La Real tratará de que Aramburu no viaje con Venezuela

La Real Sociedad disputa su segunda 'final' de la temporada el domingo (18.30 horas) ante el Rayo Vallecano en Anoeta y después afrontará ... su segundo parón, el de octubre, en el que volverá a tener que ceder jugadores a sus selecciones. No obstante, en esta ocasión quizá no sea tan notable el éxodo de realistas a sus combinados naciones. Óskarsson y Yangel Herrera están eximidos por sus lesiones y, según ha podido saber DV, la Real Sociedad y el propio Jon Mikel Aramburu están tratando de que el lateral caraqueño no tenga que acudir finalmente a jugar los amistosos que Venezuela disputa en Estados Unidos para los que ha sido convocado en primera instancia: contra Argentina (en Miami y Belice (Bridgeview) los días 11 y 14 de octubre.

Aramburu prefiere quedarse

De momento no hay lista oficial, pero Aramburu sabe que está citado. Sin embargo, el lateral diestro de Caracas de origen donostiarra está lastrado en este momento por una distensión en la rodilla derecha que sufrió en un salto del encuentro ante el Mallorca en Anoeta, que a la postre le impidió participar en el choque ante el Barcelona en Montjuïc. No es una lesión grave y Sergio, en principio, cuenta con él para el compromiso del domigo contra el Rayo Vallecano, pero las molestias persisten y será este miércoles cuando se pruebe en Zubieta. Si debe cruzar el charco de nuevo, aparte de la disputa de los dos partidos y de realizar los dos larguísimos desplazamientos, debería volver de nuevo el jueves 16, para poder entrenarse sólo el viernes 17 y el sábado 18 antes del encuentro del domingo 19 (16.15 horas) ante el Celta en Balaídos.

Caleta-Car, si; Sucic, en 'stand by'

El que sí está convocado con su selección es Caleta-Car, al contrario que su compatriota Luka Sucic. Croacia disputa sendos partidos clasificatorios para el Mundial contra Chequia y Gibraltar los días 9 (jueves) y 12 (domingo) y el seleccionador Zlatko Dalić cuenta con el central de la Real, pero no del todo con el medio. Sucic se queda en 'stand by' y figura en una lista de 12 jugadores que están en la reserva para esos compromisos, junto a compañeros como Petar Musa o Bruno Petkovic. Su ausencia en el anterior parón se justificó en el castigo al jugador por priorizar en junio acudir a la boda de su hermana que al llamado de su selección. Quizá ahora se trata de que simplemente no juega en la Real. Cero minutos en los dos últimos encuentros y sólo 24 en los últimos cuatro, los finales contra el Betis, en los que apenas olió el cuero.

Una puerta abierta para Zakharyan

Arsen Zakharyan, por su parte, está en la prelista de Valeri Karpin para dos amistosos programados por la selección rusa, que sigue sin poder participar en torneos oficiales. El mediapunta realista, que tampoco ha tomado parte en los dos últimos partidos de la Real, figura en la relación de 42 futbolistas citados por el exjugador realista para los bolos ante Irán en Volgogrado del viernes 10 de octubre (19 horas) y contra Bolivia en Moscú el martes 14 (19 horas).

La gran duda de Kubo

Así las cosas, queda por saber qué sucederá con Sadiq, Kubo, Oyarzabal, Remiro y los sub-21. La lista de Japón para los amistosos ante Paraguay (10 de octubre) y Brasil (14 de octubre), ambos en territorio nipón, sale este jueves a primera hora de la mañana. También aliviaría mucho tanto a la Real como al genio atacante que en esta ocasión, y con Japón ya clasificada para el Mundial, no fuera convocado. El tobillo izquierdo del extremo está dañado y provoca dolores a Kubo precisamente desde el amistoso ante México del anterior parón.

Por último, es previsible que tanto Mikel Oyarzabal como Álex Remiro sean convocados por Luis de la Fuente para los encuentros de la selección española ante Georgia del sábado 11 (20.45 horas) y contra Bulgaria del martes 14 (20.45 horas), clasificatorios para el Mundial. La Nigeria de Sadiq se enfrenta a Lesoto y Benín en duelos de clasificación para el Mundial. No parece probable que vuelva el realista.