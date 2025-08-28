Un admirador de Silva que debutó en Anoeta y que se inspira en Oyarzabal

«Soy un friki del fútbol». Así se definía hace unos meses el propio Carlos Soler quien también ha confesado que sus decisiones le han ... hecho «madurar» y que ahora ve el fútbol «desde la pizarra y puedo jugar en muchas partes del campo» . Y es que si hay una palabra que define al centrocampista valenciano es polivalencia. «He demostrado que puedo jugar en el doble pivote, con tres en el medio, en banda, en un sistema de contraataque. He demostrado que en el sistema de lateral metido por dentro también puedo jugar…», analizaba el nuevo futbolista de la Real Sociedad que, pese a que parece que lleva toda la vida jugando al más alto nivel, todavía tiene 28 años y mucho fútbol por delante.

Soler irrumpió en la élite con 19 años y lo hizo curiosamente en Anoeta ante la Real. El centrocampista de Bonrepós i Mirabell era una de las perlas de la cantera del Valencia, en la que aterrizó con siete años como un prometedor delantero centro. Allí, donde era conocido como 'El Chino', se hinchó a marcar goles hasta que en su primer año como cadete los técnicos retrasaron su posición ante la presencia de Rafa Mir y Toni Martínez y para aprovechar sus cualidades en el juego asociativo. En el Juvenil B pasó a jugar como organizador.

«Veíamos en él a un nuevo Rubén Baraja», dijo su entonces técnico, Rubén Mora. «Recuerdo que tenía unas condiciones excepcionales con el balón, tanto en el golpeo para el pase y demás, pero le faltaba mejorar en el trabajo defensivo», destacaba precisamente Baraja, quien le dirigiría en su segundo año juvenil.

Soler siguió dando pasos en la cantera hasta llegar al filial. Gary Neville le convocó para el primer equipo para la vuelta de los octavos de final de la UEFA Europa League contra el Athletic y Pako Ayestarán hizo lo propio en la última jornada de liga ante la Real, pero no llegó a debutar.

Cesare Prandelli le hizo debutar en Anoeta con 19 años convirtiéndose en un fijoa los pocos partidos

Lo hizo de la mano de Cesare Prandelli el 10 de diciembre de 2016 en Anoeta en un partido que la Real ganó 3-2 y en la que Soler salió en sustitución de Mario Suárez. El valenciano había llegado para quedarse.

Internacional en las inferiores, su crecimiento en el conjunto che le catapultó a la internacionalidad absoluta. En sus dos últimas temporadas en el Valencia firmó 24 goles y 14 asistencias que hicieron que el PSG le fichara a cambio de 18 millones de euros y cuatro en variables.

«David Silva es el jugador con más talento y clase que he visto en un campo de fútbol»

En París tuvo protagonismo –jugó 56 partidos en dos temporadas anotando nueve tantos y dando ocho asistencias– pero no el rendimiento esperado. Fue perdiendo protagonismo y la pasada campaña optó por irse cedido al West Ham de Lopetegui donde tampoco pudo brillar pese a jugar 33 encuentros en los que marcó un gol y dio otro.

Admirador de David Silva, «el jugador con más talento y clase que he visto en un campo de fútbol», Soler tiene un guante en su pie derecho que le convierten en un gran valor en las acciones a balón parado y en la ejecución de los penaltis, una suerte en la que Oyarzabal le ha servido de inspiración. «Practicaba mucho la forma de tirarlos y veía muchos vídeos en Youtube. Me fijaba en Hazard, en Mendieta y en Oyarzabal, que ahora ha cambiado su forma de tirar penaltis». Lo dice él: «Soy un friki del fútbol».