El europarlamentario de EH Bildu, Pernando Barrena, en otra comparecencia.

Barrena defiende la «lucha legítima» de 'Txiki' y Otaegi porque «la vía democrática estaba cerrada»

El europarlamentario de EH Bildu rebate al PSE y afirma que los dos miembros de ETA fusilados por el franquismo merecen reconocimiento

Borja Alonso

Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:23

El europarlamentario de EH Bildu, Pernando Barrena, ha defendido «la lucha completamente legítima» contra la dictadura franquista de los miembros de ETA Jon Paredes Manot ' ... Txiki' y Angel Otaegi, posteriormente fusilados en los últimos meses del franquismo, «porque las vías democráticas estaban totalmente cerradas».

