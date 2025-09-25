La balada de Colin Farrell y la música de Leiva

Hoy será protagonista, pero ayer ya generó expectación de estrella a su llegada a Donostia. El actor Colin Farrell vino serio, con el semblante ... duro de muchos de sus papeles, pero atendió con amabilidad a las personas que le esperaban ante el María Cristina. «Merece un Premio Donostia», decía uno de sus fans, pero el irlandés viene esta vez con 'buzo de trabajo': a competir. Protagoniza 'Ballad of a Small Player', la película de Edward Berger que se presenta hoy a concurso en la Sección Oficial.

También llegó el propio Berger, el director alemán que concursó el año pasado (es insólito que un autor de su prestigio venga a competición dos años consecutivos a San Sebastián). Lo hizo con la estupenda 'Cónclave', que salió sin premio del Zinemaldia y terminó siendo uno de los filmes del año, en parte por la muerte del Papa, que dio a la cinta una actualidad inesperada. Esta vez Berger trae la historia de un jugador endeudado que busca refugio en Macao. Sí, el jugador es Farrell.

Cena de jurados y 'La cena'

El jurado decidirá si Berger entra en el palmarés. El 'tribunal' de este año es uno de los más discretos de las últimas ediciones: trabaja en silencio y apenas se les ve en 'saraos'. Mañana viernes será cuando se reúna en Arzak, como cada año, para confeccionar la lista de premiados. Pero cada día combina deliberación y relajación para ir poniendo en común sus reflexiones.

Anoche el jurado presidido por Juan Antonio Bayona vivió una 'inmersión koxkera' con cena en Kañoietan, la popular sociedad de la calle 31 de Agosto. Pero de otra 'cena' se hablaba ayer mucho en el Festival. 'La cena' es la película dirigida por Manuel Gómez Pereira y protagonizada por Mario Casas y Alberto San Juan que se vio en las 'proyecciones RTVE' del certamen. El filme, que se estrena en cines el 17 de octubre, narra la historia de un grupo de cocineros republicanos que deben preparar un banquete para Franco en el Hotel Palace tras la Guerra Civil, con un plan de fuga en marcha. Y sus protagonistas, Mario Casas y Alberto San Juan, triunfaron en sus paseos públicos, especialmente un Casas que sigue teniendo mucho tirón entre los fans.

Fiestas de Leiva y 'Go!azen'

La llegada del músico Leiva fue otro de los momentos más divertidos de la jornada. El artista, tocado con su inseparable sombrero, empleó largo tiempo en atender a a quienes esperaban ante el María Cristina. Hoy es su momento con el estreno en el Velódromo de 'Hasta que me quede sin voz', documental en el que narra en primera persona cómo vive su intensa carrera profesional. Leiva presentará esta tarde la película en el escenario junto a los directores, Mario Forniés y Lucas Nolla.

Ese Velódromo gozó ayer por la tarde de otra fiesta popular, sobre todo para los más jóvenes. El estreno de la nueva temporada de 'Go!azen', la serie de ETB, llenó el recinto con 3.000 espectadores que aplaudieron a los jóvenes actores que bailaron y animaron en la escena. Mañana viernes hay una segunda función de la popular serie en el mismo espacio, que el martes brindó al equipo de 'Rondallas' una ovación interminable.

A la espera de Jennifer

Y así, poco a poco, la 73 edición va entrando en la recta final. La llegada de Jennifer Lawrence será previsiblemente mañana mismo para recibir por la tarde su Premio Donostia en el Kursaal: recordemos que a sus 35 años será la artista más joven en recibir el galardón. Es la dosis de 'glamour' que necesita el Festival antes de echar el telón el sábado, aunque aún no se descarta una sorpresa más, según van dejando caer en el entorno de la organización. ¿Qué visita inesperada puede ser el regalo final?

Entre películas y encuentros, los festivaleros también encuentran hueco para las fiestas. La del cine vasco en Bataplán, el martes, se confirmó como una de las más divertidas de cada edición. Cuando el 'star system' vasco se suelta la melena, no hay quien lo pare. Anoche Bataplán acogía otra fiesta: la de los periodistas acreditados.