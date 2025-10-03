Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aramburu, con un vendaje en la pierna izquierda, entrena este viernes junto al resto del grupo.

Aramburu, con un vendaje en la pierna izquierda, entrena este viernes junto al resto del grupo. Iñigo Royo
Real Sociedad

Aramburu entrena con el grupo y Óskarsson vuelve a pisar el césped de Zubieta

El islandés ha realizado trabajo personalizado al igual que Pablo Marín, exigido tras el último encuentro frente al Barça, pero el de Logroño entrará en la convocatoria

Álvaro Guerra

Viernes, 3 de octubre 2025, 12:27

El entrenamiento del viernes vuelve a dejar en Zubieta buenas noticias para Sergio Francisco en la Real Sociedad. Jon Mikel Aramburu se ha reincorporado ... al trabajo colectivo tras su ausencia durante toda la semana por sus molestias en la rodilla izquierda. Precisamente, el internacional 'vinotinto' ha saltado al césped de Zubieta con un vendaje en esa zona, pero ha completado el entrenamiento junto al resto de sus compañeros y apunta a formar parte de la lista de convocados de cara al choque de este domingo (18.30 horas) contra el Rayo Vallecano en Anoeta.

