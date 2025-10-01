El derbi de Anoeta ya tiene horario

La gran cita del curso en Anoeta ya tiene día y hora. La Real Sociedad recibirá al Athletic Club el sábado, día 1 de noviembre, ... a las 18.30 horas en el coliseo donostiarra. Muy buen horario y además en día festivo para que el estadio presente una excelente entrada y se alcance el lleno en un encuentro que, todavía con tres jornadas por disputarse antes, va a ser de urgencias por ambas partes.

Ampliar Horarios de la jornada 11 de Liga

Lo que faltaba por saberse era el horario de este duelo de la máxima rivalidad, porque se deba por descontado que el choque se iba a adelantar al sábado 1 de noviembre. Y es que el Athletic tiene programado para cuatro días después, el 5 de noviembre (21 horas), su partido de la jornada 4 de la fase de grupos de la Champions League contra el Newcaste United en St. James Park. La semana anterior es 'limpia' para los bilbaínos, exentos de la primera ronda de Copa que sí deben disputar los txuri-urdin, o el el martes 28 de octubre o el miércoles 29.

El derbi de Anoeta será el segundo partido consecutivo que los de Sergio Francisco disputen en casa en Liga. El viernes anterior, el 24 de octubre (21 horas), la Real recibe al Sevilla. El Athletic, por su parte, visitará la cancha realista seis días después de jugar ante el Getafe en San Mamés, el sábado día 25 a las 18.30 horas.

Calendario de la Real Jornada 8 Real Sociedad-Rayo Vallecano , domingo 5/10 (18.30 h.)

Jornada 9 Celta-Real Sociedad , domingo 19/10 (16.15 h.)

Jornada 10 Real Sociedad-Sevilla , viernes 24/10 (21 h.)

Jornada 11 Real Sociedad-Athletic, sábado 01/11 (18.30 h.)

Se le da bien el derbi donostiarra a la Real Sociedad en los últimos tiempos. Los últimos ocho duelos de la máxima contra el Athletic dirimidos en Anoeta no conocen triunfos vizcaínos: arrojan un balance de cinco victorias de la Real y tres empates. El año pasado, en pleno declive guipuzcoano al final del curso con Imanol, el resultado fue 0-0.

En la actualidad, la Real ocupa la 18ª posición en la tabla con sólo cinco puntos en siete partidos. El Athletic, por su parte, suma cuatro encuentros sin ganar, un punto de 12, aunque es 10º con 10 puntos.