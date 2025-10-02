«Mikel Oyarzabal no ha negado que haya faltado actitud»

Goazen Reala! llega este jueves con un programa cargado de análisis sobre la situación del equipo. Maite Jiménez, Beñat Barreto y Ángel López, periodistas de El Diario Vasco, repasan el flojo arranque liguero de la Real Sociedad, que mantiene al equipo en puestos de descenso pese a la ligera mejoría mostrada en las últimas jornadas. Con el Rayo Vallecano como próximo rival este domingo en Anoeta, el mensaje es claro: hay que ganar sí o sí para empezar a cambiar la dinámica.

Uno de los focos está en la rueda de prensa de Mikel Oyarzabal, que no ha negado la falta de actitud en algunos momentos del inicio de temporada. El capitán fue claro: «Lo más importante en ese caso es, que si ha pasado, que no pase más». En Goazen Reala! se analizan estas declaraciones y lo que significan para el futuro inmediato de la plantilla txuri-urdin.

