Korukiri, un musical infantil escenificado, este sábado en el Leidor

Será un cuento musical al estilo Broadway, con cien niños y niñas cantando sobre el escenario, nueve músicos y dos actores. En realidad, es ... una cantata inspirada en un proyecto catalán, que ha hecho suya la Federación de Coros del País Vasco, y que se ofrecerá este sábado, día 25, a partir de las 18.30 horas, en el cine Leidor.

En Cataluña son habituales este tipo de cantatas infantiles escenificadas, pero en Euskadi no se hacía algo parecido desde los años noventa, cuando se ofrecieron dos espectáculos más o menos similares en el velódromo de Anoeta. Eva Ugalde, presidenta de la Federación Vasca de Coros, transmite la ilusión que mueve a todos los participantes en este proyecto musical, llamado Korukiri y que, asegura, está configurado como un «espectáculo dinámico, atractivo y luminoso».

Qué es Un cuento musical semiescenificado en el que participan cien niños y niñas además de dos actores-cantantes y nueve músicos. Cómo prólogo al Certamen Coral.

Cuándo Sábado, día 25, 18.30 horas en el Leidor. Entradas en kutxabank.

Organizador La Federación de Coros de Gipuzkoa, de la mano de la Confederación de Coros del País Vasco.

Origen Es una adaptación al euskera de una cantata catalana. En Cataluña son habituales este tipo de proyectos, en Euskadi no se hizo algo parecido desde los años noventa.

Participantes Bajo la dirección de Mirari Etxeberria, participarán siete coros guipuzcoanos, músicos, los actores Jare Torralba y Jon Imanol Etxabe y la directora coral Eva Ugalde.

El compositor tolosarra David Azurza, miembro de la Federación Guipuzcoana de Coros, asegura que esta actuación ofrece a las agrupaciones infantiles participar en un «proyecto precioso» que nunca podrían abordar de manera unilateral. La intención, subraya Ugalde, es ofrecer propuestas atractivas que posibiliten la dinamización de los coros infantiles federados en Euskal Herria. Con ello se pretende, además, sensibilizar a la sociedad y visibilizar su labor.

La cantata del primer proyecto Korukiri que se ofrecerá en Tolosa se llama '50 Milioi Segundo (50 Millones de segundos)'. Fue encargada por l'Auditori de Barcelona para el programa Cantania en 2011, y ha sido autorizada para ser empleada de manera totalmente desinteresada en esta adaptación vasca.

En tierras catalanas son habituales estos conciertos de un programa llamado Cantania, participativos para niños y niñas de primaria, que crean un espectáculo musical donde los escolares actúan en grandes coros junto a una orquesta y solistas profesionales. El proyecto implica la preparación durante el curso académico y culmina en un gran concierto final en un auditorio, donde se ofrece una obra especialmente compuesta para la ocasión. La diferencia es que allí, en Cataluña, es una actuación pensada para niños y niñas de colegios y, en este caso, quienes van a participar en Tolosa son cantores de agrupaciones infantiles.

'50 milioi segundo' es un cuento divertido, ameno, no muy largo (una hora aproximada de duración), que habla del tiempo que pasamos en el colegio y de las diferentes vivencias y momentos inolvidables que atesoramos durante todos esos años. «Las anécdotas, los juegos, el bocadillo de mortadela, los suspensos, todo contando en clave musical atractiva y divertida», expone Azurza.

Adaptar el texto original, traducirlo, adecuarlo al euskera y ensayar está suponiendo un trabajo arduo en el que la Federación de Coros lleva meses de implicación. La música original es de Joan Vives, con textos del propio compositor y de Pili Español. Juan Kruz Igerabide se ha encargado de la traducción al euskera, y Junkal Guerrero ha hecho la adaptación del texto a la música.

Bajo la dirección de Mirari Etxeberri, participarán en el espectáculo coralistas de los coros Antxieta, Goikobalu, Bergarako Musika Eskola, Ekoik, Doinua Musika Eskola, Oroith Txiki, Orkatz Txiki, y Zumarte Txiki, que ha sido dirigidos por Eva Ugalde. Habrá músicos de clarinete, saxo, trompeta, piano, trompa, percusión, guitarra, contrabajo, teclados y bajo eléctrico.

Las pruebas se han llevado a cabo durante los fines de semana y también se celebró un ensayo general en Sarobe, al que acudieron familiares de los participantes.

Este cuento musicado se ha incluido dentro de la programación previa del Certamen Coral de Tolosa, junto al Gran Premio Europeo de Canto Coral que se celebra el domingo, día 26.

Después llegará la fase competitiva del concurso, entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre. El domingo 2 será la jornada de clausura.