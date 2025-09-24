Casas y Leiva animan la espera de Colin Farrell en el Zinemaldia

Mario Casas y Leiva ya están en San Sebastián. El actor ha sido el primero de las dos estrellas en desembarcar en la capital guipuzcoana ... y su sola presencia ha causado furor a las puertas del Hotel María Cristina. Asiduo al Festival de Cine, Casas ha sido recibido entre gritos y sonrisas. Acostumbrado a lidiar con los focos, el protagonista de 'A tres metros sobre el cielo' no ha dudado en atender las peticiones de quienes le llamaban. Sin prisa aparente, se ha fotografiado con sus fans y ha firmado autógrafos con la cercanía que le caracteriza.

Este año presentará dos películas. La primera, 'La cena', dirigida por Manuel Gómez Pereira, es una comedia ambientada en un episodio inédito de la posguerra española. Forma parte de las cuatro cintas de la gala de RTVE y reúne a un reparto coral en el que, junto a Casas, figuran Alberto San Juan, Asier Etxeandia, Nora Hernández, Óscar Lasarte, Martín Páez, Elvira Mínguez, Carlos Serrano, Carmen Balagué, Eva Ugarte y Antonio Resines, entre otros.

La segunda, 'Molt Iluny', se proyecta en Made in Spain y relata la historia de Sergio, un hombre que sufre un ataque de pánico antes de volar de Utrecht a Barcelona. Incapaz de regresar, se queda en Holanda y debe aprender a sobrevivir sin dinero, sin hogar y sin hablar el idioma.

Por su parte, el músico Leiva ha llegado antes de las dos del mediodía y también ha dedicado unos minutos a agradecer a sus fans por la espera. En esta edición presenta 'Hasta que me quede sin voz', un documental en el que narra en primera persona la espiral frenética en la que vive. El filme ofrece un retrato crudo y sin artificios, con acceso inédito a su vida en la cúspide de su carrera. El relato se ve atravesado por un desafío constante: un problema irreversible en una de sus cuerdas vocales que pone en jaque su presente y su futuro. Aun así, Leiva no concibe otra opción que seguir adelante.

Leiva firma autógrafos a sus fans.

Otros de los rostros conocidos que ha llegado a las puertas del emblemático hotel han sido Alberto San Juan, Rubén Ochandiano y Daniel Grao.

Entre el resto de llegadas previstas para esta tarde destaca la presencia de Collin Farrell, que presentará mañana la película 'Ballad of a Small Player' en Sección Oficial. El intérprete se mete en la piel de un jugador empedernido que se refugia en Macao y se encuentra con un alma gemela que podría tener la clave de su salvación.