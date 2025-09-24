Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Paso de la cabeza de la manifestación por el Boulevard. J.A.

El mundo del cine y Donostia se vuelcan en contra del genocidio en Gaza en una multitudinaria manifestación

Miles de personas han salido en apoyo al pueblo palestino en las calles de San Sebastián

Teresa Flaño y Jon Agirre

Donostia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 19:48

El mundo del cine y Donostia son un clamor en contra del genocidio en Gaza y en favor del pueblo palestino. Para entonar un grito ... colectivo de protesta, miles de ciudadanos de Donostia y decenas de representantes del mundo del cine y de la cultura se han echado a las calles más céntricas de San Sebastián, las ubicadas en torno a los enclaves más representativos del Zinemaldia, tras la proyección de la película 'The Voice of Hind Rajab', que narra el sufrimiento previo y el asesinato posterior de una niña por el ejército israelí. La multitudinaria manifestación, promovida por la comunidad palestina de Euskadi, ha comenzado a las 18.30 horas en el Teatro Victoria Eugenia, lugar de proyección del filme, bajo un brillante cielo azul en la capital donostiarra.

