Sadiq se entrena aparte y Yangel y Soler conocen a Sergio

Sadiq Umar continúa en la plantilla de la Real Sociedad, pero de momento no entra en la disciplina del grupo. El llamado 'látigo de ... Kaduna' se ha entrenado aparte del colectivo en la mañana de este miércoles, en la que Yangel Herrera y Carlos Soler han conocido por fin al entrenador, Sergio Franscisco, ausente el martes por la reunión de entrenadores de LaLiga en Madrid.

Sadiq no tiene todavía la condición física necesaria para entrenarse al mismo ritmo que sus compañeros y de momento seguirá ejercitándose por su cuenta hasta ir adquiriendo ritmo. El delantero nigeriano sufrió una enfermedad durante la pretemporada que demoró el comienzo de su preparación y su situación personal, declarado transferible y forzando él con sus agentes su pase al Valencia, le alejó de la disputa de los amistosos y de formar parte de verdad del equipo. Antes del cierre de mercado, Sergio ya se refirió a la situación del ariete en estos términos: «Me ha costado tenerle cerca en toda la pretemporada, tengo la sensación de que ha estado más fuera que dentro».

Así las cosas, si durante estos días no se materializa su traspaso a equipos de mercados abiertos como el saudí o el turco, se antoja poco probable que Sadiq pudiera estar disponible para los primeros partidos posteriores al parón: primero el Real Madrid en Anoeta, luego el Betis en La Cartuja... La Real no pierde la esperanza de que venga un equipo de la liga de Arabia Saudí con una oferta concreta por el punta de Kaduna, aunque temen que será así porque les cuesta mucho abonar traspasos: reservan sus recursos para pagar al jugador. Pasó algo similar con la propuesta a Brais Méndez.

No ha habido más novedades en un entrenamiento en Zubieta en el que se les ha visto juntos en todo momento a Guedes y Soler, excompañeros en el Valencia, y en el que han vuelto a entrenarse los porteros del Sanse Fraga y Arana. Óskarrson y Yangel Herrera han sido las bajas por lesión.