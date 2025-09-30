Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sadiq y Odriozola, dos futbolistas de la Real que han pasado a tener minutos en los últimos partidos.
Real Sociedad

Sadiq y Odriozola, de estar fuera a ser dos más

La vida cambia para estos dos jugadores de la Real Sociedad: pasan de no tener dorsal a contar con minutos para Sergio en los partidos de Mallorca y Barcelona

Raúl Melero

Raúl Melero

Martes, 30 de septiembre 2025, 02:00

En la pretemporada 1994/95 Jorge Valdano, técnico del Real Madrid, dijo a José Emilio Amavisca e Iván Zamorano que no contaba con ellos. Ambos ... terminaron siendo claves en la consecución del campeonato liguero junto a jugadores como Laudrup, Redondo, Luis Enrique o Raúl. Está complicado que la Real Sociedad pueda reeditar el hito de aquel equipo de mediados de los noventa levantando el título liguero. Lo que sí tiene similitud con aquella temporada es que dos jugadores que parecían que no iban a tener ninguna oportunidad en la primera plantilla realista son los nuevos reclutados para la causa por parte de Sergio Francisco: Álvaro Odriozola y Sadiq Umar.

