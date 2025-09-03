Entrenamiento a puerta abierta ¡en Anoeta! este jueves

Ángel López San Sebastián Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:31 Comenta Compartir

Buenas noticias para los 'realzales' más jóvenes que afrontan sus últimas días de vacaciones escolares. La Real Sociedad abre las puertas de Anoeta en el entrenamiento de mañana jueves, que comienza a las 10 horas, de forma que todos los interesados en ver de cerca a los jugadores txuri-urdin podrán hacerlo de manera excepcional en esta última sesión preparatoria de la semana del parón liguero. No es habitual poder ver una práctica de la plantilla realista, pero mucho menos en el estadio de Amara. Para que no falte de nada, la Real también la retransmitirá en directo a través de su página web y su canal de Youtube.

La Real informa de que facilitará el acceso por las puertas 1-20 de Anoeta desde las 9:30 horas. El hecho de que sea en el estadio facilita la presencia de un mayor número de aficionados que pueden desplazarse en sus vehículos, en el transporte público o caminando desde distintas zonas de la ciudad. El club txuri-urdin tenía programados tres entrenamientos esta semana y todos a puerta cerrada, pero ha reaccionado y modificado su postura considerando que es la última oportunidad hasta Navidad de que puedan asistir los 'realzales' más jóvenes.

La advertencia a los seguidores es que no verán, ni muchos menos, a todos los jugadores sobre el terreno de juego. Sergio Francisco dirigirá una sesión sin los internacionales y sin los lesionados, que en este momento son Óskarsson y Yangel Herrera. Con sus selecciones se encuentran Kubo, Oyarzabal, Remiro, Aramburu, Caleta-Car y Jon Martín.

Así las cosas, algunos de los jugadores con más tirón entre los más jóvenes pueden ser los nuevos Guedes y Soler, clásicos como Zubeldia, Barrene o Brais o canteranos como Karrikaburu o Marín. Odriozola, en principio, se entrenará con todos y la gran duda es la presencia de Sadiq Umar, que continúa en el equipo tras su marcha frustrada al Valencia. Tras el entrenamiento, los jugadores se acercarán a la zona de la grada para firmar autógrafos y hacerse selfies con sus jugadores: ésa es la tradición.