Oyarzabal: «Si todos vamos en la misma dirección, saldremos adelante»

No hay voz más autorizada para analizar la situación actual del equipo. Mikel Oyarzabal, como ha hecho varias veces esta temporada, ha salido públicamente a ... defender que pese al mal inicio «estamos bien, con ganas, la semana está yendo bien y la gente poco a poco va entrando en dinámica. Con ganas del fin de semana, del partido para poder sacar este momento adelante», ha declarado el capitán en la sala de prensa de Zubieta antes del importante partido del domingo ante el Rayo Vallecano (18.30 horas).

El eibartarra entiende que hay varios motivos de este arranque irregular de curso. «Hay mucha gente nueva, staff, muchas cosas nuevas en el club como la entrada de Erik. Hasta ponerlo todo en marcha hemos tenido dificultades, pero también creo que en algún partido hemos merecido algún punto más. Sabemos cual es la situación y queremos sacar los tres puntos adelante.

Desde fuera ha dado la sensación de que algunos jugadores no han estado conectados en este inicio. «Lo más importante en ese caso es, que si ha pasado, que no pase más. Para ganar en Primera necesitas a los once titulares, a los que salen y los que no juegan. Tenemos que estar conectados y si ha pasado eso que dices, hablar y darle la vuelta. Aquí somos todos importantes durante el año porque es largo y tendremos que sacar todos adelante entre todos este momento».

«Tenemos que estar conectados y si ha pasado eso que dices, hablar y darle la vuelta. Aquí somos todos importantes durante el año porque es largo»

En ese sentido, el equipo se reunió tras caer en La Cartuja y lo cierto es que la actitud ha sido diferente ante Mallorca y Barcelona, sobre todo en el trabajo sin balón. «Yo no he nombrado esa reunión, muchas veces tenéis más información vosotros que nosotros. Ante el Mallorca los jugadores salimos al campo conscientes de que pese a que estábamos en septiembre era un partido podría marcar mucho. Y todo el mundo que vino a pesar del horario estuvo apoyando, y el equipo estuvo de otra forma. En Barcelona, a pesar de perder, fuimos un rival duro y tenemos que seguir en esta línea de estos dos partidos. Estamos con la mentalidad de querer ganar y tenemos la victoria en la cabeza».

🎥🔴 Sigue la 𝗿𝘂𝗲𝗱𝗮 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗻𝘀𝗮 de Mikel Oyarzabal. — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) October 2, 2025

Oyarzabal las ha visto de todos los colores y fue preguntado por si es uno de los momentos más complicados desde que es capitán de la Real. «Que la situación no es fácil está claro. A todo el mundo le gustaría que estuviésemos arriba con quince puntos y que las cosas estuvieran tranquilas, pero no ha sido posible. Cuando me toque, tendré que hacerlo lo mejor posible. Pero más allá de las sensaciones, los puntos son clave y no podemos dejar pasar más puntos. Necesitamos ganar porque luego es el parón, que son dos semanas largas y te vas con otra sensación si ganas». Entiende el capitán que hay muchas cosas nuevas. «Ha entrado Erik, nuevo staff y cada uno con sus ideas y formas. También estamos intentando conocer al staff, a todo lo nuevo de la manera de trabajar. Si todos vamos en la misma dirección esto saldrá adelante».

Pese a esta situación con la Real en descenso, Oyarzabal ve a Sergio Francisco «tranquilo dentro de ese nerviosismo y compromiso por querer hacerlo mejor. Estamos trabajando en el día a día, y eso es lo que te lleva a estar más cerca de ganar el fin de semana. Hay detalles que se deciden en milisegundos y la verdad es que le veo tranquilo, confiado en qué tenemos que hacer el domingo para conseguir los tres puntos».

Roles en el vestuario

Oyarzabal es el mejor portavoz que puede tener la Real dentro del campo, y quizás desde fuera algunos entienden que alguien tiene que echarle una mano en cuanto a la responsabilidad y el peso del vestuario. «Eso es un proceso. Cuando llegué aquí y el Mikel que soy ahora, pues es distinto. Cuando Merino se fue no era el que llegó, lo mismo Zubimendi, esto es un proceso y un camino que todos hacemos. Alguno lo hace de otra manera y cada uno tiene mil formas de aportar veteranía, jerarquía... Se trata de intentar tener un entorno amigable y tranquilo, que nadie se sienta juzgado».

Uno de esos futbolistas que ha dado un paso adelante sobre el verde es Barrenetxea, que está firmando un inicio de temporada espectacular. «Creo que todo el mundo sabe que es un jugador con muchas cualidades y opciones. Durante rachas otros años ya ha demostrado el nivel que tiene, pero hasta este año le ha faltado un poco de continuidad y que las lesiones le permitan estar cada fin de semana disponible. Sabe que tiene que ver el máximo porque nos da muchísimo». Preguntado por si está al nivel de la selección añade que «ya se verá mañana. Que siga currando y que siga apretando al máximo porque nos da mucho».

El 25 de octubre se cumplen diez años de su primer partido como realista en aquel 0-4 ante el Levante. ¿Qué le dice el dato? «Pues que me estoy haciendo mayor. Ahora hay chavales del 2006 o el 2007 que están debutando. Me dice que llevo tiempo aquí y que los años pasan para todos. Para mí es un orgullo poder estar aquí, seguir estando aquí, compitiendo para mi equipo y para el que siempre he querido. Tengo claro que daré lo mejor de mí para ayudar a todo el que tenga al lado para que todos juntos, con equipo y afición, este club siempre vaya para arriba», ha finalizado.