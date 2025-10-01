Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Oyarzabal remata a puerta ante la presencia de Araujo ACERO
Real Sociedad

Cuestión de actitud

La reunión que mantuvieron plantilla, director de fútbol y presidente posdeclive en La Cartuja ha tenido una reacción que era obligatoria

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:09

La Real perdió en Montjuic como lo hizo en La Cartuja. De los viajes a Sevilla y Barcelona se volvió sin puntos, pero hay dos ... mundos entre una derrota y otra. Con mis colegas de profesión con los que viajo a los partidos de visitante cuando entramos a los estadios solemos compartir nuestras sensaciones antes de que el balón eche a rodar. En La Cartuja lo tenía claro. Fue ponerme la acreditación al cuello en las entrañas del estadio y darme cuenta de que la noche iba a ser dolorosa. Olía a ello. Me pasó lo mismo cuando en la temporada pasada pisé el Metropolitano y sonaba Arde Bogotá por megafonía. «Tiene que haber una salida para tanto dolor». Al minuto 30 el exrealista Sorloth había marcado un póker de goles ante una Real diminuta. Tuve que poner diez ceros en las puntuaciones y los más viejos del lugar no recuerdan algo igual.

