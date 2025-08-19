Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Colin Farrell protagoniza la película 'Ballad of a Small Player', de Edward Berger

Edwarg Berger, director de 'Cónclave', volverá a optar a la Concha de Oro

Competirá por el galardón junto a nombres como Claire Denis o Joachim Lafosse

Teresa Flaño

Martes, 19 de agosto 2025, 12:19

El Zinemaldia cuenta ya, en principio, con todos los títulos que competirán en la Sección Oficial de la próxima edición que se celebrará entre el ... 19 y el 27 de septiembre. Entre los nombres que el certamen ha anunciado destaca el de Edward Berger, que ya concursó el año pasado con la reconocida 'Cónclave', película que le valió ganar, entre otros premios, el Oscar al mejor guion adaptado. El director también ganó otro Oscar en 2023 en esa ocasión al mejor filme internacional, con 'Sin novedad en el frente'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Polémica en San Sebastián tras cobrarle suplemento de terraza por sentarse en un banco: «Para flipar»
  2. 2

    Rescatan el cuerpo sin vida de un hombre de 87 años en la ría de Zumaia
  3. 3 Los famosos de visita en una localidad de Gipuzkoa: «Qué lugar tan precioso»
  4. 4 El agradecimiento de una familia donostiarra que deja una reflexión: «Hay que pagar bien a los médicos para conservarlos aquí»
  5. 5

    Sucic, apartado temporalmente de la selección
  6. 6 Helicópteros militares neerlandeses sobrevuelan Gipuzkoa rumbo a León
  7. 7 El aprieto de una reportera durante su retransmisión sobre la ola de calor en Euskadi
  8. 8

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  9. 9 El extraño silencio que se hizo en Anoeta en el partido del Sanse ante el Zaragoza
  10. 10

    Mikel Oyarzabal da un giro de tuerca más

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Edwarg Berger, director de 'Cónclave', volverá a optar a la Concha de Oro

Edwarg Berger, director de &#039;Cónclave&#039;, volverá a optar a la Concha de Oro