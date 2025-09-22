Quiniela DV: Las notas de los medios a las películas de la sección oficial
La crítica valora cada día de 0 a 10 puntos todas las películas de la sección oficial
DV
Lunes, 22 de septiembre 2025, 10:07
Oti Rodríguez (ABC), Luis Martínez (El Mundo), Astrid Meseguer (La Vanguardia), Laura Pérez (Fotogramas), Carlos F. Heredero (Caimán Cuadernos de Cine), Salgado&McCausland (Dirigido por), Mariona Borrull (Gara), Lander Garro (Berria) y Mikel G. Gurpegui (EL DIARIO VASCO).
