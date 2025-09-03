Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Becker, durante esta última pretemporada con la Real Sociedad Morquecho

Las variables de Becker: los detalles de su traspaso a Osasuna

La Real sólo cobrará dinero si Osasuna se clasifica para Europa en las dos próximas campañas, con distinta cuota en función de la competición

Miguel González

Miguel González

San Sebastián

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:12

Sheraldo Becker firmó el lunes por Osasuna en un traspaso a coste cero en el que la Real Sociedad cobraría en función de unas ... variables. Esas variables dependen de que Osasuna se clasifique a Europa. Si el cuadro rojillo se mete en Conference en alguno de los dos años de contrato que ha firmado el surinamés, la Real ingresaría 250.000 euros; si clasifica a Europa League, 350.000; y si clasifica a Champions, medio millón, que serían acumulables. Para hacerse efectivo, Becker debería jugar un número concreto de encuentros. El exjugador de la Real ha firmado un contrato de dos años y otro opcional, efectivo si disputa mínimo 20 encuentros con más de 45 minutos en el segundo año de contrato.

