La Real, en descenso tras la victoria del Oviedo en Mestalla

La Real Sociedad ocupa los puestos de descenso una vez disputadas las primeras siete jornadas de Liga. La victoria del Oviedo (1-2) ante ... el Valencia en Mestalla en el encuentro aplazado a la noche del martes devuelve a la escuadra txuri-urdin a la zona roja de la clasificación, de la que había salido el pasado miércoles tras ganar (1-0) al Mallorca en casa. La escuadra de Sergio ocupa la 18ª posición de la tabla por balance de goles (-4), ya que figura en el grupo de cinco equipos, entre el 15º y el 19º, que cuentan con cinco puntos de los 21 posibles, entre los que se encuentra su próximo rival, el Rayo Vallecano. Mallorca y Girona son los dos únicos equipos que están por debajo en la clasificación.

Clasificación Así está la tabla en la Liga EA Sports

Así las cosas, la única noticia positiva es que los guipuzcoanos abandonarán esos puestos de descenso en el caso de ganar al Rayo este domingo (18.30 horas) en Anoeta. De esa manera, se irían al parón con ocho puntos en ocho partidos, un bagaje muy pobre, pero tampoco catastrófico, considerando que ya ha jugado -y perdido- contra el Real Madrid y Barcelona.

Hay confianza en el seno del club donostiarra en dar un giro radical a esta trayectoria en el próximo tramo de calendario. Tras recibir al Rayo antes del parón, los de Sergio visitan al Celta, antes de jugar de manera sucesiva en casa contra el Sevilla y el Athletic. Antes del parón de noviembre, visitará el Martínez Valero del sorprendente Elche. Osasuna, Villarreal, Alavés, Girona y Levante serán sus adversarios antes de acabar el año.

Más que a la entidad de los rivales, la Real se encomienda a la cierta mejoría en su juego para afrontar con un mayor optimismo su futuro deportivo. Además, sobre todo desde este momento se debe notar de manera positiva que el equipo txuri-urdin no acusa el desgaste de jugar en Europa, como alguno de sus próximo enemigos como el propio Rayo, el Celta o el Athletic.