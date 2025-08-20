Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
'La misteriosa mirada del flamenco' clausurará la sección Horizontes Latinos.

Doce títulos competirán por el Premio Horizontes en el Zinemaldia

La sección se inaugurará con 'Limpia', de Dominga Sotomayor, y se cerrará con 'La misteriosa mirada del flamenco', del mexicano Diego Céspedes

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:35

El estreno mundial de la nueva película de Dominga Sotomayor, 'Limpia', y la ganadora de Ikusmira Berriak y que también se impuso en Un Certain ... Regard de Cannes, 'La misteriosa mirada del flamenco', de Diego Céspedes, inaugurarán y clausurarán respectivamente la sección Horizontes Latinos de la 73ª edición del Zinemaldia. Entre la una y la otra, este apartado acogerá las proyecciones de los últimos trabajos de Ana Cristina Barragán, Fernando Eimbcke, Maria Clara Escobar y Marcelo Gomes, Iván Fund, Daniel Hendler, Nayra Ilic García, Cecilia Kang, Lucrecia Martel, Simón Mesa Soto y Nicolás Pereda, hasta un total de doce títulos seleccionados y premiados en Cannes, Berlín, Venecia, Tribeca, Locarno y Toronto, e inéditos en España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    17 miembros de Vox despliegan una larga bandera de España en la playa de La Concha
  2. 2 Fiestas de cumpleaños ilegales en los parques públicos
  3. 3

    Fallece una menor y cuatro de sus familiares resultan heridos en un accidente en la AP-1 en Soraluze
  4. 4 Zubimendi no se olvida de San Sebastián en Inglaterra: «Chuleta, cena en Rekondo y pelota vasca»
  5. 5 Cierran una tienda en San Sebastián en pleno concurso de acreedores
  6. 6

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  7. 7

    Aíslan con tuberculosis a un preso tras la paliza en el pasadizo de Egia en Donostia
  8. 8 La maniobra de un camión de bomberos en una de las calles más estrechas de San Sebastián
  9. 9 Los bulos que arden en las redes sociales, la realidad tras la desinformación sobre la ola de incendios
  10. 10 Piden ayuda para localizar a un hombre desaparecido en Irun: «Llevamos desde el 7 de agosto sin saber nada de él»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Doce títulos competirán por el Premio Horizontes en el Zinemaldia

Doce títulos competirán por el Premio Horizontes en el Zinemaldia