mestalla cuando disputó el partido completo, algo que no ocurría desde el 1 de diciembre de 2021 en aquel encuentro de Copa contra el Panadería Pulido. Unos días antes, en el último choque amistoso del verano contra el Bournemouth, ya evidenció su buena puesta a punto jugando también los 90 minutos en un choque en el que, además, marcó el gol del empate (1-1).

Mayores regateadores de LaLiga Regates completados Regates fallados 1 2 KYLIAN MBAPPÉ ANDER BARRENETXEA 14 16 Éxito Éxito 64% 56% 21 25 3 4 LAMINE YAMAL NICO WILLIAMS 18 17 Éxito Éxito 53% 48% 16 21

Con Sergio Francisco ha alcanzando el grado de regularidad que siempre ha perseguido. Ha sido titular en las siete jornadas de Liga que se han disputado hasta el momento, jugando completos los encuentros ante el Valencia, Espanyol y Real Madrid y siendo sustituido al final contra el Espanyol en el minuto 80, Barcelona (81) y Mallorca (85). Solamente ante el Betis, cuando fue relevado en el 58 por un problema físico sin mayor importancia, no alcanzó la hora de juego. En este momento es el cuarto de la plantilla que más ha jugado con 574 minutos, solo superado por Remiro, Zubeldia, ambos con 630, y Oyarzabal, con 600.

Pero el verdadero cambio que ha experimentado en esta temporada viene dado por su influencia en el juego, ya que es el blanquiazul más determinante en el último tercio del campo. La facilidad con la que deja atrás a los rivales le ha convertido en un cuchillo para cortar las defensas rivales y en ese hombre vertical que tanto necesitaba la Real para acercarse al gol. Si otros años las prestaciones ofensivas dependían principalmente de cómo estuviese Kubo y su inspiración individual, en éste todo pasa por un Barrenetxea que, además de desborde, aporta participación en el juego, ya que no deja de ofrecerse a sus compañeros para asumir el liderazgo con balón en la fase ofensiva.

En Mestalla ya fue el mejor del partido en el estreno liguero y contra el Espanyol marcó el 1-2 que propició la reacción txuri-urdin en la segunda parte para equilibrar el 0-2 perico al descanso. Solo en la primera media hora de juego ya dejó a Marín solo ante el portero contrario con un gran pase, remató de cabeza y dio un centro medido a la testa de Oyarzabal. Ante el Oviedo estuvo algo más flojo, aunque no perdió esa chispa que viene exhibiendo en este primer tramo de la competición.

Tras el parón de septiembre forzó el penalti del 1-2 contra el Real Madrid en un centro suyo desde la izquierda que interceptó con el brazo Carvajal y que transformó Oyarzabal. En la visita al Betis también fue protagonista en el gol al asistir a Brais dentro del área después de haber intentado regatear sin fortuna a Pau López, y en las dos últimas jornadas ha dado dos goles para empujar a Oyarzabal, contra el Mallorca, y a Odriozola frente al Barcelona, tras dejar sentados a sus pares.

Sus números hablan de que ha intervenido en cinco de los siete tantos de la Real, el 71%, al anotar un gol, firmar tres asistencias y provocar el penalti de otro. Solo las dianas de Kubo en Valencia, que vino en una jugada personal, y Óskarsson frente al Espanyol, tras un gran pase de Oyarzabal, se han producido sin su participación. El mejor ejemplo de ese salto de calidad que ha protagonizado es que ya ha igualado en siete jornadas los números que firmó el año pasado en toda la Liga: un gol y tres asistencias.

Solo Mbappé regatea más

El impacto de su juego no se reduce solo a la Real, sino que también ha llegado a la Liga. En este momento, y según las estadísticas facilitadas por Stats Perform, es el segundo jugador que más regates ha completado del campeonato con 21, solo superado por Kylian Mbappé (Real Madrid), que ha realizado 25. Lamine Yamal también tiene 21 pero ha intentado dos más que el realista, 39 frente a 37, por lo que su porcentaje de éxito en el desborde es inferior. Completa el top-4 de regateadores del torneo Nico Williams (Athletic) con 16.

En lo que se refiere a su capacidad rematadora, también se ha visto mejorada respecto a años anteriores para colocarse entre los extremos que más buscan la portería. Ha firmado hasta ahora 15 remates y solo le superan en esta faceta Yamal (20), Vinicius (17), Rashford y Raphinha (16) entre los jugadores que actúan en su misma demarcación. En la Real el que más disparos ha protagonizado es Oyarzabal, con un total de 19, el que más cerca ha jugado de la portería contraria. Sus números en la fase ofensiva también son más provechosos en cuanto a pases completados, con un 83% de eficacia, y centros al área, con 36 servidos.

Su buen momento de forma no solo ha tenido incidencia en el juego con balón porque en defensa ha dado varios pasos adelante. Así, ha firmado 29 recuperaciones, dos pases interceptados, tres entradas ganadas y un 50% de duelos ganados, al imponerse en 36 frente a los 35 que ha perdido. Mejorar sus prestaciones defensivas le han posibilitado echar una buena mano a Sergio Gómez y Aihen sin balón, algo que se ha visto en sus marcajes a los laterales contrarios.

El rendimiento de la Real esta temporada va a depender, en gran medida, de que los jugadores que siguen en la plantilla, que son la gran mayoría, mejoren sus prestaciones respecto al año pasado. Y Barrenetxea, al menos, lo está consiguiendo, lo que es una gran noticia para Sergio.

¿Le llamará De la Fuente?

Así las cosas, y viendo su gran estado de forma, ya hay quien le incluye en la lista de internacionales que ofrecerá el viernes De la Fuente para esta ventana de selecciones de octubre, sobre todo teniendo en cuenta la lesión de Nico Williams, que aunque está próximo a reaparecer no parece lógico que le vuelve a llamar y sí que se quede en casa para terminar de recuperarse. Barrenetxea ha sido internacional en todas las categorías inferiores, desde la sub-16 a la sub-21. Con La Rojita jugó 14 partidos y metió un gol.