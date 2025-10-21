Descubriendo los secretos geológicos de Gipuzkoa

Josu Zabala Barandiaran Ormaiztegi Martes, 21 de octubre 2025, 20:32 | Actualizado 20:49h. Comenta Compartir

El museo Zumalakarregi ofrecerá una doble cita con la ciencia y el paisaje para acercar al público a la geología de Gipuzkoa. La iniciativa se enmarca dentro de la exposición 'Definitivamente Gipuzkoa: el territorio en el siglo XIX' y propone dos actividades complementarias —una conferencia y una excursión guiada— a cargo del geólogo Koen Van den Driessche.

La primera de las sesiones se ofrecerá mañana, 23 de octubre, a las 19.00 horas, en el museo. Bajo el título 'Caminando hacia el mapa geológico de Gipuzkoa', Van den Driessche explicará cómo se descifran los secretos que guarda el subsuelo guipuzcoano y qué historia cuentan las rocas que forman el territorio. A lo largo de la charla, el especialista mostrará cómo un mapa geológico traduce millones de años de evolución en una composición de colores, líneas y símbolos que revelan la naturaleza y el origen de las formaciones rocosas, los movimientos tectónicos y las transformaciones del paisaje. El público asistente podrá descubrir, además, la historia de estos mapas, desde sus primeras versiones hasta la elaboración del mapa geológico de Gipuzkoa. La entrada será gratuita, aunque es necesario inscribirse previamente a través del correo electrónico del museo (mzumalakarregi@gipuzkoa.eus). La conferencia se desarrollará en castellano y tendrá una duración aproximada de hora y media.

Excursión a Gabiria el sábado

Tres días después, el sábado, día 26, el museo propone llevar la teoría al terreno con una excursión geológica por el entorno de Gabiria. La actividad comenzará a las 10.00 de la mañana en el Museo Zumalakarregi y se prolongará hasta las 13.00 horas. El recorrido, guiado también por Koen Van den Driessche, incluirá un trayecto en coche hacia el mirador del Goierri, una visita al entorno de la iglesia de Gabiria y concluirá en el cementerio de la localidad.

Durante la salida, los participantes tendrán la oportunidad de aprender a interpretar el paisaje desde la mirada de un geólogo, reconociendo cómo las rocas, las capas del terreno y los procesos de erosión han modelado el relieve actual. El geólogo explicará cómo los valles y montañas del Goierri y Urola Garaia conservan las huellas de antiguos mares tropicales, arrecifes y volcanes submarinos que, con el paso de los millones de años, dieron forma a la Gipuzkoa que hoy conocemos.

La excursión es igualmente gratuita y se impartirá en castellano, aunque requiere inscripción previa en el mismo correo electrónico del museo. Desde la organización recomiendan llevar calzado cómodo y ropa adecuada para caminar por el campo, así como algo de agua y comida para la salida.