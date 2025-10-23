Los mejores planes para disfrutar del fin de semana

A.V. Jueves, 23 de octubre 2025, 13:09 Comenta Compartir

1 Conciertos Regreso al pasado con Revolver y Lendakaris muertos

Dos citas muy distintas este fin de semana en Donostia para los que añoren tiempos pasados. Por un lado la banda Revólver celebrará este jueves en el Victoria Eugenia los 30 años de 'El Dorado', el álbum desde el que construyó su extensa trayectoria. 'Tú y yo', 'Si es por ti' o 'Por un beso' son algunos de los temas que recuperará en una gira especial donde solo ofrecerá once conciertos, uno de ellos en Donostia, para celebrar el aniversario del nacimiento de aquel álbum. (Más información).

La otra cita es el sábado en el club Dabadaba. Ahí es por donde pasarán Lendakaris Muertos, banda punk por excelencia creada en Iruña allá por 2004. Letras ácidas y crítica social a partir de las 20.00 horas.

2 Beste kontzertuak Mikel Laboaren zenbait kantaren berrinterpretazioa, ostiralean Tolosan

Mikel Laboaren zenbait kantaren berrinterpretazioa, 'Ai gure juaneteak!' emanaldia, jada duela urtebete aurkeztu zuen Patxo Telleriak Loraldia jaialdian, eta ostiral honetan Tolosan izango da ikuskizun eszeniko hibridoarekin. Telleriarekin batera izango dira Adrian Garcia de los Ojos (pianoa) eta Maider López (biola). Sarrerak oraindik eskuragai dira 10 euroko prezioan. (Informazio gehiago)

3 Musical infantil Broadway está en Tolosa

Alrededor de cien niños de siete coros guipuzcoanos, dos actores y nueve músicos formarán parte de Korukiki, un musical infantil escenificado que llega este sábado al Leidor de Tolosa para transportarnos a Broadway. Un espectáculo dinámico, atractivo y luminoso que gustará a mayores y pequeños. Sábado, día 25, 18.30 horas en el Leidor. Entradas en kutxabank. (Más información)

4 Doble cita con la ciencia y el paisaje Descubriendo los secretos geológicos de Gipuzkoa

El museo Zumalakarregi ofrece este fin de semana una interesante iniciativa para acercar al público a la geología de Gipuzkoa. La cita se enmarca dentro de la exposición 'Definitivamente Gipuzkoa: el territorio en el siglo XIX' y propone dos actividades complementarias —una conferencia y una excursión guiada— a cargo del geólogo Koen Van den Driessche.

La conferencia será este jueves, 23 de octubre, a las 19.00 horas, en el museo. Bajo el título 'Caminando hacia el mapa geológico de Gipuzkoa',

El sábado, día 26, el museo propone llevar la teoría al terreno con una excursión geológica por el entorno de Gabiria. La actividad comenzará a las 10.00 de la mañana en el Museo Zumalakarregi y se prolongará hasta las 13.00 horas. El recorrido, guiado también por Koen Van den Driessche, incluirá un trayecto en coche hacia el mirador del Goierri, una visita al entorno de la iglesia de Gabiria y concluirá en el cementerio de la localidad. (Más información)

5 Gasteszena Euskal Herriaren historia jasotzen duen antzezlana

Nortasunaren inguruko antzezlana da 'Nor naizen baneki', Harkaitz Canok eta Ximun Fuchs antzerki zuzendariak elkarlanean idatzitako «indusketatxo bat, ikerketatxo bat», dio idazle lasarte-oriarrak. Ikerlan horren emaitza Artedramak eta Axut!-ek taularatuko dute bihartik igandera Gazteszenan. Saio guztiak 19.30ean izango dira. (Informazio gehiago)

6 Feria de antigüedades Buscando tesoros en Ficoba

El pabellón 2 de Ficoba viajará este fin de semana al pasado con motivo de la Feria de Antigüedades, Coleccionismo y Vintage que se celebrará el sábado y el domingo. La cita reunirá a más de 40 empresas procedentes de toda la península además de una destacada representación de expositores franceses, que aportarán en total cerca de 40.000 piezas. La entrada, válida para los dos días, tendrá un coste de 4 euros. (Más información).

7 Lurraren Eguna en Bera Una oda al mundo rural

Bera celebra este domingo, Lurraren Eguna, su Día de la Tierra, con algunos cambios de localización. Debido a unas obras los puestos se instalarán en Kanttonberri, en la calle de la Residencia San José y en una zona del aparcamiento del Instituto Toki Ona. La jornada estará dedicada a los productos del caserío y la vida rural. El sábado por la tarde se disputará la Subida a Lizuniaga y a las 19.00 horas actará Gure Txokoa Dantza Taldea.

El domingo la feria se abrirá a las 10.30 horas con música de txalaparta en Kanttonberri, y los puestos permanecerán abiertos hasta las 14.00 h. Habrá exposiciones de artesanos, verduras y frutas, puestos de talos y exposición de aperos de caserío. Se podrá escuchar la música de trikitilaris y panderojoles de Irats, los txistularis de la escuela de música de Bera y los txistularis de Bera, y el grupo Xirolarru de Oiartzun. A las 11.00, se celebrará el concurso de queso y a las 12.00 horas, el de sidra. El salmón también será protagonista. Los centros educativos ofrecerán en sus puestos a partir de las 12.00 h. los pintxos ganadores de un taller celebrado esta semana.

8 La Nao Santa María visita Getaria

La réplica de la Nao Santa María arribó el lunes al puerto de Getaria y estará abierta al público hasta este domingo, 26 de octubre. El público podrán subir a bordo y recorrer las cubiertas de este célebre navío capitana de Cristóbal Colón de 1492, conocer sus detalles, maniobras, aparejos, gobierno, la propia historia que protagonizó y la dureza de la vida a bordo entre sus tripulantes. (Horarios y precios)

9 San Sebastián Moda Festival Desfiles en San Telmo

El Museo San Telmo acoge este sábado una serie de desfiles en el marco del San Sebastián Moda Festival que organiza Gipuzkoa de Moda. Desde las 11.00 horas y hasta las 20.30 horas se podrá seguir la jornada, directo, en diariovasco.com.

10 Agenda Y además...

