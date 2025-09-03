Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La amable discusión entre Oyarzabal y Lamine en el entrenamiento de la selección española EFE

Oyarzabal no se traga la versión de Lamine sobre el penalti: «¡Anda ya!»

Curioso episodio entre el capitán de la Real y la estrella culé con la selección, en el que también participa Zubimendi

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 10:23

Mikel Oyarzabal es desde hace mucho tiempo un referente y un líder en la Real Sociedad y también en la selección española. El capitán txuri-urdin se hace escuchar por su experiencia y por su educación y los años han demostrado que tiene facilidad para establecer buenas relaciones con sus compañeros de vestuario, ya sean de su equipo o de la selección. Uno de sus nuevos confidentes es Lamine Yamal, estrella juvenil del Barça y protagonista de una de las jugadas más polémicas de la jornada por el penalti que pitaron a su favor en el partido entre el Rayo Vallecano y el Barcelona, muy protestado por todo Vallecas, cuya resonancia fue mucho mayor porque justo en ese momento estaba desactivado el VAR.

En unas imágenes ofrecidas por 'El Desmarque' de Mediaset, se ve claramente cómo, durante el calentamiento de la selección española, Lamine trata de relatar a Oyarzabal cómo fue esa supuesta infracción en el área del Rayo. El crack culé se señala la rodilla derecha para mostrar al atacante de Eibar con qué parte del cuerpo le golpea Chavarría y luego se señala su otra pierna para indicarle dónde fue el impacto. Oyarzabal, incrédulo y sin dejar de calentar, le responde: «¡Anda ya!».

El guipuzcoano no se 'traga' la versión del barcelonista, que insequible al desaliento, abre los brazos e insiste tratando de convencer al realista: 'Pero ¿qué hago?', recorto y me da ahí', le espeta. Pero Oyarzabal sigue sin aceptar su relato, sonríe y hace patente su escepticismo negando con la cabeza.

Es entonces cuando entra en escena el exrealista Martin Zubimendi en el debate, ante la colección de gestos de Lamine. El de Ulia expresa su indignación con lo sucedido echándose los manos a la cabeza y tampoco parece dar verosimilitud a las explicaciones de Yamal. La charla termina con las sonrisas de Zubimendi y Oyarzabal ante un Lamine ya resignado.

