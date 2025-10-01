Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sergio mima a Aramburu y Kubo, que no se entrenan con todos

El entrenador cuenta con ellos para el encuentro del domingo ante el Rayo Vallecano en Anoeta

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:45

Sergio Francisco mima cual orquídea a los integrantes de su banda de derecha titular, Jon Mikel Aramburu y Take Kubo, que arrastran problemas ... físicos de diversa índole, con el único objetivo de que lleguen en condiciones al encuentro de este domingo (18.30 horas) ante el Rayo Vallecano en Anoeta. Ni el lateral venezolano ni el atacante japonés han participado con el grupo en la práctica de este miércoles, pero en principio deben estar aptos para este último encuentro anteior al segundo parón. Aramburu sufre una distensión en la rodilla derecha que le privó de jugar contra el Barcelona y al nipón no le abandonan las moestias por el pequeño esguince de tobillo que sufrió hace ya casi un mes con su selección.

