Películas de la Sección Oficial del Festival de Cine de San Sebastián
Estas son las 16 películas que competirán por la Concha de Oro en la 73 edición del Zinemaldia de Donostia
DV
San Sebastián
Martes, 19 de agosto 2025, 21:36
El Festival de Cine de San Sebastián ha anunciado los nuevos largometrajes que competirán por la Concha de Oro en su 73 edición. Hasta ahora, la lista cuenta con 16 películas en competición y 8 fuera de concurso, de las cuales cinco son filmes y tres, series.
Sección Oficial en competición
Ballad of a Small Player
-
Director: Edward Berger (Alemania).
-
País de producción: Reino Unido.
-
Intérpretes: Colin Farrell, Fala Chen, Tilda Swinton, Deanie Ip, Alex Jennings.
-
Sinopsis. Cuando el pasado y las deudas comienzan a pasarle factura, un jugador empedernido que se refugia en Macao se encuentra con un alma gemela que podría tener la clave de su salvación.
Belén
-
Director: Dolores Fonzi (Argentina).
-
País de producción: Argentina.
-
Intérpretes: Dolores Fonzi, Camila Plaate, Laura Paredes, Julieta Cardinali, Luis Machín, César Troncoso, Sergio Prina, Ruth Plaate, Lili Juárez.
-
Sinopsis. Tucumán, Argentina, 2014; una joven ingresa a un hospital con un severo dolor abdominal, sin saber que está embarazada. Despierta esposada a la camilla y rodeada de policías. Es acusada de haberse provocado un aborto y, luego de dos años en prisión preventiva, es sentenciada a ocho años de prisión por homicidio agravado por el vínculo. Una abogada tucumana luchará por su libertad junto al apoyo de miles de mujeres y organizaciones, quienes se unirán para cambiar el curso de la historia.
Couture
-
Director: Alice Winocour (Francia).
-
Países de producción: Francia y EE UU.
-
Intérpretes: Angelina Jolie, Anyier Anei, Ella Rumpf, Louis Garrel.
-
Sinopsis. En plena vorágine de la Semana de la Moda de París, se entrecruzan los caminos de tres mujeres, que lidian con las tragedias del mundo y los interrogantes de sus vidas: a Maxime, una directora de cine estadounidense en la cuarentena, le diagnostican cáncer; Ada, una joven modelo de Sudán del Sur, escapa de un futuro marcado para terminar en un entorno frívolo, y Angèle, maquilladora francesa que trabaja entre bambalinas en los desfiles, sueña con cambiar de vida.
Two Pianos
Deux pianos / Two Pianos
-
Director: Arnaud Desplechin (Francia).
-
País de producción: Francia.
-
Intérpretes: François Civil, Nadia Tereszkiewicz, Charlotte Rampling, Hippolyte Girardot.
-
Sinopsis. Al regresar a Francia tras una larga ausencia, el pianista Mathias Vogler retoma el contacto con su mentora, Elena, para preparar un concierto. En un parque, el encuentro con un niño idéntico a él le conducirá a Claude, la mujer a la que una vez amó.
Franz (Franz Kafka)
-
Director: Agnieszka Holland (Polonia).
-
Países de producción: República Checa, Alemania y Polonia.
-
Intérpretes: Idan Weiss, Peter Kurth, Jenovéfa Boková, Ivan Trojan, Sandra Korzeniak.
-
Sinopsis. La reconocida directora Agnieszka Holland se embarca en su proyecto más ambicioso hasta la fecha: un biopic del emblemático escritor checo del siglo XX Franz Kafka. Concebida como un mosaico caleidoscópico, la película sigue la huella que Kafka dejó en el mundo desde su nacimiento en la Praga del siglo XIX hasta su muerte en la Viena posterior a la I Guerra Mundial. 'Franz (Franz Kafka)' ofrece al público una nueva mirada sobre la vida del hombre detrás del genio literario.
Historias del buen valle
Historias del buen valle / Good Valley Stories
-
Director: José Luis Guerin (España).
-
Países de producción: España y Francia.
-
Sinopsis. En un barrio periférico, entre el mundo rural y el urbano, coexisten las casas de los primeros migrantes, quienes llegaron tras la posguerra, y los nuevos bloques de la ciudad dormitorio, donde se concentra la nueva migración, convirtiendo este humilde rincón en una auténtica aldea global. 'Historias del buen valle' es una suma de imaginarios, de conflictos sociales, generacionales e identitarios, urbanísticos y ecológicos; pero también una mirada reposada y humanista sobre el mundo actual.
Her Heart Beats in Its Cage
Jianyu Laide Mama / Her Heart Beats in Its Cage
-
Director: Xiaoyu Qin (China).
-
País de producción: China.
-
Intérpretes: Xiaohong Zhao, Jingqi Zhang, Junyan Wang.
-
Sinopsis. Hong ha pasado diez años en prisión por matar a su esposo. Gracias a su contribución al taller de arte de la cárcel, recibe la inesperada oportunidad de reducir su condena. Su hijo, Lele, ha sido criado por su abuela y nunca ha estado preparado para convivir con su madre. Tras su reencuentro, Lele siempre la trata con frialdad. Ante una abuela solitaria que desea que Lele regrese con ella y una sociedad que no trata bien a los exconvictos, ¿podrá Hong escapar de su prisión invisible y recuperar la felicidad?
Las corrientes
Las corrientes / The Currents
-
Director: Milagros Mumenthaller (Argentina).
-
Países de producción: Suiza y Argentina.
-
Intérpretes: Isabel Aimé González Sola, Esteban Bigliardi.
-
Sinopsis. En la cima de su carrera, Lina, una estilista argentina de 34 años, se deja llevar por un impulso repentino tras una entrega de premios en Suiza. De regreso a Buenos Aires, no dice nada, pero algo ha cambiado en ella; algo que, silencioso e invisible, desentraña sutilmente un pasado que creía haber dejado atrás.
The Fence
Le Cri des Gardes / The Fence
-
Director: Claire Denis (Francia).
-
País de producción: Francia.
-
Intérpretes: Isaach de Bankolé, Matt Dillon, Mia McKenna-Bruce.
-
Sinopsis. Un gran proyecto de obras públicas en África Occidental. Horn, el jefe de obra, y Cal, un joven ingeniero, comparten alojamiento tras la doble puerta de sus instalaciones. Leone, la nueva esposa de Horn, llega para reunirse con ellos la misma noche en que un hombre aparece junto a la valla. Su nombre es Alboury. Como un espectro en la oscuridad, exige el cuerpo de su hermano, que murió ese mismo día en la obra. Acosará a los dos hombres durante toda la noche hasta que se lo entreguen, mientras Leone observa cómo el desastre crece ante sus ojos.
Los domingos
Los domingos / Sundays
-
Director: Alauda Ruiz de Azúa (España).
-
Países de producción: España y Francia.
-
Intérpretes: Blanca Soroa, Patricia López Arnaiz, Miguel Garcés, Juan Minujín, Mabel Rivera, Nagore Aranburu.
-
Sinopsis. 'Los domingos' cuenta la historia de Ainara, una joven idealista y brillante de 17 años que ha de decidir qué carrera universitaria estudiará. O, al menos, eso espera su familia que haga. Sin embargo, la joven manifiesta que se siente cada vez más cerca de Dios y que se plantea abrazar la vida de monja de clausura. La noticia pilla por sorpresa a toda la familia provocando un abismo y una prueba de fuego para todos.
Los Tigres
-
Director: Alberto Rodríguez (España).
-
Países de producción: España y Francia.
-
Intérpretes: Antonio de la Torre, Bárbara Lennie.
-
Sinopsis. Antonio y Estrella son hermanos. Su padre era buzo. Llevan toda la vida en el mar. Antonio es el Tigre, un buzo imbatible, el compañero que todos quieren ahí abajo, cuando en unos segundos te juegas la vida y lo haces todos los días. Estrella asiste a su hermano en la barcaza en la que trabajan. Ella le mantiene unido a tierra, fuera del agua Antonio es un auténtico desastre. Ha vivido siempre hoy, sin pensar nunca en mañana, su situación económica es delicada. Antonio tiene un accidente y le comunican que sus días de buceo van a acabar pronto. El futuro se les presenta oscuro y complicado. Una situación que puede cambiar cuando dan con un alijo de cocaína escondido en el casco de un petrolero. Antonio no ve otra posibilidad, su hermana Estrella no lo ve claro. Como siempre.
Maspalomas
-
Directores: Jose Mari Goenaga (España) y Aitor Arregi (España).
-
País de producción: España.
-
Intérpretes: Jose Ramon Soroiz, Nagore Aranburu, Kandido Uranga.
-
Sinopsis. Tras romper con su pareja, Vicente, de 76 años, lleva la vida que le gusta en Maspalomas: su día a día lo pasa tumbado al sol, de fiesta y buscando el placer. Un accidente inesperado le obliga a regresar a San Sebastián y a reencontrarse con su hija, a quien abandonó años atrás. Vicente tendrá que vivir en una residencia donde se verá empujado a volver al armario y a ocultar una parte de sí mismo que creía resuelta. En este nuevo entorno, Vicente deberá preguntarse si aún está a tiempo de reconciliarse con los demás… y consigo mismo.
Nuremberg
-
Director: James Vanderbilt (EE UU).
-
País de producción: EE UU.
-
Intérpretes: Russell Crowe, Rami Malek, Leo Woodall, Michael Shannon, Richard E. Grant, John Slattery.
-
Sinopsis. 'Nuremberg' nos sitúa de pleno en los juicios celebrados hace 80 años por los Aliados tras la derrota del régimen nazi. El psiquiatra estadounidense Douglas Kelley es designado como responsable de evaluar la salud mental de los prisioneros nazis y determinar si son aptos para ser juzgados por sus crímenes de guerra. De la noche a la mañana, Kelley se verá inmerso en una compleja batalla de ingenio contra Hermann Göring, mano derecha de Hitler y uno de los hombres más temibles que ha visto el mundo.
SAI: disaster
SAI / SAI: disaster
-
Directores: Yutaro Seki (Japón) y Kentaro Hirase (Japón).
-
País de producción: Japón.
-
Intérpretes: Teruyuki Kagawa, Anne Nakamura, Kaito Miyachika, Pistol Takehara.
-
Sinopsis. Cuatro personas llevan vidas normales en lugares distintos sin que sus caminos se crucen nunca. Un hombre misterioso aparece en cada historia, siempre bajo la apariencia de otra persona: un profesor de guardería en un momento, un camionero al siguiente y después un barbero; su identidad cambia constantemente. Entonces llega la muerte. Un detective busca la verdad, acercándose a una revelación...
Six Days in Spring
Six jours ce printemps-là / Six Days in Spring
-
Director: Joachim Lafosse (Bélgica).
-
Países de producción: Bélgica, Francia y Luxemburgo.
-
Intérpretes: Eye Haïdara, Leonis Pinero Müller, Teodor Pinero Müller, Jules Waring.
-
Sinopsis. Pese a la mala racha que atraviesa, Sana quiere que sus gemelos tengan unas vacaciones de primavera, pero todos sus planes fracasan. Juntos, deciden quedarse en una villa de lujo en la Riviera, propiedad de los exsuegros de Sana. Sin decírselo a nadie. Seis días de sol que marcan el fin de la inocencia.
Ungrateful Beings
-
Director: Olmo Omerzu (Eslovenia).
-
Países de producción: República Checa, Eslovenia, Polonia, Eslovaquia, Croacia y Francia.
-
Intérpretes: Barry Ward, Barbora Bobulova, Dexter Franc , Antonín Chmela, Timon Sturbej.
-
Sinopsis. David lleva a sus dos hijos de vacaciones al mar Adriático, con la esperanza de mantener unida a su dividida familia bilingüe. Su hija de 17 años, Klára, que lucha contra un trastorno alimentario, se enamora de un chico local, Denis. Cuando lo acusan de asesinato, David se apresura a llevarse a los niños de regreso a casa. La dolencia de Klára se agrava y acaba en el hospital. Lo único que une a sus padres es su necesidad de salvarla. Y los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas.
Fuera de concurso
Anatomía de un instante
-
Director: Álberto Rodríguez (España).
-
País de producción: España.
-
Intérpretes: Álvaro Morte, Eduard Fernández, Manolo Solo, David Lorente.
-
Sinopsis. Cuando Tejero entró en el Congreso pistola en mano, solo tres hombres se mantuvieron sentados en sus asientos mientras el resto se agachaba para ponerse a salvo: Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Gutiérrez Mellado. A través de estos tres hombres que lideraron el paso a la democracia y de los tres principales cabecillas del Golpe de Estado, Tejero, Milans y Armada, la serie relata la cadena de eventos y de tensiones que llevaron al país a estar a punto de volver al régimen militar anterior.
Flores para Antonio
-
Directores: Elena Molina (España) e Isaki Lacuesta (España).
-
País de producción: España.
-
Intérpretes: Alba Flores, Ana Villa, Rosario Flores, Lolita Flores.
-
Sinopsis. Una hija se dispone a buscar la verdad sobre quién fue su padre, un músico legendario, fallecido cuando ella tenía 8 años. Él es Antonio Flores, ella la también célebre actriz Alba Flores. Alba dejó de cantar al perder a Antonio y ahora se dispone a recuperar su voz y su historia, preguntando por primera vez a sus familiares y amigos.
In-I In Motion
-
Director: Juliette Binoche (Francia).
-
País de producción: Francia.
-
Intérpretes: Juliette Binoche, Akram Kahn.
-
Sinopsis. En 2007, Juliette Binoche y Akram Khan hicieron una pausa en sus carreras para crear juntos 'In-I', una original performance que giró por todo el mundo. Hoy, Juliette Binoche revisita aquel estimulante viaje. A través de imágenes inéditas, reflexiona como cineasta sobre la creación, los retos que conlleva y la transformación personal que supone.
Karmele
-
Director: Asier Altuna (España).
-
País de producción: España.
-
Intérpretes: Jone Laspiur, Eneko Sagardoy, Nagore Aranburu, Javier Barandiaran.
-
Sinopsis. País Vasco, 1937. Karmele y su familia se refugian en Francia tras ser expulsados de su hogar a causa de la guerra. Allí, Karmele es contactada por la embajada cultural vasca en el exilio, que trata de luchar contra la guerra a través de la música y el baile, y conoce a Txomin, trompetista profesional del que se enamora. Después de vivir un tiempo en Venezuela, la pareja vuelve a casa con la esperanza de recuperar todo aquello que les fue arrebatado.
La suerte
-
Directores: Paco Plaza (España) y Pablo Guerrero (España).
-
País de producción: España.
-
Intérpretes: Óscar Jaenada, Ricardo Gómez, Carlos Bernardino, Óscar Higares, Pedro Bachura, Ramón Moya, Jairo Sánchez, Almudena Cid.
-
Sinopsis. En La suerte, un tímido taxista y joven opositor, David (Ricardo Gómez) se convierte inesperadamente en el chófer del Maestro (Óscar Jaenada) una figura del toreo que sale de su retiro para recuperar el prestigio perdido. El Maestro está de capa caída y David y su taxi le traen suerte, o eso cree...
Climbing for Life
Teppen no mukuo ni anata ga iru / Climbing for Life
-
Director: Junji Sakamoto (Japón).
-
País de producción: Japón.
-
Intérpretes: Sayuri Yoshinaga, Non, Yuki Amami, Koichi Sato.
-
Sinopsis. En 1975 una mujer alcanzó la cima del monte Everest. Su nombre era Junko. Se convirtió en la primera mujer en la historia en conquistar la cumbre más alta del mundo. Su memorable gesta asombró al mundo, poniendo el foco pero también proyectando una gran sombra sobre sus amigos y familiares. En sus últimos años, a pesar de haberle sido diagnosticada una enfermedad terminal, Junko siguió desafiando a las montañas. ¿Qué fue lo último que vio más allá de las cimas?
Un fantasma en la batalla
-
Director: Agustín Díaz Yanes (España).
-
País de producción: España.
-
Intérpretes: Susana Abaitua, Andrés Gertrúdix, Iraia Elias, Raúl Arévalo, Ariadna Gil.
-
Sinopsis. 'Un fantasma en la batalla' está inspirada en la mayor operación encubierta contra ETA, que supuso un antes y un después en la lucha antiterrorista en España. Cimentada en el contexto histórico, político y social de los años 90 y los 2000, la película cuenta la historia de Amaia (Susana Abaitua), una joven guardia civil que permanece más de una década trabajando como agente encubierta dentro de la banda terrorista, con el objetivo de localizar los zulos que tenían escondidos en el sur de Francia.
Zeru Ahoak
Zeru Ahoak / Sky Mouths (Bocas de cielo)
-
Director: Koldo Almandoz (España).
-
País de producción: España.
-
Intérpretes: Nagore Aranburu, Josean Bengoetxea, Sara Cozar, Miren Gaztañaga, Ramón Agirre.
-
Sinopsis. Nerea Garcia está pasando una mala racha, han transcurrido cuatro años desde que fuera expulsada de la Ertzaintza y vive aislada recluida en su casa de Bilbao. La aparición del cadaver de una mujer, asesinada en algún tipo de ritual, lleva a su antiguo jefe a pedirle ayuda con la investigación. Lo que Nerea no sospecha es que los fantasmas del pasado y del presente le obligarán a descender a las cloacas de la ciudad, donde nada ni nadie es lo que parece.
