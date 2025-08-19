Edwarg Berger, director de 'Cónclave', volverá a optar a la Concha de Oro

El Zinemaldia cuenta ya, en principio, con todos los títulos que competirán en la Sección Oficial de la próxima edición que se celebrará entre el ... 19 y el 27 de septiembre. Entre los nombres que el certamen ha anunciado destaca el de Edward Berger, que ya concursó el año pasado con la reconocida 'Cónclave', película que le valió ganar, entre otros premios, el Oscar al mejor guion adaptado. El director también ganó otro Oscar en 2023 en esa ocasión al mejor filme internacional, con 'Sin novedad en el frente'.

En esta ocasión Berger concurre con 'Ballad of a Small Player, una producción de Reino Unido protagonizada por Colin Farrell en el papel de un jugador empedernido en Macao cuyo pasado y deudas comienzan a pasarle factura. El filme cuenta con la participación de Fala Che, Tilda Swinton y Alex Jennings.

La francesa Claire Denis es una realizadora que entra en la categoría de 'amigos' del Zinemaldia. Ha asistido en numerosas ocasiones. En 2018 ganó en Premio Fipresci por 'High Life' , en 2022 presentó la película 'Fuego' y en 2023 presidió el jurado oficial. Conoce bien el certamen y ahora compite de nuevo con ' Le Cri des Gardes', adaptación de la obra de Bernard-Marie Koltès 'Combat de nègre et de chiens'. El filme está ambientado en los barracones de una obra en África y protagonizado por Isaach de Bankolé, Matt Dillon, Mia McKenna-Bruce y Tom Blyth.

Directora y actriz

La actriz, guionista y directora argentina Dolores Fonzi debutó tras la cámara con 'Blondi', trabajo que presentó en Horizontes Latinos. Ahora da el salto a la máxima competición del certamen donostiarra con su segundo filme, 'Belén', que recrea una historia real en la que la propia Fonzi encarna a una abogada tucumana que lidera la lucha por la libertad de una joven encarcelada tras sufrir un aborto espontáneo. También es una asidua al Festival, fundamentalmente acompañado a películas en las que ha participado como actriz y en 2017 fue miembro del jurado oficial.

Cuando presente 'Six jours ce printemps-là', será la tercera vez que el belga Joachim Lafosse concurse por la Concha de Oro. Se llevó la plata a la mejor dirección por 'Les chevaliers blancs' (2015) y hace dos años participó con 'Un silence'. En esta ocasión Eye Haïdara interpreta a una madre desesperada que toma prestada la casa de sus exsuegros en la Costa Azul para pasar unos días de vacaciones con sus hijos. Seis días de sol que marcarán el final de la inocencia.

Un padre recién divorciado y sus dos hijos adolescentes disfrutan en un camping de lo que parecen unas apacibles vacaciones en 'Ungrateful Beings', producción de República Checa con Eslovenia, Polonia, Eslovaquia, Croacia y Francia. Se trata de la primera participación en la Sección Oficial del esloveno Olmo Omerzu, que estuvo en New Directors con su segundo largometraje, 'Rodinny Film' (2015). Con su primera película, A Night Too Young (2012), fue seleccionado en Forum de la Berlinal. Con 'Winter Flies' (2018), ganó el premio al mejor director en Karlovy Vary.

El cineasta chino Xiaoyu Qin presentará su primer largometraje de ficción, 'Jianyu Laide Mama' ('Her Heart Beats in Its Cage', que recrea con sus protagonistas originales la historia verídica de una mujer que tras pasar una década en prisión por matar a su marido se reencuentra con su hijo de diez años. El director es autor de dos obras de no ficción, 'The Verse of Us' (2015), 'One More Day' (2021).

Juicios de Nuremberg

Tras su debut con 'La verdad', (2003) que protagonizaron Robert Redford y Cate Blanchett, el estadounidense James Vanderbilt participará con la película 'Nuremberg', en la que Rami Malek da vida al personaje real de Douglas Kelley, un psiquiatra estadounidense que en vísperas de los juicios de Nuremberg estudió a 22 nazis, entre ellos la mano derecha de Hitler, Hermann Göring, encarnado por Russell Crowe. Vanderbilt, que ha adaptado el libro 'El nazi y el psiquiatra' del periodista y escritor Jack El-Hai, es también productor y ha coescrito los guiones de películas como 'Zodiac' (David Fincher, 2007), 'The Amazing Spider-Man' (Marc Webb, 2012) o 'Scream' (Neve Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, 2022).

Estos títulos se suman a las otras películas a concurso ya anunciadas en la Sección Oficial: 'Deux pianos' ('Two Pianos'), de Arnaud Desplechin; 'Maspalomas', de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi; 'Historias del buen valle', de José Luis Guerin; 'Franz', de Agnieszka Holland; 'Las corrientes', de Milagros Mumenthaler; 'Los tigres', de Alberto Rodríguez; 'Los domingos' / Sundays', de Alauda Ruiz de Azúa; 'SAI / SAI: Disaster,' de Yutaro Seki y Kentaro Hirase, y 'Couture', de Alice Winocour.

Juliette Binoche

El Zinemaldia también ha anunciado dos nuevos filmes más que se enmarcan en el apartado de Proyecciones Especiales. Uno de ellos es la primera incursión en la dirección de la Premio Donostia 2022 Juliette Binoche. La francesa presentará 'IN-I In Motion, una no ficción que revisita su experiencia en 'In-I', el espectáculo híbrido de danza y teatro que la actriz realizó en 2007 junto al bailarín y coreógrafo Akram Khan. Durante más de 40 años de carrera, Binoche ha participado en unas 70 películas de cineastas de renombre y, entre muchas otras distinciones, ha obtenido el Óscar a la mejor actriz de reparto por su papel en 'El paciente inglés, 1996)

También figura fuera de competición 'Teppen no mukou ni anata ga iru' ('Climbing for Life'), basada en la historia real de la gran alpinista japonesa Junko Tabei, que fue la primera mujer en alcanzar la cima del monte Everest. Su director, Junji Sakamoto es autor de películas como 'Kao' ('Face', 2000), que ganó el Premio al mejor director de la Academia japonesa tras competir en la Sección Oficial de San Sebastián y ganar el Premio de la Juventud.