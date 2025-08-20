Barrena defiende la «lucha legítima» de 'Txiki' y Otaegi porque «la vía democrática estaba cerrada»

El europarlamentario de EH Bildu, Pernando Barrena, ha defendido «la lucha completamente legítima» contra la dictadura franquista de los miembros de ETA Jon Paredes Manot ' ... Txiki' y Angel Otaegi, posteriormente fusilados en los últimos meses del franquismo, «porque las vías democráticas estaban totalmente cerradas».

En lo referente a la polémica en torno a ambos miembros de ETA, y las declaraciones de miembros del PSE cuestionando que ambos merezcan ser reconocidos, el eurodiputado de EH Bildu ha declarado que «son víctimas reconocidas por el Gobierno Vasco», que «además de haber sufrido la pena de muerte, en ningún caso tuvieron un juicio justo, y no se puede olvidar que lucharon contra una dictadura fascista y que fue una lucha completamente legítima, porque las vías democráticas estaban totalmente cerradas». «En eso, al menos, tendría que haber acuerdo si no queremos blanquear el franquismo y la dictadura», ha insistido en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press.

En contraposición a las declaraciones que ha realizado Barrena en torno al 50 aniversario del fusilamiento de los miembros de ETA, Víctimas de ETA, el director del Instituto de la Memoria-Gogora, Alberto Alonso, y el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, aseguraron la semana pasada que 'Txiki' y Otaegi «son víctimas del franquismo, pero no merecen homenajes porque también fueron victimarios y asesinaron personas».

En este sentido, el europarlamentario ha rechazado las declaraciones considerándolas como «una mezcla muy malintencionada de términos como franquismo, antifranquismo, fascista, antifascista», que, a su juicio, «recuerda a cuando algunos todavía dicen que no son ni machistas ni feministas». «No podemos caer en esas falsas y complacientes equidistancias. Quienes hacen ese discurso suelen ser, en general, apologetas del franquismo, del fascismo y del machismo», ha apuntado.