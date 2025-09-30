Sadiq y Odriozola, de estar fuera a ser dos más

En la pretemporada 1994/95 Jorge Valdano, técnico del Real Madrid, dijo a José Emilio Amavisca e Iván Zamorano que no contaba con ellos. Ambos ... terminaron siendo claves en la consecución del campeonato liguero junto a jugadores como Laudrup, Redondo, Luis Enrique o Raúl. Está complicado que la Real Sociedad pueda reeditar el hito de aquel equipo de mediados de los noventa levantando el título liguero. Lo que sí tiene similitud con aquella temporada es que dos jugadores que parecían que no iban a tener ninguna oportunidad en la primera plantilla realista son los nuevos reclutados para la causa por parte de Sergio Francisco: Álvaro Odriozola y Sadiq Umar.

Tal y como ocurrió con Amavisca y Zamorano, el donostiarra y el nigeriano han estado a punto de abandonar la Real. Ambos se quedaron en un inicio sin dorsal pero después se les ha asignado el número 20 para el defensa y el 15 para el ariete africano. El tiempo dirá el rol que les aguarda a cada uno de ellos. Por de pronto, su incursión en el equipo ha sido producto de las lesiones. En el caso de Sadiq, la baja de Óskarsson deja a Oyarzabal y Karrikaburu como únicos delanteros centros, aunque el capitán se puede amoldar a cualquier posición de ataque. En los dos últimos encuentros, Sergio ha alineado a Sadiq en detrimento del elizondoarra disputando cinco minutos frente al Mallorca y nueve ante el Barcelona.

En el caso del exmadridista, tuvo que acudir al rescate del equipo por los problemas físicos que tuvo Jon Mikel Aramburu durante el calentamiento en Montjuic y el entrenador realista tuvo que echar mano de él en el lateral derecho. En principio el internacional con Venezuela más el joven canterano Iñaki Rupérez, verbalizado así por el director de fútbol Erik Bretos, serían los dos jugadores que pelearían por el puesto. Sin embargo, con los dos lesionados, Odriozola dispuso de sus primeros minutos desde el 30 de enero. Sus únicos minutos a las órdenes de Sergio fueron los 50 que disputó en el primer amistoso ante el Pau.

Controversia con Sadiq

Odriozola aguantó 57 minutos sobre el césped el domingo. Si ya es exigente jugar contra un equipo como el Barcelona, posiblemente el conjunto de Europa que obliga al rival a correr más por detrás el balón, se le unió la falta de ritmo competitivo del donostiarra. El lateral derecho notó acalambrada su pierna derecha minutos antes de que fuera sustituido y tuvo que estirar para que los gemelos no se le cargasen demasiado. Su testimonio tras el choque en los micrófonos de Movistar fue una especie de desahogo de lo que ha sufrido en los últimos meses. «He estado en el infierno sintiendo que no podía ayudar al equipo de mi vida», dijo con los ojos vidriosos de la emoción. Pasado ya el encuentro, su gol que puso a la Real por delante en el marcador y las buenas sensaciones que dejó, si Aramburu continúa con sus molestias hará que Odriozola vuelva a jugar con la Real en Anoeta el domingo (18.30) frente al Rayo Vallecano.

Más controversia tiene el asunto Sadiq. Cierto que los minutos le han llegado por los problemas físicos de Orri Óskarsson, sin embargo el técnico irundarra sí tiene un jugador apto y sano para echar mano de él: Jon Karrikaburu. El mensaje del entrenador realista ha sido claro y ha escogido antes al de Kaduna que al canterano. Todo esto ha llevado a los seguidores realistas a exponer su opinión, en la mayoría de los casos contraria a la decisión adoptada por Sergio. Los pitos que recibió por parte de la grada cuando saltó al césped de Anoeta en el minuto 85 de partido ante el Mallorca son categóricos.

Sadiq buscó acomodo la temporada pasada en el Valencia, donde fue una de las pieza claves para Corberán. Disputó 19 encuentros donde hizo seis dianas y gozó de la confianza del técnico che. No disputó todos los encuentros, por lo que parece, por un tema contractual y de letra pequeña entre la entidad blanquiazul y la valencianista.

Aperribay y Bretos al habla

Ya lo explicó de una manera cristalina el presidente Aperribay en una exposición el pasado día 2 con motivo del cierre de mercado. El máximo mandatario blanquiazul, acompañado de Erik Bretos, dijo preguntado por la situación de Sadiq Umar que «ha tenido muchas ofertas durante el verano y hemos tenido muchas oportunidades para que pudiese salir», indicó el empresario debarra. Explicó que el delantero centro «solo quería ir al Valencia y no estábamos dispuestos a eso», justificó en rueda de prensa la decisión de no dejar ir al jugador a la capital del Turia.

El último en referirse a la situación de Sadiq fue su entrenador Sergio Francisco en la víspera del choque ante el Betis en La Cartuja. «Una vez que cerró el mercado, lo tenemos con nosotros. Ha estado una semana aparte y ahora es uno más. Ha sido uno más durante toda la semana. Ha sido su mejor semana desde que soy entrenador de la Real», destacó el técnico de Irun.

En esa misma comparecencia Erik Bretos empleó absoluta franqueza y no esquivó detalles al referirse al caso de Álvaro Odriozola. «Vino a la Real tras una inactividad importante, se le hizo complicado poder adaptarse al cambio de entrenamientos y exigencia física de Zubieta». Ese ha sido el calvario del lateral donostiarra, prácticamente inédito en su último año en la Real.

En esa misma charla, el director de fútbol verbalizó que Odriozola estuvo sopesando opciones para marcharse pero que ninguna fructificó. «Hablamos con él y le dijimos que no iba a ser fácil que tuviera minutos». Por hache o por be, Odriozola no abandonó la Real, las diferentes salidas de jugadores, traspasados y cedidos le dieron la oportunidad de recoger el dorsal 20 y la lesión de Aramburu el domingo le dio «uno de los días más felices» de su vida, como reconoció tras el partido.

Se abre así un nuevo marco para Sergio Francisco con dos jugadores que apuntaban a marcharse y que ahora cuentan como uno más. En el corto plazo quien más complicado lo tiene puede ser Sadiq, porque en cuanto se recupere Óskarsson, el islandés y Oyarzabal parten con ventaja para jugar de inicio o ser el primer recambio en la delantera. Nadie sabe qué ocurriría si por ejemplo mañana la Real tuviera un encuentro de Copa ante un rival de categoría inferior: si el puesto de nueve pudiera ser para Sadiq o Karrikaburu.

En el caso de Odriozola, sus minutos fueron de mucho mérito ante un rival como el Barcelona. Solo puede ir a más y si Sergio le necesita ante el Rayo lo alineará de titular. Amavisca y Zamorano pasaron del ostracismo casi a la gloria. Veremos qué pasa con el nigeriano y el guipuzcoano.