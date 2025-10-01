Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El 'once' de la Real ante el Barcelona, con ocho canteranos, siete de ellos guipuzcoanos EP

Real Sociedad - Rayo Vallecano: el quinto equipo más joven contra el más veterano

Las alineaciones presentadas por Sergio en las siete jornadas disputadas hasta la fecha presentan una edad media de 26,2 años

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:57

La Real Sociedad presenta la quinta edad media más joven de LaLiga en las siete primeras jornadas de LaLiga. Considerando los equipos iniciales que ... ha presentado Sergio Francisco en este primer tramo de la temporada, todos distintos, la alineación de los guipuzcoanos arroja una media de edad de 26,2 años. En el ranking de juventud sólo le superan el Barcelona (25.22 ), el Real Madrid (25,67), el Celta de Vigo (25.80) y el Villarreal (26.08) en lo que va de campaña.

