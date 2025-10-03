Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oyarzabal celebra su gol ante el Mallorca, a pase de Barrene, de espaldas De la Hera

Oyarzabal y Remiro van con la selección, pero Barrene no

El extremo donostiarra figuraba en la prelista, pero no disputará, en principio, los encuentros de clasificación para el Mundial contra Georgia y Bulgaria, ambos en casa

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Viernes, 3 de octubre 2025, 11:58

Comenta

Mikel Oyarzabal y Álex Remiro serán, como en las últimas convocatorias, los dos únicos representantes de la Real Sociedad en los encuentros que disputará ... la selección española absoluta en el próximo parón liguero ante Georgia y Bulgaria. Se queda fuera, en consecuencia, Ander Barrenetxea, que sí figuraba en la prelista, pero que al final no verá premiado su buen estado de forma con una llamada del combinado hispano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  2. 2

    Jon Insausti será su relevo como alcalde y candidato en 2027
  3. 3 El nuevo negocio que aterriza en San Sebastián con una inauguración creativa que regala flores
  4. 4 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  5. 5

    4.000 alumnos con más de un 10 de nota se quedan fuera de la carrera deseada en la EHU
  6. 6 Se busca cocinero para el viaje transoceánico de Gipuzkoa a Canadá a bordo de un ballenero del siglo XVI
  7. 7

    Francia investiga dos muertes por listeriosis en quesos vendidos también en Euskadi
  8. 8 El duro comunicado del Kern Pharma por el comportamiento de uno de sus corredores
  9. 9

    Cientos de estudiantes se manifiestan en Donostia en apoyo al pueblo palestino
  10. 10 La reunión de los participantes de El Conquis en una boda tradicional vasca: «Estamos de boda con los Yocahu»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Oyarzabal y Remiro van con la selección, pero Barrene no

Oyarzabal y Remiro van con la selección, pero Barrene no