Sergio, flanqueado por Soler y Yangel Herrera RS

Sadiq se entrena aparte y Yangel y Soler conocen a Sergio

Tras pasar una enfermedad y sin disputar amistosos por estar «más fuera que dentro», el punta nigeriano no tiene la condición física necesaria para ejercitarse el mismo ritmo que sus compañeros

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:53

Sadiq Umar continúa en la plantilla de la Real Sociedad, pero de momento no entra en la disciplina del grupo. El llamado 'látigo de ... Kaduna' se ha entrenado aparte del colectivo en la mañana de este miércoles, en la que Yangel Herrera y Carlos Soler han conocido por fin al entrenador, Sergio Franscisco, ausente el martes por la reunión de entrenadores de LaLiga en Madrid.

