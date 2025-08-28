Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jon Ansotegi, entrenador del Sanse, en rueda de prensa en Zubieta Iñigo Royo

Ansotegi: «Ganemos o perdamos nuestro mensaje no cambia»

El técnico berriatuarra ha quitado presión tras la derrota en Málaga y ve a su equipo «muy preparado» para recibir al Almería mañana a las 19.30 horas

Lukas Otaegui

San Sebastián

Jueves, 28 de agosto 2025, 15:14

El Sanse de Jon Ansotegi recibirá en Anoeta al Almería mañana a las 19.30 horas en el partido correspondiente a la tercera jornada de ... LaLiga Hypermotion. El filial txuri-urdin llega a la cita tras la dolorosa derrota ante el Málaga, en la que a pesar de dominar la mayor parte del juego, se les acabaría escapando el empate tras un gol de chilena de los locales en el último segundo. Sin embargo, el equipo se encuentra «confiado y motivado» tras una «buena semana» de entrenamientos. «Después de una derrota siempre existe esa inseguridad, pero estamos con mucha confianza. La semana de entrenamientos ha sido muy buena y el equipo en general se encuentra en muy buena dinámica», ha confesado Ansotegi.

