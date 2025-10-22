Ficoba se convertirá en un gran desván con motivo de la feria de antigüedades La cita que se celebra este fin de semana reunirá a 40 expositores que aportarán muebles, porcelanas, joyas, ropa vintage, monedas o sellos, entre otros artículos

Los asistentes a la Feria de Antigüedades, Coleccionismo y Vintage podrán encontrar artículos de todo tipo.

El pabellón 2 de Ficoba viajará este fin de semana al pasado con motivo de la Feria de Antigüedades, Coleccionismo y Vintage que se celebrará el sábado y el domingo. La cita reunirá a más de 40 empresas procedentes de toda la península además de una destacada representación de expositores franceses, que aportarán en total cerca de 40.000 piezas. La entrada, válida para los dos días, tendrá un coste de 4 euros.

La organizadora del evento, Cruz Madrid, puntualizó ayer que la feria «no es solamente para un público experto como pueden ser restauradores o coleccionistas. Es para todo el mundo, para curiosos o aquellos que busquen un tesoro personal como un disco, un sello, unas monedas, muñecas antiguas o cristalería».

Además de un lugar de compra, la feria de antigüedades también puede convertirse en un punto de venta para los visitantes. La impulsora de la cita hizo referencia «a personas que creen que tienen en sus casas un objeto que puede ser valioso. Les animo a que hagan una foto y se la presenten a los expositores. Ellos les podrán asesorar sobre su valor y quizás puedan llegar a un acuerdo».

El también organizador Ángel Moix explicó ayer que la feria será «ideal para visitar en familia», argumentando que «poder enseñarles a tus hijos las piezas con las que jugabas tú cuando eras niño es un placer. Todo sin electrónica, de manera manual, con piezas que en ocasiones habían sido creadas por el carpintero del barrio. Los más pequeños se quedan maravillados».

No solamente los más pequeños de la casa, también los mayores, echando la vista atrás a un mundo, el de hace unas cuantas décadas, en el que los móviles no formaban parte de nuestro día a día. «Algunos no recordarán que antes los teléfonos tenían una ruedecita o que para llamar tenías que meter una ficha dentro».

«Todo ese mundo se ha perdido», señaló Moix, puntualizando que ahora «se ha convertido en coleccionismo. Hay personas que antes tenían esos teléfonos en sus bares o cafeterías para hacer negocio y ahora lo guarda como un recuerdo del pasado. Ese es un ejemplo, pero podríamos hablar de mil piezas como esa».

Por si alguno se había hecho la pregunta, los organizadores matizaron que «está permitido regatear con dignidad y cariño».