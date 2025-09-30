La canción que predijo la alineación de la Real Sociedad: «No me creo que Odriozola no sea titular» El grupo Carolina Durante popularizó en 2018 un estribillo con el defensa donostiarra como protagonista

Álvaro Odriozola (San Sebastián, 29 años) fue el gran protagonista este domingo del F.C. Barcelona - Real Sociedad, gracias a su gran actuación coronada con su segundo gol como realista. Pese a que en verano estuvo en la rampa de salida del club, este partido le ha servido para reivindicarse y mostrar todas sus cualidades sobre el césped. El ya veterano defensa siempre ha tenido defensores y detractores, especialmente en los últimos años, pero ya en 2018 destacaban los primeros al hilo de una canción de Carolina Daconte que vuelve a la actualidad y titulada 'El himno titular'.

«No me creo que Odriozola, que Odriozola no sea titular», reza el estribillo de un tema publicado el 25 de junio de 2018. El lateral donostiarra venía de realizar una temporada espectacular con la Real Sociedad y estaba convocado por primera vez con la selección española para disputar el Mundial de Rusia. Según el grupo (formado por Diego Ibáñez, Martín Vallhonrat, Mario del Valle y Juan Pedrayes), la canción surgió como un tributo irónico al «lío» que vivía la selección española con el despido de Julen Lopetegui y las figuras de Florentino Pérez y Luis Rubiales como protagonistas. En medio de referencias a momentos icónicos del fútbol como el «cabezazo de Zidane» o «Maradona trampeando», la banda expresaba una queja futbolera muy concreta y repetitiva.

El estribillo, que se convirtió en un clamor para muchos aficionados, era una pregunta cargada de incredulidad: «No me creo que Odriozola, que Odriozola no sea titular». Esta frase, repetida insistentemente a lo largo de la canción, reflejaba la frustración de ver en el banquillo al que entonces era considerado el lateral derecho más prometedor del fútbol español. Curiosamente la canción también hacía referencia a la Eurocopa 2020 y a Luis Rubiales, y no se dejaba otros iconos de la selección como Manolo el del bombo.

Odriozola, entre la Real Sociedad y el Real Madrid

En aquel momento, Odriozola venía de realizar una gran temporada que le valió para ser incluido por Lopetegui en la lista de 23 convocados para el Mundial. Había debutado con la selección absoluta el 6 de octubre de 2017 y, justo antes del torneo, el 3 de junio de 2018, marcó su primer y único gol como internacional en un amistoso contra Suiza. Su velocidad y verticalidad hacían estragos en los rivales, y su futuro parecía brillante.

Sin embargo, la carrera de Odriozola tomó un rumbo inesperado tras ese verano. Justo después del Mundial, el 5 de julio de 2018, el Real Madrid anunció su fichaje por seis temporadas. Lo que parecía un salto definitivo a la élite se convirtió en un calvario de lesiones y falta de confianza. En cinco años como jugador blanco, con cesiones al Bayern de Múnich y a la Fiorentina, apenas disputó 34 partidos oficiales, uno menos que en su última temporada en la Real Sociedad.

Su regreso a casa, a la Real Sociedad, en septiembre de 2023, tampoco fue un camino de rosas. Las lesiones continuaron y apenas contó con oportunidades hasta este fin de semana, cuando las bajas de otros compañeros le abrieron las puertas de la titularidad contra el Barça. Su gol fue la recompensa a no rendirse. «Vengo de una etapa muy dura (...). He estado en el infierno, con tanta lesión no me salía una y se sufre mucho, pero estoy orgulloso de haberlo dado todo», confesó Odriozola emocionado tras el partido ante las cámaras.

Seis años después de que una canción pidiera a gritos su presencia en el once de la selección, Álvaro Odriozola ha marcado un gol que le devuelve al foco mediático. Un tanto que cierra un círculo y que, quizás, sea el inicio de una nueva etapa en la que, por fin, pueda volver a ser ese titular indiscutible que la música un día reclamó.