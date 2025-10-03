Aramburu entrena con el grupo y Óskarsson vuelve a pisar el césped de Zubieta

El entrenamiento del viernes vuelve a dejar en Zubieta buenas noticias para Sergio Francisco en la Real Sociedad. Jon Mikel Aramburu se ha reincorporado ... al trabajo colectivo tras su ausencia durante toda la semana por sus molestias en la rodilla izquierda. Precisamente, el internacional 'vinotinto' ha saltado al césped de Zubieta con un vendaje en esa zona, pero ha completado el entrenamiento junto al resto de sus compañeros y apunta a formar parte de la lista de convocados de cara al choque de este domingo (18.30 horas) contra el Rayo Vallecano en Anoeta.

Además, Yangel Herrera continúa con su puesta a punto para volver a los terrenos de juego y ha realizado su segunda sesión con el grupo. Si Sergio lo estima, no se descarta que el venezolano pueda debutar en una convocatoria.

Por otro lado, Pablo Marín, ha realizado este mediodía trabajo al margen debido a una gestión de cargas, exigido por el último partido frente al Barça. Aun así, el de Logroño entrará en la convocatoria y el técnico de Irun podrá contar con él para la 'final' del domingo.

Otro que se ha dejado ver ha sido Orri Óskarsson, quien ha saltado por primera vez al verde de Zubieta tras aquella lesión que sufrió en Oviedo en la tercera jornada de la Liga. El islandés ha comenzado con trabajo personalizado y tendrá tiempo durante el parón de selecciones para ir recuperándose y coger sensaciones sobre el verde.

Los jugadores tienen todavía un entrenamiento por delante para preparar el encuentro del domingo (18.30 horas) en Anoeta ante el Rayo Vallecano, sumamente trascendental habida cuenta de que el equipo guipuzcoano se encuentra en puestos de descenso. La gran ventaja es que el cuadro madrileño jugó este jueves un partido de la Conference League y tiene menos tiempo para descansar y preparar el duelo de Donostia, aunque Iñigo Pérez preservó los titulares para el duelo del domingo.