El actor Colin Farrell llegó con gesto serio pero pasó un buen rato con los fans que le esperaban. MORQUECHO

La balada de Colin Farrell y la música de Leiva

El irlandés compite hoy, el madrileño estrena y Casas y San Juan viven 'La cena' El jurado oficial combina deliberación y relajación en la sociedad Kañoietan de lo Viejo

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00

Hoy será protagonista, pero ayer ya generó expectación de estrella a su llegada a Donostia. El actor Colin Farrell vino serio, con el semblante ... duro de muchos de sus papeles, pero atendió con amabilidad a las personas que le esperaban ante el María Cristina. «Merece un Premio Donostia», decía uno de sus fans, pero el irlandés viene esta vez con 'buzo de trabajo': a competir. Protagoniza 'Ballad of a Small Player', la película de Edward Berger que se presenta hoy a concurso en la Sección Oficial.

