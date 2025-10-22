Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
'Nor naizen baneki'

Euskal Herriaren historia jasotzen duen antzezlana

Harkaitz Canok eta Ximun Fuchs-ek idatzia, Artedramak eta Axut!-ek gaurtik igandera taularatuko dute Gasteszena

Itziar Altuna

Itziar Altuna

San Sebastián

Asteazkena, 22 urria 2025, 09:34

Comenta

Nortasunaren inguruko antzezlana da 'Nor naizen baneki', Harkaitz Canok eta Ximun Fuchs antzerki zuzendariak elkarlanean idatzitako «indusketatxo bat, ikerketatxo bat», dio idazle lasarte-oriarrak. Ikerlan horren emaitza Artedramak eta Axut!-ek taularatuko dute bihartik igandera Gazteszenan. Saio guztiak 19.30ean izango dira.

Euskal Herriaren historia du ardatz obrak, eta horretarako antzoki batean egindako indusketa arkeologikoa du hizpide, Arkeologo eta adituek, geruzaz geruza, antzokiaren historia sekretua aztertuko dute, erromatarren garaitik gaur arte. Honela, azaleratu egingo dira bi mila urtean pilatutako borroka ezagunak, kontu ezezagunak eta lurperatutako traumak. Ikusleak Inkisizioan, Frantziako Iraultzan, Gerra Karlistetan eta 1936ko gerran barneratuko dira hainbat gai lantzeko, hala nola familia, jabetza, mugak, herentzia genetikoa eta indarkeria koloniala.

Bi mila urte hauen historia familia sinple baten historien bidez azaltzen da, «familia herriaren metafora da», dio Ximun Fuchs-ek. Ramon Agirre, Garoa Bugallo, Maialen Diaz, Aline Etxeberri, Manex Fuchs, Idoia Tapia eta Oier Zuñiga aktoreek parte hartzen dute antzezlanean, kasu gehienetan paper bat baino gehiago antzezten. Beraien jantzi aldaketek eta argi-jokoek garai desberdinetara eramango dute ikuslea.

Irulegiko eskuaren aurkikuntzaren ondoren bururatu zitzaien ideia Fuchs eta Canori, eta arkeologia eta antzerkiaren arteko harremana izan dute abiapuntu antzezlana idazterakoan. Izan ere, aurkitzen dituzten aztarnen bidez historia bat interpretatzen dute arkeologoek. Eta hori egin dute obra honetan, Euskal Herriaren historia idatzi, gero denen lanarekin ondu dutena. Baita Aranzadi Elkarteko kideek kontatutakoekin.

'Ximunekin lau esku lan egitera plazerra izan da», aitortzen du Harkaitz Canok, zuzendariak eman baitio idazleak ez duen «ikuspegi teatrala». Idazketa «joan-etorri askoko pin-pon partida» izan dela ere dio, «aldaketa asko» eragin dituena, «baina hori gustatzen zait».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hernani se queda sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años: «No se dan las condiciones»
  2. 2 «Eres mi víctima número ocho»: el mensaje que permitió a la Policía hallar en Irun a una menor que desapareció en Jaén
  3. 3 Entre Letizia, Aitana o Ana Rosa: las cuatro donostiarras en la lista de las 100 mujeres más influyentes de Forbes
  4. 4 Luis Piedrahita, Goyo Jiménez, J.J. Vaquero, Ana Morgade o Hovik Keuchkerian, algunos de los grandes nombres del festival Umore
  5. 5

    Ya solo falta Astore: Lorpen se salva gracias a sus trabajadores y sobrevive junto a Loreak Mendian y Ternua
  6. 6 Localizada la menor de 17 años desaparecida en Irun
  7. 7

    La Ertzaintza cambia su política informativa y ahora revela el origen de sus detenidos
  8. 8 Un nutricionista explica por qué el zumo de naranja no es sano: «Es un tema que suele sorprender a la mayoría»
  9. 9 La espectacular casa en el País Vasco francés en la que cualquiera puede hospedarse
  10. 10

    Gipuzkoa registra 47 fraudes por el mal uso de las VPO en el primer semestre del año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Euskal Herriaren historia jasotzen duen antzezlana

Euskal Herriaren historia jasotzen duen antzezlana