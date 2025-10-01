Estos son los posibles ocho rivales de la Real Sociedad en Copa

La Real Sociedad conocerá este lunes a partir de las 13.00 horas su primer rival de la Copa del Rey (13.00 horas), encuentro ... que se jugará el martes 28 o miércoles 29 de octubre. Como novedad, la RFEF ha dividido la peninsula en grupos por proximidad geográfica, por lo que a la Real no le puede tocar en esta primera ronda un equipo canario como el Panaderia Pulido canario o el Jové Español alicantino.

Los de Sergio Francisco, al igual que el Eibar, están ubicados en el grupo 1 junto a Celta de Vigo, Alavés y Oviedo, aunque hay que recordar que siempre que sea posible el equipo de mayor categoría se medirá siempre con el rival de menor entidad. En este caso la Real será emparejada con un equipo que viene de la eliminatoria previa y el ganador entre los clubes que participan mediante la Copa Federación.

A la espera de que se disputen los partidos de vuelta, los realistas tienen ocho posibles rivales: Bergantiños (2ª RFEF), Ourense (1ª RFEF), Getxo CD (3ª RFEF), Betis CF Valladolid (Preferente de Castilla y León), Puerto de Vega (Preferente de Asturias), Alberite (Preferente de La Rioja), Textil Escudo (Preferente de Cantabria) y SD Negreira (Preferente de Galicia). Antes del lunes se tienen que enfrentar entre ellos para conocer qué equipos superan la última ronda previa. La Real se podrá enfrentar al ganador del Bergantiños-Ourense, al ganador del Getxo CD-Betis CF Valladolid, al ganador del Puerto de Vega-Alberite o al ganador del Textil Escudo-SD Negreira.

Getxo CD, el más cercano

Así las cosas, el Getxo CD que milita en Tercera RFEF es el club más cercano al que se puede medir la Real. Este club de la localidad vizcaína no tiene nada que ver con el Arenas. Sin embargo, la Real podría coger el autobús, o avión en casó de algún gallego para ir hasta Bergantiños (provincia de La Coruña), Ourense, Navia (Asturias), Alberite (La Rioja), Cabezón de la Sal (Cantabria) o Negreira (La Coruña).