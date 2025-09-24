Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Ramón Barea recibe el Premio Gure Zinema de manos del director Borja Cobeaga en el Festival de San Sebastián. O. Belategui

Premio Gure Zinema

Ramón Barea: «He pasado de ser un actor analógico a un actor digital»

El actor recibe el premio Gure Zinema en el Festival de Cine de San Sebastián y anuncia un tercer largo como director sobre la vejez feliz: «Seguiré hasta que se me olvide el texto y tropiece con los muebles»

Oskar Belategui

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:22

Ramón Barea tiene 76 años y la energía de un chaval de 20. Cuando no rueda películas ni series es fácil dónde encontrarle: en Pabellón ... 6, el Off Broadway bilbaíno que levantó de la nada en Zorrozaurre. Cosa rara, Barea no tiene este año ninguna película en el Festival de Cine de San Sebastián. Pero allí estaba este miércoles a una hora tan extraña para recibir un premio como las nueve y media de la mañana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Confirman la presencia de restos de sustancias químicas antiadherentes en la sangre de los niños de Gipuzkoa
  2. 2

    Detenido el responsable de un club de alterne de Aduna por un delito de explotación sexual
  3. 3 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  4. 4 Tarjetas defectuosas de la Mugi: «Vaya susto me llevé cuando vi que según el saldo debía 23.000 euros»
  5. 5

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  6. 6 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
  7. 7

    Donostia baraja trasladar la cafetería de la estación de autobuses para ampliar la zona de espera de viajeros
  8. 8 Un streamer español empuja a un anciano de un tren en Japón durante una retransmisión en directo
  9. 9

    Un guipuzcoano pleitea por la herencia de 14 millones de un empresario leonés tras demostrar su paternidad
  10. 10 Adiós a la voz de Son Goku en euskera: fallece Joseba Etxebarria, el actor de doblaje que llevó Dragon Ball a miles de hogares vascos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ramón Barea: «He pasado de ser un actor analógico a un actor digital»

Ramón Barea: «He pasado de ser un actor analógico a un actor digital»