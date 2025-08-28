Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jon Martín conduce el cuero en el encuentro ante el Espanyol Estrada

Sergio podría perder a Jon Martín durante un mes y Ansotegi, a Mariezkurrena y Carbonell, por el Mundial Sub-20

El central del primer equipo y los dos 'potrillos', convocados por la selección española para dos amistosos durante el próximo parón, previos al Campeonato del Mundo que se celebra entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre en Chile

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Jueves, 28 de agosto 2025, 16:12

Todo apunta a que Sergio Francisco tendrá que prescindir de Jon Martín, central titular en la Real Sociedad en el último encuentro ante ... el Espanyol, durante varias semanas entre septiembre y octubre por culpa de la disputa en Chile del Mundial Sub-20. También Jon Ansotegi perdería durante el mismo plazo, que puede llegar a ser de un mes, a dos piezas absolutamente decisivas en su esquema como Arkaitz Mariezkurrena y Tomy Carbonell, que ya no podrán ser alineados la próxima semana ante el Cádiz en Anoeta. Problemón para el primer equipo y para el filial, que milita en Segunda.

