Ansotegi: «Ganemos o perdamos nuestro mensaje no cambia»

El Sanse de Jon Ansotegi recibirá en Anoeta al Almería mañana a las 19.30 horas en el partido correspondiente a la tercera jornada de ... LaLiga Hypermotion. El filial txuri-urdin llega a la cita tras la dolorosa derrota ante el Málaga, en la que a pesar de dominar la mayor parte del juego, se les acabaría escapando el empate tras un gol de chilena de los locales en el último segundo. Sin embargo, el equipo se encuentra «confiado y motivado» tras una «buena semana» de entrenamientos. «Después de una derrota siempre existe esa inseguridad, pero estamos con mucha confianza. La semana de entrenamientos ha sido muy buena y el equipo en general se encuentra en muy buena dinámica», ha confesado Ansotegi.

El técnico berriatuarra ha querido quitarle peso a la derrota de la última jornada y ha mandado un mensaje de «tranquilidad» a su vestuario. «Ganar o perder un partido no va a hacer que cambie mi mensaje hacía el grupo. Yo pido a mis jugadores que sean valientes, ahora no puedo pedirles que no lo sean por no haber ganado. Lo que sí quiero es que los últimos minutos de partido estemos en el área rival en vez de en la nuestra y es algo en lo que estamos trabajando», ha explicado.

Y es que el técnico es consciente de que el guión de partido que se vivió en La Rosaleda puede volver a suceder, por eso pide a sus jugadores que «estén preparados» para amoldarse a cualquier tipo de encuentro. «En esta categoría todos quieren tener el balón, jugarte de tú a tú y hacerte daño. Este año vamos a tener que amoldarnos a todos los escenarios, ya sea teniendo balón o defendiendo. Y siento que el otro día sufrimos en los últimos 20 minutos porque no se jugó a lo que queríamos», ha analizado.

Balda y Marchal, principales novedades

A pesar de que el club no facilite las convocatorias, el técnico ha podido asegurar que contará con el grueso de sus jugadores para recibir al Almería. Las principales novedades son la vuelta a la convocatoria de Jon Balda y de Álex Marchal, que han entrenado «siendo parte del grupo» durante la semana y estarán presentes mañana en Anoeta. Algo que no va a hacer Rupérez, que sigue «sin entrenar con el grupo» debido a sus molestias en la rodilla. «Marchal y Balda están cada vez con más ritmo, han sido parte del equipo a pleno durante la semana y van a estar disponibles mañana. Por su parte, Rupérez sigue sin entrenar con el grupo por sus problemas en la rodilla y veremos como va evolucionando», ha aclarado.

A pesar de no sufrir muchas bajas, el entrenador no cierra la puerta a que en estos últimos días de mercado el club incorpore a algún jugador para su filial, aunque ha querido remarcar que «subir a gente de abajo» siempre será la prioridad del equipo. «No se nada de si van a venir jugadores o no, eso no depende de mí. El club estará mirando cosas en el mercado para el primer equipo y también el Sanse, pero nosotros somos un equipo de cantera y nuestra primera opción siempre va a ser mirar al C o al juvenil», ha deslizado.

Esos serán los jugadores que plantarán cara a un rival «de primera», en un partido que el entrenador ve como «una oportunidad» para demostrar el nivel de su equipo. «Sabemos que el Almería es un equipo duro que ha estado hace poco en primera y que mantiene jugadores de esa plantilla. Pero lo sentimos como una oportunidad de demostrar que somos competitivos contra cualquier equipo de segunda», ha apuntado.

Para lograr la victoria, el filial txuri-urdin deberá de «hacer un partido serio» y se ayudará del calor de su gente para conseguirlo. «Mañana va a ser un partido que el de enfrente va a tener mucho nivel y nosotros tendremos que hacer un partido muy serio para sacarlo adelante. Ellos tienen más experiencia pero nosotros tendremos el apoyo de nuestra gente, que ya nos ayudó a ganar en el debut ante el Zaragoza», ha añadido.