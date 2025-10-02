Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Oyarzabal, este jueves en la sala de prensa de Zubieta Arizmendi
Real Sociedad

Oyarzabal: «Si todos vamos en la misma dirección, saldremos adelante»

El capitán admite que «no estamos donde nos gustaría», pero añade que «ante Mallorca y Real se ha visto una Real diferente»

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Jueves, 2 de octubre 2025, 14:39

No hay voz más autorizada para analizar la situación actual del equipo. Mikel Oyarzabal, como ha hecho varias veces esta temporada, ha salido públicamente a ... defender que pese al mal inicio «estamos bien, con ganas, la semana está yendo bien y la gente poco a poco va entrando en dinámica. Con ganas del fin de semana, del partido para poder sacar este momento adelante», ha declarado el capitán en la sala de prensa de Zubieta antes del importante partido del domingo ante el Rayo Vallecano (18.30 horas).

