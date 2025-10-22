Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Carlos Goñi. ARNALDO GARCÍA

Revólver celebra en el Victoria Eugenia los 30 años de 'El Dorado'

Carlos Goñi elige once escenarios «bellos y majestuosos» para repasar el álbum que fue «el solar donde comencé a edificar el sonido» de su carrera

A. C.

san sebastián.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Revólver celebrará mañana jueves en el Victoria Eugenia los 30 años de 'El Dorado', el álbum que se convirtió en el «solar» musical desde ... el que construyó su extensa trayectoria. 'Tú y yo', 'Si es por ti' o 'Por un beso' son algunos de los temas que recuperará en una gira especial donde solo ofrecerá once conciertos, uno de ellos en Donostia, para celebrar el aniversario del nacimiento de aquel álbum.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hernani se queda sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años: «No se dan las condiciones»
  2. 2 «Eres mi víctima número ocho»: el mensaje que permitió a la Policía hallar en Irun a una menor que desapareció en Jaén
  3. 3

    Urola Kosta desbanca a Donostialdea como la comarca con la renta media más alta
  4. 4 Un nutricionista explica por qué el zumo de naranja no es sano: «Es un tema que suele sorprender a la mayoría»
  5. 5 Las patatas vascas que enamoran a Mercadona: las vende por toneladas y este año ha encargado una cifra récord
  6. 6 Luis Piedrahita, Goyo Jiménez, J.J. Vaquero, Ana Morgade o Hovik Keuchkerian, algunos de los grandes nombres del festival Umore
  7. 7

    Ya solo falta Astore: Lorpen se salva gracias a sus trabajadores y sobrevive junto a Loreak Mendian y Ternua
  8. 8

    «El edificio se verá de verdad en unos meses, cuando crezca la vegetación»
  9. 9 Entre Letizia, Aitana o Ana Rosa: las cuatro donostiarras en la lista de las 100 mujeres más influyentes de Forbes
  10. 10 A la espera de la lluvia para el golpe de setas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Revólver celebra en el Victoria Eugenia los 30 años de 'El Dorado'

Revólver celebra en el Victoria Eugenia los 30 años de &#039;El Dorado&#039;