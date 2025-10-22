Revólver celebra en el Victoria Eugenia los 30 años de 'El Dorado'

Revólver celebrará mañana jueves en el Victoria Eugenia los 30 años de 'El Dorado', el álbum que se convirtió en el «solar» musical desde ... el que construyó su extensa trayectoria. 'Tú y yo', 'Si es por ti' o 'Por un beso' son algunos de los temas que recuperará en una gira especial donde solo ofrecerá once conciertos, uno de ellos en Donostia, para celebrar el aniversario del nacimiento de aquel álbum.

Mañana, en uno los teatros y escenarios «más majestuosos y bellos de este país», tocará «el disco entero de arriba abajo» recuperando aquellas notas que sirvieron de base para su carrera. Así lo recuerda él mismo: «Soy consciente de que este álbum de 1995 –al igual que el Básico– ha sido fundamental en mi carrera y de ahí que se merezca un tratamiento un poco más especial. Además, fue sin duda alguna el solar donde comencé a edificar el sonido que a día de hoy sigue siendo santo y seña de la casa».

Goñi trasladará al público a aquellos temas que marcaron la carrera de Revólver pero, «por supuesto, habrá muchos más», asegura el cantante, que el pasado año actuó en Tolosa con su gira 'Playlist', correspondiente al decimotercer disco de estudio de la banda.

Ahora, vuelve a Gipuzkoa con una gira distinta, llamada 'Más allá de ElDorado', que «es poco habitual», reconoce Goñi, que confiesa que «me muero de ganas» por compartir la celebración con el público.

Las entradas para el concierto en el Victoria Eugenia, que comienza a las 20.30 horas, están a la venta a un precio entre 28 y 40 euros.