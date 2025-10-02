Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

«Mikel Oyarzabal no ha negado que haya faltado actitud»
Goazen Reala!

«Mikel Oyarzabal no ha negado que haya faltado actitud»

Maite Jiménez, Beñat Barreto y Ángel López, periodistas de El Diario Vasco, analizan las claves de la actualidad txuri-urdin

Maite Jiménez
Beñat Barreto
Ángel López

Maite Jiménez, Beñat Barreto y Ángel López

San Sebastián

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:01

Comenta

Goazen Reala! llega este jueves con un programa cargado de análisis sobre la situación del equipo. Maite Jiménez, Beñat Barreto y Ángel López, periodistas de El Diario Vasco, repasan el flojo arranque liguero de la Real Sociedad, que mantiene al equipo en puestos de descenso pese a la ligera mejoría mostrada en las últimas jornadas. Con el Rayo Vallecano como próximo rival este domingo en Anoeta, el mensaje es claro: hay que ganar sí o sí para empezar a cambiar la dinámica.

Uno de los focos está en la rueda de prensa de Mikel Oyarzabal, que no ha negado la falta de actitud en algunos momentos del inicio de temporada. El capitán fue claro: «Lo más importante en ese caso es, que si ha pasado, que no pase más». En Goazen Reala! se analizan estas declaraciones y lo que significan para el futuro inmediato de la plantilla txuri-urdin.

Recuerda que puedes ver el programa al completo y los anteriores en nuestro canal de Youtube, con el seguimiento y la participación de los usuarios en todas sus redes sociales (Instagram, TikTok y ). Además puedes compartir tus impresiones sobre la actualidad del club con toda la afición txuri-urdin en el Foro de la Real Sociedad.

El programa referencia de la Real Sociedad también puede verse fácilmente en cualquier televisor que cuente con conexión a internet. Sólo hay que elegir la aplicación de YouTube y teclear en el buscador 'Diario Vasco' para acceder al canal de este periódico en dicha plataforma y disfrutar de sus vídeos. Es la opción más sencilla pero hay más, como conectar el móvil con la tele para enviar su señal a través de adaptadores como Chromecast, Fire TV Stick o AppleTV o conectarse a la web desde un ordenador y conectar éste vía cable HDMI al televisor.

diariovasco «Mikel Oyarzabal no ha negado que haya faltado actitud»