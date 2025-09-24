Colin Farrell, más glamour para el Zinemaldia El actor, uno de los intérpretes más consolidados en Hollywood, ha llegado a San Sebastián para presentar la cinta 'Ballad of a Small Player', que compite en la Sección Oficial

Más glamour para el Festival de Cine de San Sebastián. Si el pasado domingo Angelina Jolie deslumbró con su simpatía y elegancia, hoy ha hecho lo propio otra de las estrellas del cine más consolidadas en Hollywood: Colin Farrell. El actor, una de las visitas más esperadas del Zinemaldia, ha llegado a la capital guipuzcoana para presentar 'Ballad of a Small Player', película de Edward Berger, que se presenta mañana a concurso en la Sección Oficial.

Colin Farrell, que cuenta con una dilatada trayectoria a sus espaldas, ha llegado a San Sebastián a media tarde, pasadas las 18.30 horas. La presencia del actor, conocido por sus interpretaciones en películas como 'Corazón rebelde', 'Camino a la libertad', 'Al encuentro de Mr. Banks' o 'Minority Report', no ha pasado desapercibida y las decenas de fans que se agolpaban en la puerta de acceso al María Cristina han querido saludar al actor. Farrell, con chaqueta de cuero y una bandolera, les ha devuelto el saludo y se ha encaminado al interior del hotel, donde le esperaban diversos miembros de la organización del Zinemaldia.

La llegada de Colin Farrell no ha sido la única que ha llamado la atención de los aficionados al séptimo arte. Sin ir más lejos, Mario Casas y Leiva también se han dejado ver por la mañana por el hotel María Cristina. El actor ha sido recibido entre gritos y sonrisas, a la espera de que se presenten dos de sus películas.

La primera, 'La cena', dirigida por Manuel Gómez Pereira, es una comedia ambientada en un episodio inédito de la posguerra española. La segunda, 'Molt Iluny', se proyecta en Made in Spain y relata la historia de Sergio, un hombre que sufre un ataque de pánico antes de volar de Utrecht a Barcelona. Incapaz de regresar, se queda en Holanda y debe aprender a sobrevivir sin dinero, sin hogar y sin hablar el idioma.

Por su parte, el músico Leiva ha llegado antes de las dos del mediodía y también ha dedicado unos minutos a agradecer a sus fans por la espera. En esta edición presenta 'Hasta que me quede sin voz', un documental en el que narra en primera persona la espiral frenética en la que vive.