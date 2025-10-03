Aperribay: «Las sensaciones que me transmite el equipo son muy buenas»

Cinco puntos de 21 posibles se antojan como un bagaje decepcionante en el arranque liguero de la Real Sociedad, pero sus responsables mantienen ... la calma y el optimismo. Jokin Aperribay se ha mostrado muy positivo con el futuro de la escuadra txuri-urdin tras el acto protocolario de la izada de la bandera txuri-urdin en Poliklinika Gipuzkoa, uno de los patrocinadores del club: «El equipo siempre me transmite buenas sensaciones», sostiene.

Oyarzabal ya recalcó este jueves que la imagen ofrecida por el equipo es mucho mejor en los dos últimos partidos tras la debacle de La Cartuja ante el Betis y el gabinete de crisis montado tras ese choque: «Yo soy un privilegiado, les conozco de dentro y sé cómo son, no sólo miro sólo lo que sucede en los 90 minutos, por eso también soy optimista», dice el presidente, que quiere lanzar un mensaje de tranquilidad: «El equipo tiene muchas ganas, las sensaciones que me transmite son muy buenas».

Aperribay es partidario de tener paciencia con la escuadra de Sergio Francisco, porque entiende que los resultados llegarán: «Es un equipo en construcción, pero con muy buenos jugadores, es un gran equipo; estamos en el proceso y vamos poco a poco», indica el presidente de la Real. El listón de la exigencia, en todo caso, está alto debido a la trayectoria reciente del connjunto donostiarra con Imanol Alguacil: «Venimos de siete años muy buenos resultados y hay que coger una buena txanpa», defiende el empresario debarra.

Tras este próximo parón, se espera que Sergio Francisco disponga ya de todos o casi todos sus efectivos para confeccionar su 'once' y armar un bloque: «Hay que encajar todas las piezas, pero tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos para obtener buenos resultados», apunta Aperribay. El máximo dirigente txuri-urdin resalta, no obstante, que la actitud debe ser «de máxima exigencia» y, si es así, «estoy convencido de que lo vamos a conseguir». Lo que no puntualiza es qué es lo que van a conseguir.

De cara al choque del domingo contra el Rayo Vallecano, el presidente de la Real sostiene que «es un partido importantísimo, como cualquier otro domingo». De momento, importan más los puntos que la imagen: «Tenemos que entrar en la senda de victorias continuadas, dar alegrías a la afición y ser exigentes con nosotros mismos para poder obtener los mejores resultados», remata.