Carlos Soler. Instagram
Perfil

Un admirador de Silva que debutó en Anoeta y que se inspira en Oyarzabal

Carlos Soler se autodefine como «un friki del fútbol» que a sus 28 años se ve capaz de «jugar en muchas partes del campo»

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:05

«Soy un friki del fútbol». Así se definía hace unos meses el propio Carlos Soler quien también ha confesado que sus decisiones le han ... hecho «madurar» y que ahora ve el fútbol «desde la pizarra y puedo jugar en muchas partes del campo» . Y es que si hay una palabra que define al centrocampista valenciano es polivalencia. «He demostrado que puedo jugar en el doble pivote, con tres en el medio, en banda, en un sistema de contraataque. He demostrado que en el sistema de lateral metido por dentro también puedo jugar…», analizaba el nuevo futbolista de la Real Sociedad que, pese a que parece que lleva toda la vida jugando al más alto nivel, todavía tiene 28 años y mucho fútbol por delante.

