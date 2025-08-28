Sergio podría perder a Jon Martín durante un mes y Ansotegi, a Mariezkurrena y Carbonell, por el Mundial Sub-20

Todo apunta a que Sergio Francisco tendrá que prescindir de Jon Martín, central titular en la Real Sociedad en el último encuentro ante ... el Espanyol, durante varias semanas entre septiembre y octubre por culpa de la disputa en Chile del Mundial Sub-20. También Jon Ansotegi perdería durante el mismo plazo, que puede llegar a ser de un mes, a dos piezas absolutamente decisivas en su esquema como Arkaitz Mariezkurrena y Tomy Carbonell, que ya no podrán ser alineados la próxima semana ante el Cádiz en Anoeta. Problemón para el primer equipo y para el filial, que milita en Segunda.

Y es que tanto Martín como Mariezkurrena y Carbonell han sido convocados por la selección española Sub-20 para los dos amistosos previos a la celebración en Chile del Mundial Sub-20 entre el 27 de septiembre al 19 de octubre. Y la intención del seleccionador, Paco Gallardo, y de los técnicos es la de revalidar el título logrado en 1999, con el realista José Javier Barkero como una de las figuras.

Convocatoria Sub-20 amistosos septiembre Porteros : Abril y Jiménez (Valencia)

Defensas : Perea (Real Madrid), Héctor Fort (Barcelona), Jon Martín (Real Sociedad), Pau Navarro (Villarreal), Bombardó (Andorra), Cuenca (Barcelona), Julio Díaz (Atlético), Aguado (Real Madrid).

Centrocampistas : Jan Salas (Mallorca), Carbonell (Real Sociedad), Barea (Mirandés), Fortuny (Real Madrid), Pitarch (Real Madrid), Dani Pérez Betis), Belaid (Atlético de Madrid).

Delanteros: Virgili (Barcelona), Adrián Lisa (Getafe), Mariezkurrena (Real Sociedad), David Mella (Deportivo), Espí (Levante), Fettal (Real Madrid) y Fernández-Pardo (Lille)

Los tres realistas han sido convocados para participar en la concentración previa en Francia que se llevará a cabo durante el primer parón liguero, el de la próxima semana, y para los dos amistosos que disputarán en Clairefontaine ante la selección gala de la categoría el jueves día 4 (16 horas) y domingo 7 (11 horas). Es el ensayo general del Mundial para el que Gallardo ha convocado a 24 futbolistas.

La selección española debuta en el Mundial el 28 de septiembre (22 horas, horario peninsular) ante Marruecos en Santiago de Chile. Luego se medirá a México el 1 de octubre y a Brasil, el viernes 3 en la fase de grupos. La final está prevista para el 20 de octubre.

Esta primera convocatoria para los amistosos ya supone que Ansotegi no pueda contar con Mariezkurrena y Carbonell para el encuentro ante el Cádiz del domingo 7 de septiembre a las 16.15 horas. Un quebradero de cabeza para el de Berriatua, que por lo menos respira aliviado porque no se han llevado también a Dani Díaz. El delantero y el pivote podrían perderse en torno a cuatro partidos de la Liga Hypermotion.

Pero es que si Gallardo se lleva a Jon Martín al Mundial, que todo parece apuntar a que así será, el central donostiarra se perdería entre tres y cuatro encuentros de Liga. Se entiende que ya no podría participar en el duelo ante el Mallorca en casa del 24 de septiembre. Y luego los rivales son el Barcelona fuera de casa y el Rayo en Anoeta los días 28 de septiembre y 5 de octubre. Quedaría por saber si llegaría para el duelo ante el Sevilla en el Pizjuán del día 26 de octubre, tras el segundo parón liguero.