Real Sociedad - Rayo Vallecano: el quinto equipo más joven contra el más veterano

La Real Sociedad presenta la quinta edad media más joven de LaLiga en las siete primeras jornadas de LaLiga. Considerando los equipos iniciales que ... ha presentado Sergio Francisco en este primer tramo de la temporada, todos distintos, la alineación de los guipuzcoanos arroja una media de edad de 26,2 años. En el ranking de juventud sólo le superan el Barcelona (25.22 ), el Real Madrid (25,67), el Celta de Vigo (25.80) y el Villarreal (26.08) en lo que va de campaña.

Ampliar Edad media de las alineaciones en LaLiga en las siete primeras jornadas CFO

Y es que entre los 10 jugadores más utilizados por Sergio esta temporada en lo que a minutos hace referencia, hay seis que tienen 25 años o menos: Barrenetxea (23), Aramburu (23), Marín (22), Kubo (24), Gorrotxategi (23) y Sergio Gómez (25). De hecho, el porcentaje de minutos de los titulares realistas entre los 22 y los 25 años es del 46,8%. El único menor de 22 años que ha podido ser titular ha sido Jon Martín. Y de entre los mayores de 30 años, sólo han jugado de salida Remiro (30 años) y Aritz Elustondo (31).

Curiosamente, la escuadra txuri-urdin se va a medir al equipo con un promedio de edad más alto de todo el campeonato, siempre según un informe elaborado por el portal especializado CIES Footbal Observatory. El Rayo Vallecano ha alineado a un 'once titular con 29,5 años de media en estas primeras siete jornadas. Y es que los jugadores más utilizados por Augusto Batalla (29 años), Florian Lejeune (34), Andrei Rațiu (27), Isi Palazón (30), Álvaro García (32) y Pathé Ciss (31).

Todos menos Yangel y Marrero

Sergio Francisco ya ha utilizado a todos los componentes de su plantilla, salvo al lesionado Yangel Herrera y al portero suplente Unai Marrero. Con la participación de Álvaro Odriozola ante el Barcelona, son ya 25 los futbolistas de los que ha echado mano en estos siete partidos el técnico, que son bastantes. De hecho, sólo el Sevilla (28), el Girona (27) y el Oviedo (26) han utilizado más.