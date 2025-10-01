Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Real Sociedad

Barrenetxea, el segundo que más desborda

El extremo blanquiazul, en estado de gracia, ha participado en cinco de los siete tantos de la Real con un gol, un penalti forzado y tres asistencias

Miguel González
Javier Bienzobas (Gráficos)

Miguel González y Javier Bienzobas (Gráficos)

San Sebastián

Miércoles, 1 de octubre 2025, 02:00

Barrenetxea y diez más. Ésta es la fotografía del ataque de la Real Sociedad en las siete primeras jornadas de Liga. El donostiarra atraviesa ... a sus 23 años el mejor momento desde que debutara en el primer equipo el 21 de diciembre de 2018 en aquel partido de Anoeta contra el Alavés que supuso el adiós de Asier Garitano. Ahora, siete temporadas después, está confirmando las condiciones que le llevaron a estrenarse en Primera División antes de cumplir los 17 años y ser el segundo debutante más precoz en la historia del club.

