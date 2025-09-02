Bretos: «Brais Méndez tenía una oferta que le cambiaba la vida pero no se concretó» Erik Bretos señala que pese a que el mercado en Arabia Saudí se cierra el próximo día 11, el gallego seguirá en la plantilla

A. Algaba Martes, 2 de septiembre 2025, 17:08 | Actualizado 17:14h.

«Brais llegó ayer con una oferta que le cambiaba la vida... pero no se concretó». El director de fútbol de la Real Sociedad, Erik Bretos, ha explicado la situación que se dio con el futbolista gallego en el último día de mercado de La Liga. «Hemos recibido algo oficial por Brais en el último tramo del mercado, algo que era muy importante para el jugador, que le cambiaba la vida, pero hasta ayer mismo estuvimos hablando con el jugador, pero no se concretó», ha explicado de forma sincera Bretos.

El gallego recibió una importante oferta de Arabia Saudí, un mercado que no echa la persiana hasta el día 11 de este mes. Sin embargo, Bretos espera que Brais siga siendo después de esa fecha parte de la plantilla de la Real. «Nosotros estamos pensando que Brais es uno más del equipo. Él en ningún momento ha forzado la situación, ha sido totalmente respetuoso, he tenido una conversación muy buena. Va a seguir siendo jugador de la Real y estamos todos muy contentos», ha añadido.

El gallego cumplirá 29 años en enero y la propuesta económica que le ha llegado desde Arabia mejoraría sensiblemente lo que cobra en San Sebastián. El saudí es un campeonato en el que el dinero fluye con bastante facilidad y en el que cada vez recalan más futbolistas europeos.

Aperribay ha añadido que hay que entender que Arabia es «un mercado emergente» y que la oferta por Brais se la trasladaron los agentes en la jornada de ayer.

