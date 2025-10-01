Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Getxo CD, posible de la Real en Copa, durante una tanda de penaltis en una eliminatoria previa Getxo CD
Real Sociedad

Estos son los posibles ocho rivales de la Real Sociedad en Copa

Los realistas se pueden ver las caras con el Bergantiños, Ourense, Getxo, Betis CF Valladolid, Puerto de Vega, Alberite, Textil Escudo y SD Negreira

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:54

La Real Sociedad conocerá este lunes a partir de las 13.00 horas su primer rival de la Copa del Rey (13.00 horas), encuentro ... que se jugará el martes 28 o miércoles 29 de octubre. Como novedad, la RFEF ha dividido la peninsula en grupos por proximidad geográfica, por lo que a la Real no le puede tocar en esta primera ronda un equipo canario como el Panaderia Pulido canario o el Jové Español alicantino.

