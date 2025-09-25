Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Logo Patrocinio
Susana Abaitua, Raúl Arévalo y Mario Casas han sido los protagonistas de la alfombra roja del Kursaal de San Sebastián.
Susana Abaitua, Raúl Arévalo y Mario Casas han sido los protagonistas de la alfombra roja del Kursaal de San Sebastián. B. Luna
Alfombra roja

De Mario Casas a Raúl Arévalo: la alfombra roja de 'Un fantasma en la batalla' no defrauda

El 'thriller' de Agustín Díaz Yanes se ha convertido en la película de Sección Oficial más mediática de la jornada del miércoles con Susana Abaitua como máxima protagonista

Laura Chamorro

Laura Chamorro

San Sebastián

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:09

La alfombra roja de este miércoles ha mezclado varios ingredientes hasta «cocinar» un «thriller político de ficción» que, según sus protagonistas, no dejará indiferente a nadie «por la incomodidad que pueda crear». La gasteiztarra Susana Abaitua, protagonista de 'Un fantasma en la batalla', encarna a Amaia, una guardia civil que permanece infiltrada durante más de una década en ETA en una operación para descubrir los zulos que la banda tenía en Iparralde. Protagonistas del largometraje a concurso como Raúl Arévalo, Iraia Elias o la propia Abaitua se han mostrado emocionados y satisfechos por el cariño recibido por parte del público durante su paseíllo por la 'red carpet'.

Además, y como colofón final, Mario Casas junto al resto de compañeros de 'La cena' también se han sumado a una alfombra roja de lo más concurrida a la que no ha faltado El Diario Vasco.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  3. 3

    Los clubes quieren cambiar el calendario para evitar la fuga de los más jóvenes
  4. 4

    El mundo del cine y Donostia se vuelcan en contra del genocidio en Gaza en una multitudinaria manifestación
  5. 5 Condenan a pagar 9,3 millones de euros a un pasajero que sufrió un derrame cerebral en un vuelo a Madrid
  6. 6

    Las tres capitales vascas no podrán abrir ningún piso turístico más el próximo año
  7. 7

    El Grupo Hotusa adquiere el hotel Amara Plaza de San Sebastián
  8. 8

    Osakidetza incorporará psicólogos en cuatro ambulatorios de Gipuzkoa
  9. 9

    El juez acuerda que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por malversación
  10. 10

    Tres meses para ensamblar 250 toneladas de acero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco De Mario Casas a Raúl Arévalo: la alfombra roja de 'Un fantasma en la batalla' no defrauda