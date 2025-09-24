El mundo del cine y Donostia se vuelcan en contra del genocidio en Gaza en una multitudinaria manifestación

El mundo del cine y Donostia son un clamor en contra del genocidio en Gaza y en favor del pueblo palestino. Para entonar un grito ... colectivo de protesta, miles de ciudadanos de Donostia y decenas de representantes del mundo del cine y de la cultura se han echado a las calles más céntricas de San Sebastián, las ubicadas en torno a los enclaves más representativos del Zinemaldia, tras la proyección de la película 'The Voice of Hind Rajab', que narra el sufrimiento previo y el asesinato posterior de una niña por el ejército israelí. La multitudinaria manifestación, promovida por la comunidad palestina de Euskadi, ha comenzado a las 18.30 horas en el Teatro Victoria Eugenia, lugar de proyección del filme, bajo un brillante cielo azul en la capital donostiarra.

Muchos rostros conocidos del cine, de la cultura y de la política se han dejado ver en la manifestación. En ella, intérpretes como Eneko Sagardoy y Loreto Mauleón, y Ernest Urtasun, ministro de Cultura, han alzado su voz para condenar la matanza diaria en Gaza. También han estado presentes Fermin Muguruza, Mikel Labaka, Anari, Maialen Lujanbio o Amets Arzallus, entre otros.

La protesta ha partido del Victoria Eugenia, ha atravesado el Puente del Kursaal y ha retornado al Boulevard donostiarra. La presencia de miles de personas ha provocado que a la altura del Kursaal la cabeza de la manifestación haya tenido que realizar una parada, ya que aún salía gente desde Okendo en el final de la marcha. Quienes esperaban a la pancarta han hecho pasillo a la cabeza de la protesta en al puente del Kursaal.

Una pancarta con el texto 'CAF negoziorik ez genozidekin. Inpunitatearekin amaitu' o cánticos acusando a la empresa o al Gobierno Vasco de «colaboracionistas» ('CAF, Jaurlaritza, kolaboratzaile) se han podido escuchar durante la manifestación. También las que pedían medidas contra Israel («Donde están, no se ven, las sanciones a Israel»), así como reclamando tanto a la opinión pública como a las autoridades que se posicionen («No es una guerra, es un genocidio».

Saja kimali y Motaz Malhess, protagonistas de 'The voice of Hind Rajab', la película que narra la historia de la llamada a la Media luna roja de una niña palestina que se encuentra atrapada en un coche tras un bombardeo del ejército israelí, han presentado esta tarde la película en el Victoria Eugenia. «Sabemos lo que hacéis por nosotros. Cuidad vuestros corazones», ha señalado Malhess antes de animar a participar en la manifestación. Por su parte, Kimali ha recordado que «la voz de Hind nunca tenía que haberse silenciado».

Miles han sido los donsotiarras y guipuzcoanos que han apoyado la manifestación en contra del genocidio en Gaza. «Felicidad por ver que la gente ha respondido. Es la tercera concentración y cada uno tiene que presionar en la medida en que pueda, porque quien tiene que hacerlo no lo va a hacer«, comentaba una de las asistentes. «Esto no ha comenzado ahora, ya venía de las caceroladas. Ha seguido en La Vuelta. Pero los últimos ataques a la flotilla demuestran que hay que seguir», añadía.