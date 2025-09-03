Las variables de Becker: los detalles de su traspaso a Osasuna

Sheraldo Becker firmó el lunes por Osasuna en un traspaso a coste cero en el que la Real Sociedad cobraría en función de unas ... variables. Esas variables dependen de que Osasuna se clasifique a Europa. Si el cuadro rojillo se mete en Conference en alguno de los dos años de contrato que ha firmado el surinamés, la Real ingresaría 250.000 euros; si clasifica a Europa League, 350.000; y si clasifica a Champions, medio millón, que serían acumulables. Para hacerse efectivo, Becker debería jugar un número concreto de encuentros. El exjugador de la Real ha firmado un contrato de dos años y otro opcional, efectivo si disputa mínimo 20 encuentros con más de 45 minutos en el segundo año de contrato.

Esta operación se gestó en los últimos segundos del mercado veraniego de fichajes. De hecho, fue a las 23.58 horas cuando Osasuna remitió toda la documentación precisa a LaLiga para formalizar el fichaje, pero no fue hasta las 00.31 horas del martes 2 de septiembre -el plazo había terminado 31 minutos antes- cuando ambos clubs oficializaron la operación. Cuando sonó la campana y dieron las 12 de la noche, Becker todavía no figuraba entre los inscritos por LaLiga, colapsada en ese momento por las cantidad de operaciones en marcha e incapaz de validar en ese mismo momento las condiciones legales y económicas de la transferencia. Eso llegó pasadas las 00.30 horas.

Otros clubs como Rayo y Mallorca, y unas fechas antes el Oviedo, también se habían interesado por el futbolista, que llegó a la Real procedente del Union Berlín en enero de 2024 a cambio de algo menos de tres millones de euros. Su contrato finalizaba en 2026, por lo que la Real no tuvo reparos en propiciar este traspaso sin remuneración económica inicial y rescindir ese contrato.