Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Koen Van den Driessche, protagonista de las próximas citas en el museo. Zumalakarregi museoa

Ormaiztegi

Descubriendo los secretos geológicos de Gipuzkoa

Con una conferencia y una excursión guiada por el geólogo Koen Van den Driessche, Zumalakarregi museoa propone un viaje al interior de la tierra

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Ormaiztegi

Martes, 21 de octubre 2025, 20:32

Comenta

El museo Zumalakarregi ofrecerá una doble cita con la ciencia y el paisaje para acercar al público a la geología de Gipuzkoa. La iniciativa se enmarca dentro de la exposición 'Definitivamente Gipuzkoa: el territorio en el siglo XIX' y propone dos actividades complementarias —una conferencia y una excursión guiada— a cargo del geólogo Koen Van den Driessche.

La primera de las sesiones se ofrecerá mañana, 23 de octubre, a las 19.00 horas, en el museo. Bajo el título 'Caminando hacia el mapa geológico de Gipuzkoa', Van den Driessche explicará cómo se descifran los secretos que guarda el subsuelo guipuzcoano y qué historia cuentan las rocas que forman el territorio. A lo largo de la charla, el especialista mostrará cómo un mapa geológico traduce millones de años de evolución en una composición de colores, líneas y símbolos que revelan la naturaleza y el origen de las formaciones rocosas, los movimientos tectónicos y las transformaciones del paisaje. El público asistente podrá descubrir, además, la historia de estos mapas, desde sus primeras versiones hasta la elaboración del mapa geológico de Gipuzkoa. La entrada será gratuita, aunque es necesario inscribirse previamente a través del correo electrónico del museo (mzumalakarregi@gipuzkoa.eus). La conferencia se desarrollará en castellano y tendrá una duración aproximada de hora y media.

Excursión a Gabiria el sábado

Tres días después, el sábado, día 26, el museo propone llevar la teoría al terreno con una excursión geológica por el entorno de Gabiria. La actividad comenzará a las 10.00 de la mañana en el Museo Zumalakarregi y se prolongará hasta las 13.00 horas. El recorrido, guiado también por Koen Van den Driessche, incluirá un trayecto en coche hacia el mirador del Goierri, una visita al entorno de la iglesia de Gabiria y concluirá en el cementerio de la localidad.

Durante la salida, los participantes tendrán la oportunidad de aprender a interpretar el paisaje desde la mirada de un geólogo, reconociendo cómo las rocas, las capas del terreno y los procesos de erosión han modelado el relieve actual. El geólogo explicará cómo los valles y montañas del Goierri y Urola Garaia conservan las huellas de antiguos mares tropicales, arrecifes y volcanes submarinos que, con el paso de los millones de años, dieron forma a la Gipuzkoa que hoy conocemos.

La excursión es igualmente gratuita y se impartirá en castellano, aunque requiere inscripción previa en el mismo correo electrónico del museo. Desde la organización recomiendan llevar calzado cómodo y ropa adecuada para caminar por el campo, así como algo de agua y comida para la salida.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la nutricionista que dio a luz en casa y sus amigos abren una recaudación de fondos para su bebé y su marido
  2. 2 Localizada la menor de 17 años desaparecida en Irun
  3. 3

    Hernani se queda sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años: «No se dan las condiciones»
  4. 4 Una marca parisina y una zapatería estadounidense desembarcan en San Sebastián con una nueva tienda
  5. 5 «Eres mi víctima número ocho»: el mensaje que permitió a la Policía hallar en Irun a una menor que desapareció en Jaén
  6. 6 La renta media de los 88 municipios de Gipuzkoa, al detalle: de los 21.000 euros de Pasaia a los 34.000 de Orendain
  7. 7 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  8. 8

    Urola Kosta desbanca a Donostialdea como la comarca con la renta media más alta
  9. 9 Un motorista británico cruza Europa para comprar en una pescadería de Gipuzkoa: «Vino de Londres, paró a por pescado y siguió su ruta»
  10. 10 Las patatas vascas que enamoran a Mercadona: las vende por toneladas y este año ha encargado una cifra récord

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Descubriendo los secretos geológicos de Gipuzkoa

Descubriendo los secretos geológicos de Gipuzkoa