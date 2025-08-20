Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La tripulación asiste a la embarcación. S.M.H.

El 'Aita Mari' pone rumbo a Bari para desembarcar a los trece migrantes rescatados «que se encuentran bien y tranquilos»

Iñigo Miganjos, capitán del buque humanitario, relata cómo fue el rescate en el que se encontraron con dos menores no acompañados

Beatriz Campuzano

Beatriz Campuzano

San Sebastián

Miércoles, 20 de agosto 2025, 09:11

Los rescates se siguen sucendiendo en el Mediterráneo Central. No hay día en el que los buques humanitarios no se encuentren con una embarcación llena ... de migrantes en busca de una vida mejor a la deriva. Ayer, el 'Aita Mari', buque humanitario guipuzcoano, tuvo que asistir a un bote que navegaba sin rumbo. Rescató a trece personas que iban a bordo y «estaban deshidratadas y agotadas, pero ya están todos bien y tranquilos», cuenta Iñigo Mijangos, capitán del barco. Entre los rescatados hay tres mujeres y tres menores, «dos de ellos son no acompañados».

