Doce títulos competirán por el Premio Horizontes en el Zinemaldia

El estreno mundial de la nueva película de Dominga Sotomayor, 'Limpia', y la ganadora de Ikusmira Berriak y que también se impuso en Un Certain ... Regard de Cannes, 'La misteriosa mirada del flamenco', de Diego Céspedes, inaugurarán y clausurarán respectivamente la sección Horizontes Latinos de la 73ª edición del Zinemaldia. Entre la una y la otra, este apartado acogerá las proyecciones de los últimos trabajos de Ana Cristina Barragán, Fernando Eimbcke, Maria Clara Escobar y Marcelo Gomes, Iván Fund, Daniel Hendler, Nayra Ilic García, Cecilia Kang, Lucrecia Martel, Simón Mesa Soto y Nicolás Pereda, hasta un total de doce títulos seleccionados y premiados en Cannes, Berlín, Venecia, Tribeca, Locarno y Toronto, e inéditos en España.

Todas las películas de la sección Horizontes Latinos optan al Premio Horizontes, que decidirá un jurado y que está dotado con 35.000 euros destinados al productor mayoritario y al distribuidor español de la película. 'La misteriosa mirada del flamenco', 'Cuerpo celeste' y 'Un poeta' optan también –en su condición de primeras o segundas películas de sus realizadores–, al Premio DAMA de la Juventud, atribuido por un jurado formado por 150 estudiantes de entre 18 y 25 años.

La película inaugural, 'Limpia', adapta el best seller homónimo de la escritora chilena Alia Trabucco, que narra la relación entre una trabajadora doméstica y la niña de seis años que cuida. En cuanto a la clausura con 'La misteriosa mirada del flamenco' , se trata de un wéstern moderno en el que una niña busca venganza contra la gente que culpa a su familia de una extraña enfermedad ligada al amor entre hombres.

La exalumna de la Escuela de Cine Elías Querejeta Ana Cristina Barragán (Quito, 1987), presentará 'Hiedra', que pasó por la sección Orizzonti del Festival de Venecia y en la que narra la obsesión de una mujer traumatizada por un chico más joven que ella. Fernando Eimbcke (Ciudad de México, 1970), relata en 'Olmo', estrenada en la sección Panorama de Berlín, la historia de una familia a través de la mirada de un adolescente de 14 años a finales de los años 70. Eimbcke también presentará en WIP Latam el work in progress del Zinemaldia su próximo proyecto,Moscas'.

Además, se podrán ver en Horizontes Latinos 'Dolores', codirigida por Maria Clara Escobar (Rio de Janeiro, 1988) y Marcelo Gomes (Recife, 1963), en la que una mujer de 66 años decide vender su casa para comprar un exitoso casino. El argentino Iván Fund (San Cristóbal, 1984) mostrará 'El mensaje', ganador del Oso de Plata Premio del Jurado del pasado Festival de Berlín. Se trata de una road movie emocional en la que una niña de nueve años y sus tutores sobreviven como médiums de mascotas.

En 'Un cabo suelto', de Daniel Hendler (Montevideo, 1976), Sergio Prina interpreta a un oficial de bajo rango que llega a Uruguay escapando de la policía argentina, mientras que 'Cuerpo Celeste', de la chilena Nayra Ilic García (Santiago, 1977), sigue a una adolescente en los años noventa en el Chile de la transición, mientras ella misma está viviendo su propio cambio que marcará para siempre su forma de ver el mundo.

La documentalista argentina Cecilia Kang (Buenos Aires, 1985) debuta en la ficción con 'Hijo mayor', una cinta en torno a una familia coreana que decide empezar de nuevo en Argentina. La película, estrenada en Locarno, recibió el premio a la mejor directora emergente en la sección Concorso Cineasti del Presente.

Lucrecia Martel (Salta, 1966) presentará 'Nuestra tierra / Landmarks', que pasó por la competición oficial de Venecia y que rememora el caso del asesinato del líder de la comunidad indígena Chuschagasta, Javier Chocobar, en el norte de Argentina.

La segunda película de Simón Mesa Soto (Medellín, 1986), 'Un poeta' fue reconocida con el Premio del Jurado de Un Certain Regard en Cannes. En 'Un poeta', el protagonista, que ha fracasado en su carrera literaria, descubre a una adolescente dotada para la escritura. Finalmente, 'Cobre', de Nicolás Pereda (Ciudad de México, 1982), relata la historia de un hombre que se encuentra un cadáver en el camino a su trabajo.