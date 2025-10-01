Sergio mima a Aramburu y Kubo, que no se entrenan con todos

Sergio Francisco mima cual orquídea a los integrantes de su banda de derecha titular, Jon Mikel Aramburu y Take Kubo, que arrastran problemas ... físicos de diversa índole, con el único objetivo de que lleguen en condiciones al encuentro de este domingo (18.30 horas) ante el Rayo Vallecano en Anoeta. Ni el lateral venezolano ni el atacante japonés han participado con el grupo en la práctica de este miércoles, pero en principio deben estar aptos para este último encuentro anteior al segundo parón. Aramburu sufre una distensión en la rodilla derecha que le privó de jugar contra el Barcelona y al nipón no le abandonan las moestias por el pequeño esguince de tobillo que sufrió hace ya casi un mes con su selección.

Tanto la Real Sociedad como el jugador lo sabían y ya es oficial. Jon Mikel Aramburu ha sido convocado pese a su dolencia para los dos amistosos que Venezuela disputa ante Argentina y Belice en Estados Unidos los días 11 y 14 de octubre. El club txuri-urdin y el propio futbolista eran partidarios de que en esta ocasión el lateral no viajara, con el fin de que pudiera recuperarse del todo de sus problemas físicos, pero si puede ser de la partida el domingo ante el Rayo, como se espera, no será fácil que se le pueda eximir del viaje con su selección.

Por su parte, los realistas que se han ejercitado con toda normalidad pese a acabar tocados el choque ante el Barcelona son Álex Remiro, Sergio Gómez y Pablo Marín. Con ellos no hay dudas. Los que no se han dejado ver junto al resto son los lesionados: Yangel Herrera, Orri Óskarsson, Jon Martín y Aritz Elustondo. Lo previsible es que los cuatro comiencen a entrenarse con el grupo durante la semana del parón liguero. Nada se sabe de Iñaki Rupérez, que también está K.O y Sergio lo quiere en el primer equipo.

Previsibles cambios

Considerando que Aramburu y Kubo podrán ser alineados el domingo, se esperan cambios en un 'once' de la Real donde el pasado domingo fueron titulares Odriozola y Guedes por el flanco derecho. También podría haber algún cambio en el centro del campo, con opciones para jugadores como Soler o Brais en detrimento de Turrientes o Marín.

Los jugadores tienen todavía tres entrenamientos por delante para preparar el encuentro del domingo (18.30 horas) en Anoeta ante el Rayo Vallecano, sumamente trascendental habida cuenta de que el equipo guipuzcoano se encuentra en puestos de descenso. La gran ventaja es que el cuadro madrileño juega mañana un partido de la Conference League y tiene mucho menos tiempo para descansar y preparar el duelo de Donostia, aunque Iñigo Pérez suele preservar los titulares para LaLiga.