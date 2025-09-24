Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Casas posa con su público.

Casas posa con su público. DE LA HERA
Festival de Cine de San Sebastián

Casas y Leiva animan la espera de Colin Farrell en el Zinemaldia

El actor irlandés llegará esta tarde y prensentará este jueves la cinta 'Ballad of a Small Player', que compite en Sección Oficial

B.C.

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:49

Mario Casas y Leiva ya están en San Sebastián. El actor ha sido el primero de las dos estrellas en desembarcar en la capital guipuzcoana ... y su sola presencia ha causado furor a las puertas del Hotel María Cristina. Asiduo al Festival de Cine, Casas ha sido recibido entre gritos y sonrisas. Acostumbrado a lidiar con los focos, el protagonista de 'A tres metros sobre el cielo' no ha dudado en atender las peticiones de quienes le llamaban. Sin prisa aparente, se ha fotografiado con sus fans y ha firmado autógrafos con la cercanía que le caracteriza.

