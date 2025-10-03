Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jokin Aperribay atiende a DV y ETB frente a Poliklinika Gipuzkoa I.M.

Aperribay: «Las sensaciones que me transmite el equipo son muy buenas»

El presidente de la Real Sociedad conserva su optimismo pese al mal arranque: «Les conozco desde dentro y sé cómo son»

Iris Moreno

Iris Moreno

Viernes, 3 de octubre 2025, 13:13

Comenta

Cinco puntos de 21 posibles se antojan como un bagaje decepcionante en el arranque liguero de la Real Sociedad, pero sus responsables mantienen ... la calma y el optimismo. Jokin Aperribay se ha mostrado muy positivo con el futuro de la escuadra txuri-urdin tras el acto protocolario de la izada de la bandera txuri-urdin en Poliklinika Gipuzkoa, uno de los patrocinadores del club: «El equipo siempre me transmite buenas sensaciones», sostiene.

