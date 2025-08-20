Las 10 noticias clave de la jornada
Repasa las principales informaciones de este miércoles
DV
Miércoles, 20 de agosto 2025, 21:42
Política: El CGPJ investiga al juez Peinado por dos denuncias de Bolaños
San Sebastián: Fallece una niña de un año y cuatro de sus familiares resultan heridos en un accidente en la AP-1 en Soraluze
Zinemaldia: Doce títulos competirán por el Premio Horizontes en el Zinemaldia
Internacional: Israel aprueba el plan militar para tomar Ciudad de Gaza y moviliza a 60.000 reservistas
Gipuzkoa: El 'Aita Mari' pone rumbo a Bari para desembarcar a los trece migrantes rescatados «que se encuentran bien y tranquilos»
Gipuzkoa: Vecinos de Hendaia piden limitar los vuelos del aeropuerto de Hondarribia
Zinemaldia: Netflix desvela el primer teaser de 'Un fantasma en la batalla', película sobre una infiltrada en ETA
Política: Barrena defiende la «lucha legítima» de 'Txiki' y Otaegi porque «la vía democrática estaba cerrada»
Internacional: Polonia acusa a Rusia de «provocación» tras la caída de un dron en su territorio
