La Nao Santa María visita Getaria por primera vez Abrirá sus cubiertas a público en el Puerto de Getaria del 22 al 26 de octubre

La réplica de la Nao Santa Maria está en el puerto de Getaria

Juan Mari Zubiaurre Getaria Jueves, 23 de octubre 2025, 11:21 Compartir

La réplica de la Nao Santa María arribó el lunes al puerto de Getaria después de que saliera de San Sebastián rumbo a Galicia, pero la amenaza de temporal en el Cantábrico obligó a la tripulación a entrar en el puerto pesquero de la localidad guipuzcoana donde abrirá sus cubiertas al público hasta el próximo domingo.

Es la primera vez que esta réplica del célebre barco visita la localidad, puerto escala en la gran gira europea que el navío está realizando este año. Partió hace seis meses de España y ha visitado cerca de 25 puertos de Reino Unido, Francia, España y Países Bajos, participando en importantes eventos internacionales y citas de veleros históricos. El pasado mes de mayo realizó una espectacular entrada en Londres, atravesando el emblemático Tower Bridge y recibiendo miles de visitas.

Se trata de una réplica del célebre navío de Cristóbal Colón construida por la Fundación Nao Victoria en el año 2018, con motivo del 525 Aniversario del Encuentro entre Dos Mundos. Una fiel y hermosa nave histórica a tamaño real de 200 toneladas, 29 m. de eslora y 8 m. de manga, cuatro palos, cinco velas y cinco cubiertas, construida en Punta Umbría (Huelva) con el exquisito trabajo en madera de iroko y pino de los maestros carpinteros de ribera. Hoy día navega como museo flotante de su propia historia y nuestro patrimonio marítimo, y desde su botadura lleva ya miles de millas náuticas navegadas a lo largo de varias giras internacionales que ha realizado por puertos de Europa, México y Estados Unidos, desde donde ha regresado el año pasado a España.

Durante su estancia en Getaria el público podrán subir a bordo y recorrer las cubiertas de este célebre navío capitana de Cristóbal Colón de 1492, conocer sus detalles, maniobras, aparejos, gobierno, la propia historia que protagonizó y la dureza de la vida a bordo entre sus tripulantes. Dada la buena acogida que se espera se aconseja comprar las entradas con antelación para evitar colas en tickets.velacuadra.es. Las asociaciones deberán agendar sus visitar en el correo: ecampos@velacuadra.es.

Información de la visita de la Nao Santa María

Fecha: Del 22 al 26 de octubre

Lugar: Puerto de Getaria

Horarios:

22 oct 12:30 a 19:00h.

23 oct 13:00 a 19:00h.

24 oct 10:00 a 11:30 y 14:00 a 19:00h.

25 oct 10:00 a 12:00 y 15:00 a 19:00h.

26 oct 10:00 a 12:00 y 15:00 a 19:00h.

Tickets: adultos: 7€ / niños (5- 10 edad): 4€ / 18€ Familia (2 adultos + hasta 3 niños entre 5- 10 años). Gratuito para menores de 5 años que tendrán que ir acompañados de un adulto.

Ampliar Hasta el domingo se puede visitar el barco Amaxkar

Visita al interior de la Nao Santa María

La visita a la Nao es un recorrido autoguiado a través de sus cuatro cubiertas, donde se exponen paneles informativos sobre la historia del barco. Además, el público podrá observar elementos ornamentales de la época y conversar con los tripulantes para conocer cómo era la dura vida a bordo de los marineros españoles hace más de 500 años.

La Nao Santa María es una réplica fiel del famoso navío que protagonizó uno de los hitos más importantes de la historia universal: el Descubrimiento de América o el Encuentro entre Dos Mundos, ocurrido el 12 de octubre de 1492. El navío original fue la mayor de las tres embarcaciones utilizadas por Cristóbal Colón en su primer viaje y actuó como la «nao capitana» de la expedición. Aunque en los documentos originales a menudo se referían a los tres barcos como carabelas, la Santa María era la más grande y también se la definió como una nao.

La embarcación original, cuya propiedad era de Juan de la Cosa, se estima que tenía unos 23 metros de eslora y tres mástiles. No regresó a España, ya que encalló en la costa de la isla Española (actual Haití) en diciembre de 1492. Sus restos de madera se emplearon para construir el Fuerte Navidad, el primer asentamiento castellano en el Nuevo Mundo.

Ampliar Tripulantes en la cubierta de la Nao Santa María Amaxkar