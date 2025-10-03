Oyarzabal y Remiro van con la selección, pero Barrene no

Mikel Oyarzabal y Álex Remiro serán, como en las últimas convocatorias, los dos únicos representantes de la Real Sociedad en los encuentros que disputará ... la selección española absoluta en el próximo parón liguero ante Georgia y Bulgaria. Se queda fuera, en consecuencia, Ander Barrenetxea, que sí figuraba en la prelista, pero que al final no verá premiado su buen estado de forma con una llamada del combinado hispano.

Convocatoria de España para los partidos ante Georgiay Bulgaria

Remiro y Oyarzabal están citados para estos dos partidos clasificatorios para el Mundial de 2026, ambos en casa. El primero tendrá lugar el sábado 11 de octubre contra Georgia en el Martínez Valero de Elche y el segundo frente a Bulgaria en el Nuevo José Zorrilla de Valladolid el martes día 14, ambos a las 20:45 horas. España llega a esta ventana de octubre como líder del Grupo E con seis puntos.

Así las cosas, los dos realistas volverán a Gipuzkoa el miércoles 15 y sólo podrán ejercitarse con sus compañeros de la Real a partir del jueves 16, para preparar el choque liguero del domingo 19 ante el Celta en Balaídos. Se entiende que Oyarzabal, sin Morata en la citación, tiene muchas opciones de ser titular en la posición de delantero centro, aunque también ha sido reclutado Samo Omorodion, del Oporto. Remiro lo tiene más difícil, ya que debe competir con dos cancerberos que parten en ventaja en el orden de prioridades del seleccionador, Unai Simón y David Raya. El portero de Cascante ha sido convocado para 25 partidos de la selección absoluta de España, pero sólo ha disputado dos y sólo uno oficial: el pasado 18 de noviembre de 2024 ante Suiza en el sexto encuentro de clasificación de la Nations League.

En lo que a Barrene se refiere, Luis de la Fuente ha apostado por otro otros atacantes como Jesús Rodríguez, exbético ahora en el Como, Yéremi Pino, del Crystal Palace, Jorge de Frutos, del Rayo Vallecano, o Ferran Torres, del Barcelona.