Zubeldia trata de proteger con el cuerpo su portería ante Lewandowski EFE

La Real, en descenso tras la victoria del Oviedo en Mestalla

La escuadra txuri-urdin es 18ª tras la disputa de las siete primeras jornadas de Liga, con los mismos puntos (5) que el 15º y el penúltimo

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:05

La Real Sociedad ocupa los puestos de descenso una vez disputadas las primeras siete jornadas de Liga. La victoria del Oviedo (1-2) ante ... el Valencia en Mestalla en el encuentro aplazado a la noche del martes devuelve a la escuadra txuri-urdin a la zona roja de la clasificación, de la que había salido el pasado miércoles tras ganar (1-0) al Mallorca en casa. La escuadra de Sergio ocupa la 18ª posición de la tabla por balance de goles (-4), ya que figura en el grupo de cinco equipos, entre el 15º y el 19º, que cuentan con cinco puntos de los 21 posibles, entre los que se encuentra su próximo rival, el Rayo Vallecano. Mallorca y Girona son los dos únicos equipos que están por debajo en la clasificación.

