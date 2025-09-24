Emoción y caluroso recibimiento al documental de DV sobre el asesinato de Gregorio Ordóñez en el Zinemaldia El pase en los cines Príncipe de 'Gregorio Ordóñez, el asesinato que despertó la rebelión contra ETA', ha emocionado a los asistentes, que han alargado el coloquio posterior más de media hora

Emocionante recibimiento el que ha tenido el documental de El Diario Vasco 'Gregorio Ordóñez, el asesinato que despertó la rebelión contra ETA' que se ha proyectado esta tarde en el Zinemaldia. Un pase que ha concluido con un coloquio que se ha extendido más allá de la media hora en el que la viuda y la viuda del concejal del PP asesinado hace treintas, Ana Iríbar y Consuelo Ordóñez, años han agradecido la proyección del documental y las palabras de algunos de los asistentes.

Producida por DV, en colaboración con Gogora, la Diputación de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Donostia, la cinta se ha presentado en la sala 3 de los cines Príncipe, dentro del ciclo Zinemira y con las localidades agotadas. Tampoco quedan entradas para el segundo pase, el viernes a las 20.30 horas en la misma sala.

La cinta, de 40 minutos de metraje, está dirigida por el director del periódico, David Taberna; la jefa de Información, Arantxa Aldaz; y el adjunto a la Dirección del periódico, Javier Roldán, que han hecho una breve presentación al inicio de la proyección.

Tras la proyección, que ha recibido un emotivo aplauso de los asistentes al Príncipe, se ha abierto un coloquio en los que, por ejemplo, una ciudadana ha contado emocionada que cuando Ordóñez era concejal, «no me cía muy bien» pero un día le escribió una carte tras una entrevista publicada en este periódico y ha recordado que «él me contestó directamente pero yo nunca le pude volver contestar. Me alegro poder decírtelo a ti, Ana»,le ha dicho a la viuda, que le ha agradecido el gesto.

Otra persona ha contado que es una víctima del terrorismos que se fue de Euskadi y ha regresado hace un año. «Lo que ocurrió hace 20-25 años ha dejado un trauma en la sociedad» y ha reflexionado «cómo pudimos vivir así».

También ha tomado la palabra el alcalde de San Sebasián, Eneko Goia, quien ha recordado que hace 30 años era militante del PNV y que acudió a la cola de la capilla ardiente que se formó en Alderdi Eder. Goia ha agradecido a Consuelo Ordóñez y Ana Iríbar la gestión para colocar la plaza en recuerdo a Gregorio Ordóñez en el lugar en el que fue asesinado por ETA. «Siempre recordaré el abrazo que se dieron. Fue el abrazo de la reconciliación», ha contado.

Estrenada el pasado 23 de enero en el 30 aniversario del atentado, la proyección contó con la asistencia de una amplia representación social e institucional. La película devuelve al espectador a aquella convulsa Donostia de hace 30 años. 'Gregorio Ordóñez, el asesinato que despertó la rebelión contra ETA' recupera el erizado clima político de 1995 para analizar las circunstancias que desembocaron el crimen y las consecuencias que alumbró.

Ana Iribar, junto a su hijo Javier, en un momento del documental. Iñigo Royo

A través del testimonio de la viuda del político, Ana Iribar, y de su hijo Javier –que vuelven al lugar de los hechos por primera vez en tres décadas–, de sus compañeros de partido y de varios periodistas de El Diario Vasco que conocieron a Ordóñez en el desempeño profesional de su trabajo, pero también en el plano personal, la cinta retrata a un dirigente carismático, inclasificable y que trascendió a las siglas que representaba. Así lo describen el exdirector de DV José Gabriel Mujika, compañero de piso en su etapa universitaria, y los periodistas Iñigo Urrutia, Alberto Surio y Mitxel Ezquiaga, que le conocieron como periodistas en su día a día en el Ayuntamiento donostiarra.