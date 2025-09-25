De Mario Casas a Raúl Arévalo: la alfombra roja de 'Un fantasma en la batalla' no defrauda
El 'thriller' de Agustín Díaz Yanes se ha convertido en la película de Sección Oficial más mediática de la jornada del miércoles con Susana Abaitua como máxima protagonista
San Sebastián
Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:09
La alfombra roja de este miércoles ha mezclado varios ingredientes hasta «cocinar» un «thriller político de ficción» que, según sus protagonistas, no dejará indiferente a nadie «por la incomodidad que pueda crear». La gasteiztarra Susana Abaitua, protagonista de 'Un fantasma en la batalla', encarna a Amaia, una guardia civil que permanece infiltrada durante más de una década en ETA en una operación para descubrir los zulos que la banda tenía en Iparralde. Protagonistas del largometraje a concurso como Raúl Arévalo, Iraia Elias o la propia Abaitua se han mostrado emocionados y satisfechos por el cariño recibido por parte del público durante su paseíllo por la 'red carpet'.
Además, y como colofón final, Mario Casas junto al resto de compañeros de 'La cena' también se han sumado a una alfombra roja de lo más concurrida a la que no ha faltado El Diario Vasco.
